 لايبتزيغ فخور بإنجازه في دوري الأبطال رغم الخروج من البطولة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

لايبتزيغ فخور بإنجازه في دوري الأبطال رغم الخروج من البطولة

رغم توديع دوري أبطال أوروبا، يفخر فريق لايبتزيغ الألماني بإنجازه في الوصول إلى المربع الذهبي للبطولة في ثاني مشاركة له. وبعد استراحة قصيرة يتأهب الفريق للموسم الجديد للبوندسليغا بعد أن كان قد حل ثالثاً في الموسم الماضي.

مدافع فريق لايبتزيغ نوردي موكيلي يحاول منع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من الوصول للكرة

لايبتزيغ خرج من البطولة على يد باريس سان جيرمان، لكنه فخور بالوصول إلى المربع الذهبي في دوري الأبطال في ثاني مشاركة له

بعدما حالفه الحظ على مدار البطولة ليبلغ المربع الذهبي في ثاني مشاركة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تخلى الحظ أخيراً عن فريق لايبتزيغ الألماني لتنتهي مسيرته الأشبه بالحلم في دوري الأبطال. وودع لايبتزيغ البطولة بالهزيمة (صفر/3)أمام باريس سان جيرمان الفرنسي مساء أمس الثلاثاء (19 آب/أغسطس).

مختارات

لكن بمجرد انتهاء حالة الإحباط الناتجة عن هذه الهزيمة، سيحل الشعور بالفخر مكان خيبة الأمل، لاسيما وأن الفريق شق طريقه ببراعة وعن جدارة حتى بلغ المربع الذهبي على عكس معظم التوقعات.

وفجر لايبتزيغ أكثر من مفاجأة في طريقه إلى المربع الذهبي خاصة عندما أطاح في دور الستة عشر بفريق توتنهام الإنجليزي الذي بلغ نهائي البطولة في الموسم الماضي، ثم أطاح في دور الثمانية بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني الذي بلغ نهائي البطولة ثلاث مرات سابقة في 1974 و2014 و2016.

ولكن مفاجآت لايبتزيغ لم تستمر في مواجهة باريس سان جيرمان الذي أطاح بالفريق الألماني من المربع الذهبي. ولم يقدم لايبتزيغ في مباراة الأمس الأداء الذي اعتاد تقديمه في المباريات الماضية والذي يعتمد على الضغط الهجومي المكثف في مواجهة منافسيه.

كما ارتكب الفريق بعض الأخطاء التي كلفته الكثير حيث ودع البطولة بثلاثة أهداف في شباكه من توقيع ماركينوس وآنخل دي ماريا وخوان بيرنات. وقال ماركوس كروشه المدير الرياضي لنادي لايبتزيغ لشبكة "سكاي" التلفزيونية : "باريس (سان جيرمان) لعب بشكل رائع. ارتكبنا بعض الأخطاء مراراً. ولكن يمكن أن نشعر بالقناعة على أي حال"، وأضاف : "هذه عملية تطوير ويمكن للفريق التعلم منها. رأينا أنه يمكننا الأداء بمستوى عال وتقديم مستوانا. أنت تكتسب الكثير من الخبرة".

وتأسس نادي لايبتزيغ قبل 11 عاماً مدعوماً من قبل شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة، ثم ارتقى الفريق من الدرجات الدنيا في الدوري الألماني تدريجياً حتى بلغ الدرجة الأولى في 2016.

مشاهدة الفيديو 01:05

نصف نهائي أبطال أوروبا يجمع مدربين ألمانيين عملنا معاً في السابق

وبلغ الفريق المربع الذهبي في دوري الأبطال هذا الموسم علماً بأنها المشاركة الثانية فقط له في المسابقة، كما حل ثالثاً في البوندسليغا خلال الموسم المحلي المنقضي ليحجز مقعده في دور المجموعات بدوري الأبطال الموسم المقبل.

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الفريق سيقترب مجدداً من النهائي. وقال يوليان ناغلسمان المدير الفني للايبتزيغ : "نحن منافسون وكنا نود أن نتخذ الخطوة التالية أو حتى الخطوتين التاليتين. يجب أن نتماسك مرة أخرى ونتعامل مع المهام التالية. هناك فقط استراحة قصيرة".

ويستهل لايبتزيغ الموسم المحلي الجديد 2020/2021 بمواجهة نورنبيرغ بعد نحو ثلاثة أسابيع في الدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا.

وأضاف ناغلسمان: "طالبت اللاعبين بإلقاء خيبة الأمل خلف ظهورهم". وتقبل حارس المرمى بيتر غولاكسي اللوم على الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في مباراة الأمس، والذي بدأه الحارس فعلياً بتمريرة سيئة، لكنه قال أيضاً إنه من الواضح جداً أنه من الصعب تحقيق مفاجأة أخرى. وأضاف : "يمكن أن نشعر على الفور أنهم كانوا أفضل من أتلتيكو. نحن فخورون ببلوغ الدور قبل النهائي ونشعر بخيبة أمل للخسارة. أردنا جميعاً أن نصل للنهائي. ربما في غضون أيام قليلة يمكننا أن نفخر بما أنجزناه".

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مواضيع ذات صلة

Deutschland Bundesliga 1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf | Enttäuschung

ختام البوندسليغا.. هبوط دوسلدورف وبريمن إلى مباراة الملحق 27.06.2020

استمرت الإثارة في الجولة الأخيرة للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، رغم حسم اللقب لصالح بايرن ميونخ منذ الأسبوع الماضي. وشهدت الجولة هبوط دوسلدورف وهزيمة محرجة لدورتموند بالإضافة إلى معادلة رقم قياسي لبايرن ميونخ.

Bundesliga I RB Leipzig - Dortmund

دورتموند يحسم المركز الثاني وليفاندوفسكي يحقق رقماً قياسياً 20.06.2020

حسم دورتموند وصافة الدوري الألماني للموسم الثاني توالياً بعد فوزه على ملاحقه لايبزيغ في المرحلة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة. في المقابل ضمنت عدة فرق بقاءها بدوري الأضواء فيما لايزال الصراع على المركز الـ 16 مستمراً.

Fußball Frauen Bundesliga MSV Duisburg - VfL Wolfsburg Ralf Kellermann

مدرب فولفسبورغ لكرة القدم النسائية يكشف لـDW سر نجاح فريقه 23.06.2020

على غرار بايرن ميونيخ في كرة القدم الرجالية، يسيطر فولفسبورغ على كرة القدم النسائية الألمانية. فالفريق الملقب بـ"الذئبات" حسم اللقب مبكرا للمرة الرابعة تواليا. مدرب الفريق رالف كليرمان يكشف في مقابلة مع DW سر النجاح.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

لايبتزيغ فخور بإنجازه في دوري الأبطال رغم الخروج من البطولة

كومان يعود إلى برشلونة "ليجلس هذه المرة على مقاعد البدلاء"!

سان جيرمان يقسو على لايبزيغ بثلاثية ويصعد لنهائي دوري الأبطال

بعد يوم من إقالة المدرب سيتين.. برشلونة يقيل أبيدال

مباراة "عارية" في ألمانيا احتجاجاً على أحوال كرة القدم

رسميا.. برشلونة يقيل سيتين بعد خسارة "مذلة" أمام بايرن