لاهاي.. المحكمة تدين عضواً في حزب الله باغتيال الحريري

أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء (18 أغسطس/ آب 2020) العضو في حزب الله اللبناني سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركاً في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

وكانت المحكمة الخاصة، المنعقدة في لاهاي الهولندية، قد حكمت بالبراءة على ثلاثة متهمين آخرين في القضية.

وبالرغم من أن عياش عضو في منظمة حزب الله، التي تصنفها ألمانيا منظمة إرهابية، فقد قال القاضي راي وهو يتلو ملخصاً لقرار المحكمة: "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها أي دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

ي.أ/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)