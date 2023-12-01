لام ينتقد تجارب ناغلسمان الأخيرة استعدادا ليورو 2024

انتقد فيليب لام، قائد منتخب ألمانيا السابق لكرة القدم، التجارب التي أجراها يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب (الماكينات)، قبل أقل من عام على انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بألمانيا.

وجه قائد المنتخب الألماني السابق لكرة القدم فيليب لام، في تصريحات أدلى بها لبرنامج بودكاست "بلايرز" التابع لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية انتقادات حادة للمنتخب الألماني بعد ظهوره الأخير في المباراتين الوديتين الأخيريتين. وتساءل لام "ما الذي يميز الفريق فعليا؟ ما هو نوع التماسك المطلوب للعب كرة قدم ناجحة؟ هذا ما أريده من الفريق الحالي ومن المدرب، لكي يضع اللاعبين في مراكزهم المناسبة داخل الملعب".

وبدون الإفصاح عن أي أسماء، كان لام يشير بوضوح للتحرك التكتيكي الذي قام به ناغلسمان بإشراك لاعب الوسط كاي هافرتز مؤخرا في مركز غير مألوف بالنسبة له كظهير أيسر. ورغم أن هافرتز، الذي يلعب في صفوف أرسنال الإنجليزي، لعب بشكل جيد بشكل عام، إلا أن الهيكل التكتيكي للمنتخب الألماني كان معطلا في عدة مناسبات، خاصة خلال خسارته (3/2) وديا أمام تركيا.

وتمسك ناغلسمان بتكتيكاته الفنية غير الناجحة خلال مباراة الفريق الودية الأخرى في فترة الأجندة الدولية الماضية أمام منتخب النمسا، التي انتهت بخسارة منتخب ألمانيا (2/0). وأعرب لام عن قلقه بشأن أداء منتخب ألمانيا قبل المباراة الافتتاحية لـ(يورو 2024)المقررة في 14 حزيران/يونيو المقبل في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث دعا لعقلية مختلفة داخل الفريق. وأشار لام إلى أن نتائج المنتخب الألماني لم تكن مشجعة أيضا قبل نهائيات كأس العالم 2006، التي استضافتها ألمانيا، لكن الفريق احتل المركز الثالث وسط نشوة اجتاحت البلاد بأكملها.

وأوضح لام، الذي توج بكأس العالم مع الفريق عام 2014 بالبرازيل "لقد ركز الجميع على الأساسيات وعلى دورهم في الفريق ووضعوا أنفسهم في خدمة الفريق". وتابع "أعتقد أن هذا كان مفتاحا كبيرًا للنجاح، الجميع يعلم أن هذه الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر". وتولى ناغلسمان المسؤولية بعد إقالة المدرب هانزي فليك في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن خسارة منتخب ألمانيا أمام تركيا والنمسا وديا الشهر الماضي، أنهت أي آمال في حدوث صحوة للفريق، الذي تجنب الهزيمة في مبارياته الثلاث السابقة.

لكن على الرغم من تلك الانتكاسات، يعتقد النجم الألماني السابق رودي فولر، الذي يتولى حاليا منصب مدير منتخب ألمانيا، أن الفريق في أيد أمينة مع ناغلسمان. وقال فولر خلال فعالية لإحدى شركات الرعاية، اليوم الجمعة، إن ناغلسمان سيحدث تغييرا في الصيف المقبل "من خلال خطابه، وموهبته المتمثلة في ضم لاعبين لفريقه" على الرغم من "التغييرات الصغيرة التي سيتعين عليه بالتأكيد إجراؤها". ودافع فولر بشدة عن تجارب ناغلسمان، قائلا إنه ينبغي عليه الاستمرار في القيام بذلك. وشدد مدير المنتخب الألماني على أن "التفاؤل والثقة ليسا من أهم نقاط قوتنا. الحقيقة ستأتي في الصيف".

ويستعد منتخب ألمانيا للتعرف على منافسيه في مرحلة المجموعات، حينما تجرى قرعة البطولة غدا السبت، حيث تم تصنيف الفريق في المستوى الأول، وسيتواجد في المجموعة الأولى، وهو ما يجنبه اللعب مبكرا ضد منتخبات فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال، التي تصدرت مجموعاتها في التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية. ورغم ذلك، من الممكن أن تسفر القرعة عن وقوع المنتخب الألماني في مجموعة صعبة بالدور الأول برفقة منتخبات الدنمارك وهولندا وإيطاليا (حاملة اللقب)، على سبيل المثال.

ع.ش/و.ب (د ب أ)