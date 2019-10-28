 لامبيدوزا الإيطالية.. بوابة المهاجرين التونسيين الأولى إلى أوروبا | ثقافة ومجتمع | DW | 03.11.2019

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ثقافة ومجتمع

لامبيدوزا الإيطالية.. بوابة المهاجرين التونسيين الأولى إلى أوروبا

جزيرة لامبيدوزا الإيطالية تشكل محطة عبور للمهاجرين القادمين من تونس وليبيا. مهاجر نيوز زار الجزيرة والتقى بمهاجرين قادمين من تونس وعمدة الجزيرة، لمعرفة أوضاع المهاجرين وسير العمليات الإدارية لهم قبيل نقلهم إلى صقلية.

Italien Rettungsschiff Open Arms vor Lampedusa (Getty Images/AFP/A. Serrano)

صورة من الأرشيف

استرخوا فأنتم في لامبيدوزا... جملة كثيرا ما تسمع في هذه الجزيرة الواقعة جنوب إيطاليا، وخاصة على لسان قاطنيها. البحر هادئ تموجه الرياح أحياناً والمراكب على اختلافها أحياناً أخرى. وعلى الرغم من أنه شهر تشرين الأول/أكتوبر، إلا ان الشمس تسطع في سماء الجزيرة بحدية، خاصة في ساعات الظهيرة. لا يتكلم الغالبية سوى الإيطالية والقليل من الإنكليزية، وحتى السياح غالبيتهم إيطاليون يقضون الوقت إما على الخلجان الصغيرة أو في محال بيع السمك الطازج أو أمام معالم سياحية استحدثت لتروي قصص الواصلين الجدد من المهاجرين.

لامبيدوزا، والتي تعتبر أقرب إلى تونس منها إلى إيطاليا، والمليئة بشواطئ تعد الأجمل سياحياً، عبارة عن ميناء كبير تكتظ فيه القوارب، قوارب صيادين قوارب سياحية قوارب خاصة قوارب للشرطة وقوارب للمهاجرين. جميعها ترسو في ميناء الجزيرة التي يعتاش غالبية قاطنيها من الصيد والزراعة والسياحة، والتي اشتهرت بشواطئها الرملية وغدت منذ عام 2000 مشهورة أيضاً باحتضان قوارب المهاجرين وخاصة القادمين من تونس.

مختارات

مريم.. شابة ليبيرية في الثالثة والعشرين من عمرها أنقذتها سفينة سي ووتش 3 وتم نقلها مع مهاجرين آخرين إلى جزيرة لامبيدوزا. وعقب وصولها الجزيرة الإيطالية تحدثت مريم لمهاجر نيوز عن رحلتها وما عانته حتى وصلت إلى إيطاليا. (09.08.2019)

تعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية نقطة لوصول المهاجرين منذ عقود، نظرًا لأنها أقرب إلى أفريقيا منها إلى أوروبا. يهدف متحف في الجزيرة إلى تخليد ذكرى المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن الأمان. (02.09.2019)

قلة من المهاجرين يبقون في الجزيرة، بحكم صغر مساحتها واقتصار المهن فيها على الصيد والوظائف الحكومية والزراعة. لكن أهميتها تكمن باعتبارها أول شاطئ يقابل قارة افريقيا، فهي بذلك محطة العبور الأولى للمهاجرين قبل دخولهم البر الإيطالي ومنه إلى أوروبا. هذا الأمر أكده لمهاجر نيوز رئيس بلدية الجزيرة مارتيلو سالفاتوري، وأضاف أن غالبية الواصلين، ولاسيما منذ عام 2011 يحملون الجنسية التونسية، فضلاً عن آخرين قادمين من أفريقيا عبر ليبيا يشكلون نسبة لا بأس بها من الواصلين. وبحسب منظمة الهجرة، بدأت أعداد الوافدين بالارتفاع تدريجيا منذ عام 2017، حيث وصل منذ بداية 2019 حتى شهر أيلول/سبتمبر أكثر من 3400 مهاجراً من أصل 7630 وصلوا إلى إيطاليا.

مركز الاحتجاز محطة المهاجرين الأولى بعد رسو مراكبهم

على الرغم من صغر مساحة الجزيرة، كان من الصعب علينا الالتقاء بالمهاجرين أو مصادفتهم في مركز المدينة الصغير. السبب ببساطة أنه في وقت الظهيرة يفضل غالبية المهاجرين البقاء في مركز الاحتجاز. المركز مبني داخل منطقة عسكرية. تبلغ قدرته الاستيعابية94 مهاجراً، وهو مؤلف من عدة مبان بداخلها غرف تتسع لثمانية أشخاص، وإن زاد العدد فهناك فرش يمدها المهاجرون خارج الغرف وينامون عليها، بحسب مرزوق، 28 عاماً، وهو مهاجر تونسي. وتقدم ثلاث وجبات في المركز ولا مشاكل ذكرها المقيمون هناك في الأسبوعين الأخيرين.

ويمنع على الصحافة الدخول من دون تصريح، وإن أردت النظر عن كثب فعليك اختيار موقع استراتيجي مطل على مركز الاحتجاز لرصد ما يحصل. من بعيد، يمكن رؤية تحركات المهاجرين في الداخل، وبحسب مرزوق يبدون وكأنهم داخل سجن، فهو محاط ومحصن بالأسلاك الشائكة. تنبت من حوله رقع الأشجار مغطية أجزاء من الباب الرئيسي.

مركز الاحتجاز ...وجهة الوصول الأولى

تصل القوارب المهاجرة إلى لامبيدوزا من تونس وليبيا لترسو في الميناء، أو تتعطل محركاتها بالقرب من الشاطئ فتقوم دوريات خفر السواحل بإنقاذ من على متنها. في كلتا الحالتين، الشرطة والدرك يحرصون على أمن المهاجرين.

"في البداية"، يقول عامر، 30 عاما، من تونس "يبقى المهاجرون عقب الرسو في مكانهم ريثما تصل قوات الدرك (الشرطة) التي تصحبنا إلى المركز، هناك نعرض على الطبيب ومن ثم تؤخذ بصماتنا وصورنا". ويبقى المهاجرون في ذلك المركزلمدة 48 ساعة.

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إيطاليا: لامبيدوزا واللاجئون

 يتم عادة إخلاء المركز في لامبيدوزا ونقل المهاجرين بشكل دوري. أحياناً وبسبب مشكلات داخلية إدارية قد يطول بقاء بعضهم بحسب مسؤولة منظمة ميديتيرانيان هوب كلاوديا فيتالي أو يزيد عددهم عن العدد الذي يتسع له المركز بحسب ما أكد رئيس بلدية الجزيرة دون مارتيلو.

بعد توزيعهم على الغرف تقول منظمة الهجرة الدولية إنه يتم مرور أحد الموظفين فيها إلى المركز، ليوضح للواصلين حقوقهم والإجراءات التي سيمرون فيها، كآلية نقلهم إلى مركز استقبال في جزيرة صقلية، حيث تدرس أوضاعهم ويتخذ فيهم قرار وخاصة بالنسبة للتونسيين إمام بالبقاء أو بالإعادة أو بتصريح يطلب من المهاجر فيها أن يخلي من إيطاليا ويعود إلى تونس خلال مدة أقصاها 7 أيام نظراً لوجود اتفاقية بين تونس وإيطاليا.

 إلا أن أكثر من 10 مهاجرين تحدث معهم فريق مهاجر نيوز أكدوا أنهم لا يعرفون ما الذي سيحصل لهم بعد خروجهم من الجزيرة وبعضهم ممن مكث أكثر من 48 ساعة لا علم له كم من الوقت سيبقى في المركز، حتى أن غالبيتهم قالوا إنهم كتبوا قصصهم ودوافعهم على أوراق وأمضوا عليها بهدف تسليمها لشرطة المركز، ولا يعرفون ما إذا كان سيتم قبول طلبات لجوئهم أم لا.

 مكرم 30 عاماً وهو أيضا مهاجر تونسي قال إنه لا يتم قبول طلبات لجوء التونسيين في لامبيدوزا مع العلم أنه يحق لهم طلب اللجوء من هناك " لا نعرف ما إذا وافقوا علينا ام لا، الحديث مع المترجم كان مختصراً ولم يكن لدي متسع لشرح حالتي بالكامل". بعد لامبيدوزا يتم عن طريق قارب كبير نقل المهاجرين إلى مركز استقبال في جزيرة صقلية، هناك يخصص لهم محام ويتم النظر في أمر طلباتهم.

يكمل مكرم" لا نفعل أي شيء، ننتظر وحسب ونخرج أحياناً لنراقب البحر أو نتجول في السوق."

لأنها لامبيدوزا

مسؤولة في منظمة ميديتيرانيان هوب المنظمة الوحيدة المعنية بمساعدة المهاجرين في لامبيدوزا، تقول إنه يمكن للمهاجرين الخروج إلى السوق مثلاً "ليس لأن القانون يسمح، فهذا ممنوع. ولكن لأنها لامبيدوزا" وأضافت أن هناك بالقرب من الباب الرئيسي للمركز مكان يمكن الانسياب عبره والخروج، ويستطيعون العودة بشكل طبيعي. باسل 30 عاماُ مهاجر تونسي وصل منذ أسبوع إلى الجزيرة يقول "إنه لا يمنع علينا الخروج ولكن يؤكد حرس المكان أنكم إذا خرجتم فأنتم مسؤولون عن أنفسكم" ويضيف "نتمشى في مركز المدينة ونرى سيارة الشرطة ويمرون بجانبنا ولا أحد يسيء إلينا منهم، وعلى كل حال تم إخلاء قرابة 80 شخصاً ولم يبقى إلا قرابة 50 فلا مشاكل."

 مركز المدينة شارع طويل وكنيسة تؤنس من يمر بها

عند الخروج يقصد المهاجرون مركز المدينة وهو عبارة عن شارع واحد طويل، تتفرع عنه شوارع صغيرة. على ضفتيه تغوص محال لبيع الثياب والمطاعم المختصة بالأطعمة البحرية ظهراً والمعجنات مساءاً. ينتهي الشارع بمشهد الميناء في الأسفل، وأضواء تغلفه من كل صوب. يقصد البعض المقهى ترى البعض يمر في السوق، أو يشاهد الميناء أو بالقرب من كنيسة الجزيرة، الواقعة أيضا في الشارع.

صرح ضخم ذو باحة فسيحة منبسط بلاطها الأبيض، مهيب سقفها من بعيد ومطلي بلون بني فاتح، بابها الخشبي الضخم مفتوح دائماً وإن لم يكن الأب كارميلو، المسؤول عنها متواجد. عند الدخول، يرى فوق مذبحها مجسم صليب ضخم صنع من المجاذيف، كإشارة لدعم الكنيسة لقيمة الانسان وخطورة البحر وأوضاع المهاجرين

وإن لم يعرف المهاجرون أجمعين الأب كارميلو، فيعرفون أن باستطاعتهم الطواف بحدود الكنيسة لالتقاط شبكة الانترنت، والانسلال داخلا بأي وقت لشحن هواتفهم. هناك على أدراج الكنيسة وبعد ان كانت الشمس على وشك المغيب جلس باسل وعامر، شابان في بداية الثلاثينيات قدما من جربة في تونس على متن قارب حمل أحد عشر شخصاً ورسا منذ أيام في ميناء لامبيدوزا عند الرابعة صباحاً.

مشاهدة الفيديو 02:19

منظمات الإغاثة تتحدى الاتحاد الأوروبي في مسألة إنقاذ اللاجئين من الغرق

 بعد لامبيدوزا لكل مهاجر خطته الخاصة

يقيم الشابان في مركز الاحتجاز وينتظران الانتقال إلى صقلية، فمن هناك تبدأ الرحلة الموعودة لكل منهما يقول باسل "في صقلية نعلم أن هناك ورقة الـ7 أيام، نأخذها وبعدها نذهب حيث نريد وانا أريد الذهاب إلى فرنسا". مسؤول في منظمة الهجرة الدولية أكد وجود تصريح السبعة أيام ولكنه لا يمنح للجميع فبحسب اتفاقية بين تونس وإيطاليا، تتم إعادة ما يقارب من 80 مهاجر تونسي اسبوعياً وعندما يزيد العدد عن المتفق عليه، توزع تصاريح الإخلاء على من تبقى من المهاجرين وهم يعبرون من خلالها إلى مستقرات جديدة تكون وجهتهم النهائية.

يوشك النهار على نهايته وترى في الجزيرة آثار تركها المهاجرون العابرون، إما أجساد دفنت في مقبرة خاصة لهم وبلغوا أكثر من 15 أو قوارب حُملت كتل خشب ووضعت بالقرب من منطقة عسكرية. مراكب عبرت على متنها أجساد المهاجرين وخُطت على أخشابها أعدادهم وأسماء وجمل وعبارات باللغة العربية. استرخى جمع القوارب على أرض صخرية مكسوة بالأعشاب والحشرات. تراقب بغرابة الشمس فهي في لامبيدوزا.

كندة يوسف- مهاجر نيوز

 

  • في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا.وبدا صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الاحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا. وظهر صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الأحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

  • اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ما يقرب 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حوالي 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

  • عثر على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الانقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    تم العثور على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

  • كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

  • العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن أنقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

  • شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 اسبوع وأنقذت حياة حوالي 7000 مهاجر، كام تم غعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة بعد يومين ان عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 أسبوع وتم من خلالها إنقاذ حياة حوالي 7000 مهاجر، كما تم الإعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" بعد يومين أن عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

  • وفي 19 نيسان/إبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لوقا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم اننقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد في العشرين من نيسان/إبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من انقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    وفي 19 نيسان/أبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لقوا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم إنقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد أي في العشرين من نيسان/أبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

  • في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة في الخامس عشر من نيسان/أبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/أبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" في الخامس عشر من نيسان/إبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/إبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

  • في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الايطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الإيطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

  • أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن 700 غريق، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن غرق 700 شخص، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

  • في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

  • في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 مات 9 أطفال وثلاث نساء غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني من سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 لقي 9 أطفال وثلاث نساء حتفهم غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

  • في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزاجنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص بينما بقي حوالي 200 شخص مفقود، ورجحت وفاتهم جميعاً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص في حين بقي حوالي 200 شخص في عداد المفقودين.


مختارات

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

يعرّف البحر الأبيض المتوسط بمقبرة الأحلام، حيث ابتلع المتوسط المئات من المهاجرين الحالمين بالوصول إلى شواطئ أوروبا عبر قوارب الموت. معرض صور يوثق لأكثر حوادث الغرق مأساوية منذ حادثة لامبيدوزا عام 2013. (03.03.2017)  

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