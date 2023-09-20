لامين يامال: أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في دوري الأبطال

أصبح الإسباني من أصول مغربية لامين يامال ثاني أصغر لاعب يُشارك في مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعمر 16 عامًا و68 .
ودخليامال كبديلًا في الدقيقة 68، في المباراة التي فاز فيها فريقه بخمسة أهداف مقابل لاشيء على فريق رويال أنتويرب البلجيكي أمس الثلاثاء (19 سبتمبر/أيلول 2023) ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا
وبمشاركته في مباراة الأمس يكون يامال قد حطم الرقم القياسي المسجل باسم زميله بالفريق انسو فاتي الذي كان يعتبر أصغر لاعب في برشلونة يشارك في دوري الأبطال وكان ذلك في عمر 16 عاما و321 يوما أمام دورتموند في 17سبتمبر 2019.
أما صاحب امتياز اصغر لاعب في أوروبا يشارك فيدوري الأبطال فيبقى في حوزة المهاجم الكاميروني يوسوفا موكوكو لاعب دورتموند الذي شارك في 2020 في مسابقة دوري الأبطال وعمره لا يتعدى 16 عاما و86 يوما.
وتبقى أمام لامين يامال فرصة أيضا لتحقيق رقم قياسي جديد كأصغر لاعب يسجل في دوري الأبطال. ويملك انسو فاتي هذا الرقم القياسي منذ ديسمبر 2019 بعد تسجيله لهدف في مرمى انتر بعمر 17 عاما و 40 يوم فقط.
ومنذ التحاقه بالفريق الأول لبرشلونة يحطم الشاب يامال العديد من الأرقام القياسية الواحدة تلو الأخرى، إذ بات أصغر لاعب يحمل قميص برشلونة بعد أن أشركه المدرب تشافي الموسم الماضي أمام بيتيس وعمره آنذاك لم يكن يتعدى 15 عاما و290 يوما.
كما حطم الرقم القياسي مع المنتخب الإسباني في 10 سبتمبر من هذا الشهر باعتباره أصغر لاعب دولي يسجل هدفا متجاوزا زميله جافي الذي حمل هذا الرقم بعمر 17عاما و 62 يوما حسب ما جاء على موقع نادي برشلونة.
هشام الدريوش
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بين الأصول وبلد المنشأ.. لاعبون من أصول "عربية" حسموا الاختيار !
كريم بنزيمة
الفائز بالكرة الذهبية لا يحتاج إلى تقديم. بنزيمة مثال على لاعبين من الجيلين الثاني والثالث اختاروا اللعب لمنتخب فرنسا وليس منتخب أصول والديهم، أي الجزائر، ومنهم كذلك سمير نصري ونبيل فقير وكمال مريم والأسطورة زين الدين زيدان. نودي على بنزيمة لتمثيل المنتخب الفرنسي ولعب أول مباراة له عام 2007. ورغم أنه سجل مع الديوك 37 هدفا من 97 مباراة، إلّا أن مسيرته شهدت كثيراً من المشاكل.
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بين الأصول وبلد المنشأ.. لاعبون من أصول "عربية" حسموا الاختيار !
حكيم زياش
النجم المغربي الذي تألق في مونديال قطر 2022 كان قريبا للغاية من تمثيل هولندا بعدما لعب لمنتخباتها في الفئات العمرية الصغيرة، بل إنه تدرّب مع منتخب هولندا للكبار لكنه اختار لاحقا المغرب. أصوله من منطقة الريف الأمازيغية، عاش طفولة قاسية، لكنها كانت وقوداً ليتألق في مساره الاحترافي خصوصا مع نادي أياكس، وحاليا يلعب مع نادي غلطة سراي التركي معارا من تشيلسي.
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بين الأصول وبلد المنشأ.. لاعبون من أصول "عربية" حسموا الاختيار !
وسام بن يدر
من أصول تونسية، جلب إليه الأنظار بعد تألقه مع نادي تولوز الفرنسي ولاحقا مع إشبيلية الإسباني. حاول الاتحاد التونسي إقناعه باللعب لتونس لكن في النهاية اختار فرنسا، كما فعل لاعبون آخرون أشهرهم سامي خضيرة مع ألمانيا وحاتم بن عرفة مع فرنسا. لكن مع ذلك لم يستطع بن يدر فرض نفسه مع منتخب الديوك، ولم يتم استدعاؤه لقائمة المشاركين في كأس العالم 2018 و2022، رغم وجوده على قائمة يورو 2020.
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بين الأصول وبلد المنشأ.. لاعبون من أصول "عربية" حسموا الاختيار !
لامين يامال
بعمر 16 عاما، اختار هذا اليافع، واسمه بالعربية الأمين جمال، اللعب لمنتخب كبار إسبانيا بعدما فرض نفسه أساسياً في تشكيلة برشلونة. والده مغربي وأمه من غينيا الاستوائية. حاول المغرب استقطابه وتواصلت معه الجامعة المغربية، لكن المهمة كانت محسومة سلفاً لفائدة الإسبان بحكم أنه لعب في عدة فئات عمرية لمنتخبات إسبانيا وبات أحد أصغر اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم لمنتخب الكبار.
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بين الأصول وبلد المنشأ.. لاعبون من أصول "عربية" حسموا الاختيار !
إسماعيل بن ناصر
حالة بن ناصر فريدة، فقد كان بإمكانه تمثيل ثلاثة منتخبات، فرنسا، بلد المنشأ، المغرب بلد والده، والجزائر بلد والدته. لعب مع المنتخب الفرنسي لأقل من 19 عاما، لكنه صرح لاحقا أنه كان يفضل اللعب إما لصالح المغرب أو الجزائر، ثم اختار الجزائر. تحوّل لاحقاً إلى أحد نجوم فريق ميلان الإيطالي، وهو أحد أفضل لاعبي الوسط في أوروبا حاليا، وأحد أبرز نجوم الجزائر.
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بين الأصول وبلد المنشأ.. لاعبون من أصول "عربية" حسموا الاختيار !
ستيفان الشعراوي
والده مصري ووالدته إيطالية-سويسرية. لم تشهد قصته الكثير من الجدل بحكم أنه اتجه مبكرا لتمثيل المنتخب الإيطالي. تألق الأخير مع ناديي ميلان وروما، لكنه لم يحقق نجاحاً كبيرا مع المنتخب الإيطالي رغم لعبه عددا من المباريات الرسمية بقميصه.
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بين الأصول وبلد المنشأ.. لاعبون من أصول "عربية" حسموا الاختيار !
نوح درويش
تعاقد قائد المنتخب الألماني لأقل من 17 عاما مؤخرا مع نادي برشلونة قادما من نادي فرايبورغ. والده من أصول عراقية وأمه من أصول جامايكية. قالت مواقع إعلامية إن الاتحاد العراقي يفكر في استدعائه، لكن لا شيء رسمي لحد الآن. ويظهر اللاعب أقرب للمنتخب الألماني، لكن لم توجه له بعد الدعوة لتمثيل منتخب الكبار، حيث المنافسة شديدة على مراكز الوسط. كما لم يشارك إلى الآن في أي مباراة مع كبار برشلونة.
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بين الأصول وبلد المنشأ.. لاعبون من أصول "عربية" حسموا الاختيار !
إبراهيم أفلاي
تنافس المغرب وهولندا للظفر بخدماته، لكن لاعب برشلونة السابق اختار منتخب الطواحين. تألق في بداية مسيرته مع نادي إيندوهفن الهولندي، فجذب إليه أنظار برشلونة لكنه لم يحقق معه النجاح المنتظر. ختم مسيرته مع نادي ستوك سيتي الانجليزي قبل عودته إلى إيندوهفن. تنحدر أسرته من منطقة الريف المغربية، ولعب مع المنتخب الهولندي 53 مباراة، قبل ان تجبره الإصابات على الاعتزال في سن الـ34. (إ.ع)
الكاتب: إسماعيل عزام