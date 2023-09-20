 لامين يامال: أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في دوري الأبطال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.09.2023

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رياضة

لامين يامال: أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في دوري الأبطال

مازال موهبة برشلونة لامين يامال يحطم الأرقام القياسية الواحدة تلو الأخرى. فبعد اعتباره أصغر لاعب يحمل قميص برشلونة وأصغر لاعب يسجل مع المنتخب الإسباني. بات يامال أيضا أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في دوري الأبطال.

يامين يامال جوهرة برشلونة الجديدة وأصغر لاعب يحمل قميص برشلونة

يامين يامال جوهرة برشلونة الجديدة وأصغر لاعب يحمل قميص برشلونة

أصبح الإسباني من أصول مغربية  لامين يامال  ثاني أصغر لاعب يُشارك في مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعمر 16 عامًا و68 .

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ودخليامال كبديلًا  في الدقيقة 68، في المباراة التي فاز فيها فريقه بخمسة أهداف مقابل لاشيء على فريق رويال أنتويرب البلجيكي أمس الثلاثاء (19 سبتمبر/أيلول 2023) ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا

وبمشاركته في مباراة الأمس يكون يامال قد حطم الرقم القياسي المسجل باسم زميله بالفريق انسو فاتي الذي كان يعتبر أصغر لاعب في برشلونة يشارك في دوري الأبطال وكان ذلك في عمر 16 عاما و321 يوما أمام دورتموند في 17سبتمبر 2019.

أما صاحب امتياز اصغر لاعب في أوروبا يشارك فيدوري الأبطال فيبقى في حوزة المهاجم الكاميروني يوسوفا موكوكو لاعب دورتموند الذي شارك في 2020 في مسابقة دوري الأبطال وعمره لا يتعدى 16 عاما و86 يوما.

وتبقى أمام لامين يامال فرصة أيضا لتحقيق رقم قياسي جديد كأصغر لاعب يسجل في دوري الأبطال. ويملك انسو فاتي هذا الرقم القياسي منذ ديسمبر 2019 بعد تسجيله لهدف في مرمى انتر بعمر 17 عاما و 40 يوم فقط.

ومنذ التحاقه بالفريق الأول لبرشلونة يحطم الشاب يامال العديد من الأرقام القياسية الواحدة تلو الأخرى، إذ بات أصغر لاعب يحمل قميص برشلونة بعد أن أشركه المدرب تشافي الموسم الماضي أمام بيتيس وعمره آنذاك لم يكن يتعدى 15 عاما و290 يوما.

كما حطم الرقم القياسي مع المنتخب الإسباني في 10 سبتمبر من هذا الشهر باعتباره أصغر لاعب دولي يسجل هدفا متجاوزا زميله جافي الذي حمل هذا الرقم بعمر 17عاما و 62 يوما حسب ما جاء على موقع نادي برشلونة.

هشام الدريوش

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    بعمر 16 عاما، اختار هذا اليافع، واسمه بالعربية الأمين جمال، اللعب لمنتخب كبار إسبانيا بعدما فرض نفسه أساسياً في تشكيلة برشلونة. والده مغربي وأمه من غينيا الاستوائية. حاول المغرب استقطابه وتواصلت معه الجامعة المغربية، لكن المهمة كانت محسومة سلفاً لفائدة الإسبان بحكم أنه لعب في عدة فئات عمرية لمنتخبات إسبانيا وبات أحد أصغر اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم لمنتخب الكبار.

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    الكاتب: إسماعيل عزام


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