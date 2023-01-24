لافروف يرأس اجتماعا لمجلس الأمن.. ومطالب بسحب عضوية روسيا الدائمة

يرأس وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في نيسان/أبريل خلال تولّي روسيا الرئاسة الدوريّة لهذه الهيئة التنفيذيّة للأمم المتحدة ابتداء من يوم السبت فاتح أبريل نيسان 2023، مدة شهر خلفا لموزمبيق.

وقالت الناطقة باسم الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا لصحافيّين إنّ "حدثًا رئيسيًا آخر للرئاسة الروسيّة سيكون مناقشة علنيّة على مستوى عالٍ لمجلس (الأمن) حول "تعدّدية فعّالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، موضحة أنّ "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف". كذلك، يرأس لافروف جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/أبريل.

وكانت أوكرانيا وصفت في وقت سابق أمس الخميس (30 مارس/آذار 2023) الرئاسة الروسيّة لمجلس الأمن الشهر المقبل بأنها "مزحة سيّئة".

وكتب وزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة أنّ "روسيا اغتصبت مقعدها وتشنّ حربا استعماريّة ورئيسها مجرم حرب مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال".

وانتقدت الولايات المتحدة خطوة روسيا والمقعد الذي تشغله في مجلس الأمن. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إنّ "دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بصفاقة وتغزو جارتها لا مكان لها في مجلس الأمن".

وأضافت "للأسف روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا يوجد مسار قانوني دولي عملي لتغيير هذا الواقع"، واصفةً منصب رئاسة مجلس الأمن بأنّه "فخريّ إلى حدّ بعيد".

السفيرة الأميركية تطالب بوقف عضوية روسيا

من جانبها، اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس الخميس أن روسيا "يجب ألا تكون" عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس.

وقالت توماس-غرينفيلد لوكالة فرانس برس من كوستاريكا حيث تشارك في قمة الديموقراطية إن "روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، يجب ألا تكون كذلك بسبب ما فعلته في أوكرانيا لكن ميثاق (الامم المتحدة) لا يسمح بتعديل وضعها كعضو دائم".

وأكدت السفيرة الأمريكية أنها تتوقع من روسيا أن تتصرف "بطريقة مهنية" حين تتولى الرئاسة رغم تشكيكها في ذلك. وقالت "نتوقع أيضا أن تسعى الى فرص للدفع قدما بحملتها للتضليل الاعلامي ضد أوكرانيا والولايات المتحدة وكل حلفائنا". وتابعت "في كل فرصة، نعبر عن قلقنا بشأن تصرفات روسيا" مكررة تنديد واشنطن بـ"جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان ترتكبها" في أوكرانيا. وشددت توماس-غرينفيلد على أن الولايات المتحدة ستدين تصرفات روسيا وستطلع العالم بأسره على "ما تقوم به روسيا وعواقب أفعالها ضد أوكرانيا".

بينما حث البيت الأبيض روسيا على التحلي بالمهنية عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل نيسان، قائلا إنه لا يوجد سبيل لمنع موسكو من تولي رئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية "نحث روسيا على التصرف بمهنية. نتوقع أن تواصل روسيا استخدام مقعدها في المجلس لنشر معلومات مضللة" وتبرير أفعالها في أوكرانيا.

وأضافت جان بيير "للأسف، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا يوجد مسار قانوني دولي ممكن لتغيير ذلك الواقع... الحقيقة هي أن هذا هو أكبر منصب، ويتناوبه أعضاء المجلس شهريا وفقا للترتيب الأبجدي".



وتعود آخر زيارة للافروف إلى الأمم المتحدة في نيويورك إلى أيلول/سبتمبر خلال حضوره الجمعيّة العامّة.

ز.أ.ب/م.س (أ ف ب، رويترز)