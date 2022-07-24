لافروف يقدم تطمينات لمصر بشأن إمدادات الحبوب الروسية

قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطمينات لمصر بخصوص إمدادات الحبوب الروسية خلال زيارته للقاهرة اليوم الأحد (24 يوليو/ تموز 2022) وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

واشترت مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، العام الماضي نحو 80 بالمئة من تلك الواردات من روسيا وأوكرانيا. وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط في تعطيل الشحنات ورفع أسعار السلع العالمية بشكل حاد مما تسبب في صدمة مالية لمصر.

وبسبب الحرب وجدت مصر نفسها أمام معضلة لتحقيق التوازن بين علاقاتها القديمة مع روسيا وعلاقاتها الوثيقة بالقوى الغربية التي فرضت عقوبات على موسكو وسعت إلى عزلها.

وضغطت السفارات الغربية على مصر وجامعة الدول العربية قبل زيارة لافروف التي تضمنت محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وممثلين لجامعة الدول العربية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري "أكدنا التزام مصدري الحبوب الروس بالوفاء بجميع التزاماتهم". وأضاف "ناقشنا معايير محددة للتعاون في هذا المجال واتفقنا على مزيد من الاتصالات بين الوزارات المعنية ولدينا فهم مشترك لأسباب أزمة الحبوب".

وأكد وزيرا خارجية مصر وروسيا على توافق الرؤى بين مصر وروسيا فى العديد من القضايا، وشددا على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة اليوم الأحد، إن هناك اتفاقا في الرؤي بين مصر وروسيا فى عدة قضايا، وأن علاقة الصداقة بين مصر وروسيا تتطوربشكل كبير.

وأشار شكري إلى تناول الأوضاع الإقليمية في ليبيا وسوريا والعراق والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في كل مواضع التوتر بالمنطقة العربية، وعلى مستوى العلاقات الدولية كذلك، وأطر التنسيق في الأمم المتحدة حول القضايا العديدة التي تصب في مصلحة البلدين.

بدوره، كشف الوزير لافروف عن أنه تم زيادة التبادل التجاري بين مصر وموسكو بنسبة 5%، مشيرا إلى أن مصر وروسيا عازمتان على زيادة التبادل التجاري فيما بينهما.

تناول لقاء السيسي ولافروف تعزيز التعاون في مجال النفط وتصدير الحبوب

وشدد لافروف على ضرورة إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط والعمل على حل القضية الفلسطينية بوساطة مصرية، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد أن "واردات القمح الروسي تخضع لعقوبات، ونحن لا نقوم بأية استفزازات فيما يخص المواد الغذائية وعلى الغرب أن يتوقف عن ممارساته في مواجهة أزمة الغذاء".

وتابع الوزيرالروسي والذي يتوجه بعد القاهرة إلى اثيوبيا والكونغو الديموقراطية وأوغندا أن "الرئيس فلاديمير بوتين أكد على ذلك أيضًا خلال محادثة هاتفية أجريت مؤخرًا مع الرئيس المصري السيسي". وذكر الوزير شكري أن "الأزمة مست مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة والاقتصادات العالمية وتأثرها بالتضخم وسلاسل الإمداد وانقطاعها".

السيسي ولافروف

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم وزير الخارجية الروسي، وذلك بحضور ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وجيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري .

وأكد السيسي خلال اللقاء على "دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة (الروسية الأوكرانية) سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين".

ع.أ.ج/ ع غ (د ب ا، أ ف ب)