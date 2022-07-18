لافروف: أهداف روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على دونباس

قصف روسي متواصل في شرق أوكرانيا ومساعدة أمريكية جديدة لكييف

في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.