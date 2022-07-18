 لافروف: أهداف روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على دونباس | DW الأخبار | DW | 20.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

لافروف: أهداف روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على دونباس

أهداف روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على دونباس وقتيل واحد على الأقل في غارة روسية على مدينة كراماتورسك.

مشاهدة الفيديو 02:11

المزيد من المركز الإعلامي

تتسبب في أوكرانيا في اضطراب نفسية للجنود. ولتخفيف المعاناة عليهم يستقبل مركز للتأهيل الطبي أبوابه للجنود المرضي.

أوكرانيا .. برامج علاج نفسي للجنود المصابيين بصدمات 18.07.2022

جنود أوكرانيون مصابون يتلقون العلاج في مستشفيات ألمانية

مستشفيات ألمانية تعالج جنودا أوكرانيين أصيبوا في الحرب 06.07.2022

وكان من بين القتلى أربعة أشخاص على الأقل بعد أن أصابت غارة جوية مبنى كان يحتمي به الناس.

حرب أوكرانيا: روسيا تضرب ليسيتشانسك 17.06.2022

اتهام القوات الروسية باغتصاب وتعذيب النساء الاوكرانيات إضافة لاستهداف المدنيين من خلال عمليات القصف.

اتهامات للقوات الروسية بارتكاب اعتداءات جنسية ضد الأوكرانيات 03.05.2022

المزيد DW الأخبار

آلاء عمرو حكم ساحة رئيسيي تقود مباراة دوري المحترفين للرجال في الأراضي الفلسطينية. فكيف دخلت آلاء هذا المجال؟

حكمات فلسطينيات يقدن مباريات دوي المحترفين لكرة القدم للرجال 20.07.2022

سريلانكا في خضم أزمة اقتصادية وسياسية وسط تفاقهم مشكلة الجوع

سريلانكا في خضم أزمة اقتصادية وسياسية وسط تفاقهم مشكلة الجوع 20.07.2022

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في أوروبا والقادم أسوأ، بحسب الأمم المتحدة. اشتعال النيران في قرية إنكليزية قرب لندن.

أوروبا في قبضة موجة حر شديدة والأسوأ قادم 20.07.2022

المفوضية الأوروبية تدعو البلدان الأعضاء لترشيد استهلاك الطاقة فيها. فون دير لاين تتحدث عن تخفيضات كبيرة للغاز في أوروبا.

المفوضية الأوروبية تناشد البلدان الاعضاء ترشيد استهلاك الطاقة استعدادا للشتاء المقبل 20.07.2022

اقرأ أيضا

09.06.2022 Ein Blick auf die Grenzübergangsstelle Medyka zur Ukraine. Am Abend ist ein Besuch am polnisch-ukrainischen Grenzübergang Medyka , bei dem sich Özdemir über die Veterinärkontrollen und die Situation beim Export ukrainischer Lebensmittel über die Schiene informieren wird. +++ dpa-Bildfunk +++

لست خائنا.. كيف يغادر الرجال أوكرانيا رغم حظر السفر؟ 20.07.2022

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا يمنع مغادرة الرجال للبلاد إلا باستثناءات قليلة. وبات كثيرون يستغلون هذه الاستثناءات ويهربون من البلاد إلى الخارج. لكن كيف يفعلون ذلك ويخرقون الحظر المفروض؟

Riga, Lettland | Drohne vom Typ Atlas Pro. 01.07.2022

"ثورة تقنية".. حرب الطائرات المسيرة في أوكرانيا! 17.07.2022

تستكشف مواقع العدو وقد تستهدفه بقنابل! إنها الطائرات المسيرة التي تعد من أهم الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي. DW تسلط الضوء على إنتاج تلك الطائرات المسيرة في لاتفيا.

Ukrainian servicemen ride BMP-1 infantry fighting vehicle, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine June 14, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

قصف روسي متواصل في شرق أوكرانيا ومساعدة أمريكية جديدة لكييف 09.07.2022

في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.

Firefighters work to control flames at the central market of Sloviansk on July 5, 2022, following a suspected missile attack amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

أوكرانيا- استمرار إجلاء المدنيين من سلوفيانسك وروسيا تحذر 06.07.2022

يتواصل خروج المدنيين من مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وهي إحدى النقاط الرئيسية لإحكام روسيا السيطرة على حوض دونباس بالكامل. فيما حذر الرئيس الروسي السابق ميدفيديف من "العبث مع قوة نووية مثل روسيا".