نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

لافروف

سيرجي لافروف هو وزير الخارجية الروسي في عهد الرئيس بوتين. برز اسم لافروف على الصعيد العربي من خلال مواقفه الرافضة لمحاولات الغرب ومعظم الدول العربية اتخاذ إجراءات ضد سوريا خلال الأزمة الدامية التي اندلعت فيها ربيع 2011.

تعرض لافروف لانتقادات غربية وعربية لاذعة بسبب مواقفه إزاء الأزمات في سوريا وأوكرانيا، غير أن الكثيرين يقدرون دوره الهام في عقد اتفاق لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية. ولد لافروف في مارس/ آذار 1950 لأب من أصول أرمينية وأم روسية من جورجيا. ترقى في السلم الدبلوماسي الروسي إلى أن وصل إلى قمته بتسلم منصب وزير الخارجية في مارس/آذار 2004.

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ALEXET NAVALNY'S INSTAGRAM ACCOUNT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A photo shared on Russian opposition leader Alexey Navalny's instagram account shows Alexey Navalny at Charite Hospital as his treatment continues in Berlin, Germany on September 19, 2020. Russian opposition leader Alexey Navalny was poisoned, German doctors from a clinic where he is being treated announced on Monday, Aug. 24. Alexey Navalny's Instagram Account / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تسميم نافالني.. برلين تنتقد عقوبات روسية مزمعة على مسؤولين ألمان 13.11.2020

وصفت برلين اتجاه روسيا لفرض عقوبات انتقامية على مسؤولين ألمان وفرنسيين على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بأنها "غير مبررة" وأنها "تقحم مشكلة روسية في العلاقات الثنائية بين روسيا وكل من ألمانيا وفرنسا".
WASHINGTON, DC - DECEMBER 10: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov (L) and U.S. Secretary of State Mike Pompeo hold a joint news conference in the Franklin Room at the State Department December 10, 2019 in Washington, DC. Earlier, the U.S. House of Representatives introduced two articles of impeachment against President Donald Trump based in part on activities related to Ukraine, which is at war with Russia. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

واشنطن تحذر موسكو من مغبة التدخل في الانتخابات الأمريكية 11.12.2019

حذر الرئيس ترامب من أي محاولات روسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض. من جانبه نفى لافروف أن موسكو قد تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
26.01.2019****Visiting Russian Foreign Minister Sergei Lavrov meets with his Tunisian counterpart during a joint session of talks in the capital Tunis on January 26, 2019. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

مسائية DW: لافروف في الخليج - جولة روتينية أم تفاهمات جديدة؟ 05.03.2019

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل إلى الكويت قادما من السعودية ضمن جولة خليجية تشمل قطر والإمارات أيضا. فما الذي يحمله الدبلوماسي الروسي في جعبته لدول الخليج؟
Ukrainian border guard boats are docked in the Black Sea port of Odessa, Ukraine November 26, 2018. REUTERS/Yevgeny Volokin

توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟ 26.11.2018

بوادر أزمة جديدة تفجرت بين روسيا وأوكرانيا بعد احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، فيما تتصاعد المخاوف من احتمالات نشوب حرب في المنطقة، التي توجد على صفيح ساخن منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم.
The Russian flag flies at half mast at the Consulate-General of Russia in San Francisco, California on December 29, 2016. President Barack Obama unleashed a barrage of retaliatory measures against Moscow for meddling in the US election, imposing sanctions on two intelligence agencies, expelling 35 agents and shuttering two Russian compounds inside the United States in New York and Maryland. The US government said the latter facility, a summer house a short drive from the US capital, is now used for intelligence-related purposes. / AFP / Josh Edelson (Photo credit should read JOSH EDELSON/AFP/Getty Images)

موسكو تعتزم الرد بـ"شدة" على الإجراءات العقابية الأمريكية الأخيرة 01.09.2017

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تعتزم الردة "بشدة" على التدابير الدبلوماسية الأمريكية ضدها، فيما اقترح برلماني روسي بارز أن تجبر روسيا الولايات المتحدة على خفض المزيد من موظفيها الدبلوماسيين في روسيا.
***Archivfoto*** FILE PHOTO - A man purported to be the reclusive leader of the militant Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi marks what would have been his first public appearance, at a mosque in the centre of Mosul, according to a video recording posted on the Internet on July 5, 2014, in this still image taken from video. REUTERS/Social Media Website via Reuters TV/File Photo. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE CONTENT OF THIS VIDEO, WHICH HAS BEEN OBTAINED FROM A SOCIAL MEDIA WEBSITE

لافروف: ليس لدينا تأكيد بنسبة 100 في المائة لمقتل البغدادي 16.06.2017

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده غير متأكدة 100% بأن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قد قتل في الضربة الجوية الروسية، فيما أشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنها ليس لديها معلومات تؤيد مقتل البغدادي.
12.4.2017*** 3072096 04/12/2017 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, right, and U.S. Secretary of State Rex Tillerson during the joint news conference following their talks in Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa |

أزمة سوريا- فيتو روسي جديد وتدن لمستوى الثقة بين واشنطن وموسكو 12.04.2017

استخدمت روسيا مجدداً الفيتو ضد مشروع قرار يدعو للتحقيق في استخدام محتمل لأسلحة كيماوية في سوريا. وخلال أول زيارة لوزير خارجية أمريكا الجديد لموسكو أعرب بوتين عن أسفه لتدهور العلاقات مع أمريكا منذ تولي ترامب السلطة.
05.04.2017 April 5, 2017 - Brussels, Belgium: German Foreign Minister Sigmar Gabriel is talking to media prior a conference concerning the future of Syria and the region, at European Council building. - NO WIRE SERVICE- Photo: Thierry Monasse/dpa Foto: Thierry Monasse/dpa | Verwendung weltweit

غابريل: روسيا ستتيح إمكانية إجراء تحقيق في هجوم خان شيخون 10.04.2017

صرّح وزير الخارجية الألماني بأن نظيره الروسي تعهد بتسهيل إمكانية إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي على خان شيخون السورية. ومجددا يشدد غابريل على ضرورة إشراك الروس والكثيرين غيرهم في المفاوضات حول سوريا.
September 23, 2016 - New York, NY, United States - Following a meeting of the International Syrian Support Group held on the sidelines of the 71st United Nations General Assembly's General Debate, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov spoke at a press conference at UN Headquarters in New York Copyright: picture alliance/ZUMA Press/A. Lohr-Jones

وكالة: روسيا مستعدة لدعوة دمشق للسماح لمقاتلي النصرة بمغادرة حلب 07.10.2016

نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله اليوم الجمعة إن روسيا على استعداد لدعوة الحكومة السورية للسماح لمقاتلي جبهة النصرة بالانسحاب من مدينة حلب مع أسلحتهم.

Russian President Vladimir Putin, left, and Turkish President Recep Tayyip Erdogan pose for the media before their talks during the G-20 Summit in Antalya, Turkey, Monday, Nov. 16, 2015. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool) | © picture-alliance/dpa/A.Zemlianichenko

موسكو تعلن الدخول في مباحثات مع أنقرة لاستعادة العلاقات 29.06.2016

رجح وزير الخارجية لروسي سيرجي لافروف استئناف التنسيق بين بلاده وتركيا فيما يتعلق بسوريا، جاء ذلك عقب اتفاق الرئيس الروسي مع نظيره التركي على تطبيع العلاقات والدخول في مباحثات لاستعادة العلاقات الثنائية المتبادلة.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (L) shows the way to U.N. Special Envoy Staffan de Mistura, the mediator of Syrian peace talks, during a meeting in Moscow, Russia, April 5, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin © Reuters/S. Karpukhin

دي ميستورا في موسكو ولافروف يطالب بمفاوضات سورية مباشرة 05.04.2016

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بمحادثات مباشرة بين أطراف الصراع في سوريا خلال جولة المفاوضات المقبلة. جاء ذلك بعد استقباله المبعوث ألأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في موسكو.
03.12.2015 **** Bildunterschrift:UD Secretary of State John Kerry (L) and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov arrive for their bilateral meeting alongside the annual Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Ministerial Council meeting in Belgrade on December 3, 2015. The top diplomats of Turkey and Russia were set to meet for the first time since Ankara shot down one of Moscow's warplanes as dozens of foreign ministers gathered in Belgrade on November 26. / AFP / POOL / JONATHAN ERNST (Photo credit should read JONATHAN ERNST/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/J. Ernst

لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع واشنطن في معركة الرقة 14.03.2016

ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الخارجية سيرجي لافروف قال إن موسكو مستعدة للتنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من الرقة.
People shout slogans during a rally, part of the Brotherhood and Civil Resistance March, in front of the Bolshoi Theatre in central Moscow March 15, 2014. The pro-Russian patriotic procession was held to express support to Russian speakers living in Crimea and Ukraine and protest against the policies conducted by new Ukrainian authorities, according to organisers. EU diplomats will choose from a long list of 120-130 possible Russian targets for sanctions on Sunday, as pro-Moscow authorities who have taken power in Crimea hold a vote to join Russia in the worst East-West confrontation since the Cold War. REUTERS/Tatyana Makeyeva (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

القرم تستعد للاستفتاء وسط توترات ومظاهرات 15.03.2014

اختتما زعماء القرم الاستعدادات للاستفتاء المتوقع على نطاق واسع أن يؤيد الانضمام إلى روسيا، وفيما يسود التوتر شبه الجزيرة عشية الاستفتاء خرجت مظاهرات في موسكو بعضها مؤيد والبعض الآخر معارض لسياسة موسكو إزاء أوكرانيا.
Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov (R, front) shows the way to his Syrian counterpart Walid Moualem (L) during a meeting in Moscow September 9, 2013. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: POLITICS)

لافروف: توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا سيؤدي إلى انتشار الإرهاب 09.09.2013

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد محادثات مع نظيره السوري وليد المعلم عن قلق بلاده من تداعيات توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، ودعا واشنطن إلى التركيز على الحل السياسي مشددا على أنه لا بديل عن تسوية سياسية للأزمة.
U.S. Secretary of State John Kerry (L) receives an envelope from Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at the start of a NATO - Russia foreign ministers meeting at the Alliance's headquarters in Brussels April 23, 2013. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: POLITICS)

موسكو: الأزمة السورية في مقدمة مباحثات كيري مع القيادة الروسية 07.05.2013

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى موسكو لإجراء محادثات مع القيادة الروسية. وخلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره سيرجي لافروف يعتزم كيري إجراء مشاورات حول حل النزاع الدموي في سوريا.
US Secretary of State John Kerry (R) and German Foreign Minister Guido Westerwelle arrive to address a press conference at the foreign ministry in Berlin on February 26, 2013. Kerry visits Berlin as part of a nine-nation tour of US allies in Europe and the Middle East. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

كيري يبحث في برلين ملفات الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الأطلسية 26.02.2013

طالب جون كيري في أول زيارة له لألمانيا كرئيس للدبلوماسية الأمريكية بتعزيز العلاقات الأطلسية خاصة في المجال الاقتصادي، كما بحث ملفات سوريا وإيران ومالي مع المسؤولين الألمان، ومن المتوقع أن يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف.
مزيد من المقالات