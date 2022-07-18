لافروف: أهداف روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على دونباس

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أهداف روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على دونباس وقتيل واحد على الأقل في غارة روسية على مدينة كراماتورسك.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا يمنع مغادرة الرجال للبلاد إلا باستثناءات قليلة. وبات كثيرون يستغلون هذه الاستثناءات ويهربون من البلاد إلى الخارج. لكن كيف يفعلون ذلك ويخرقون الحظر المفروض؟
تستكشف مواقع العدو وقد تستهدفه بقنابل! إنها الطائرات المسيرة التي تعد من أهم الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي. DW تسلط الضوء على إنتاج تلك الطائرات المسيرة في لاتفيا.
في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.
يتواصل خروج المدنيين من مدينة سلوفيانسك التي تتعرض للقصف في شرق أوكرانيا وهي إحدى النقاط الرئيسية لإحكام روسيا السيطرة على حوض دونباس بالكامل. فيما حذر الرئيس الروسي السابق ميدفيديف من "العبث مع قوة نووية مثل روسيا".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول