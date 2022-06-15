 لافتة ضد الفيفا وقطر تثير الاستنفار في مباراة ألمانيا وإيطاليا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.06.2022

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رياضة

لافتة ضد الفيفا وقطر تثير الاستنفار في مباراة ألمانيا وإيطاليا

على بعد أشهر قليلة من احتضان قطر لكأس العالم، لا تزال احتجاجات هنا وهناك على طريقة تعامل الدوحة مع العمال الأجانب، إذ رفع محتجون لافتة ضخمة ضد الفيفا وقطر في مباراة ألمانيا وإيطاليا.

صورة لمباراة ألمانيا وإيطاليا في مونشنغلادباخ بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2022

قبل أشهر قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، لا تزال احتجاجات هنا وهناك على طريقة تعامل الدوحة مع العمال الأجانب.

تدخلت الشرطة الألمانية بسبب لافتة مناهضة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفعت خلال مباراة ألمانيا وإيطاليا الثلاثاء (14 يونيو/حزيران 2022) ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع نحو 15 شخصا لافتة مكتوب عليها "15 ألف قتيل لمرحلة كبرى .. الفيفا وشركاؤه ليس لديهم ضمير" بعد وقت قصير من انطلاق المباراة التي أقيمت في مونشنغلادباخ، غرب البلاد، في إشارة إلى كأس العالم المقرر إقامته في قطر نهاية هذا العام.

ثم سارعوا بمغادرة الملعب فيما يبدو بعد ذلك مباشرة، وهو ما أكده متحدث باسم شرطة مونشنغلادباخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول إنهم أثاروا شكوكا بكونهم انتهكوا قواعد الدخول.

وقال المتحدث إنه كان هناك اتصال بين الشرطة والاتحاد الألماني لكرة القدم بعد الاحتجاج، وصادف عناصر الشرطة المجموعة في وقت لاحق وأوقفوها لأخذ بيانتهم الشخصية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة: "لم يكن هذا صراحة لأغراض إنفاذ القانون. عرض اللافتة كان مشمولا بحرية التعبير".

(اللافتة التي دفعت الشرطة إلى التدخل)

مختارات

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قطر التي تستضيف العام المقبل بطولة كأس العالم في كرة القدم بالتحقيق في ملابسات وفاة العديد من العمّال المهاجرين، مؤكدة حصول سلسلة وفيات في الدولة الخليجية ظلت بلا تفسير.

بعد دعوات لمقاطعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر بسبب "انتهاكات لحقوق العمال" أكدت منظمة العفو الدولية أنها لم تدع إلى المقاطعة، خوفاً من أن تؤدي إلى تراجع في إجراء إصلاحات في حقوق الإنسان وتحسين أوضاع العمال.

وقال إن الأمر يتعلق "بحماية حقوق أطراف ثالثة"، وأضاف أنه بعد مزيد من المشاورات، امتنع الاتحاد الألماني لكرة القدم عن اتخاذ إجراءات قانونية. 

ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة قد دخلت الملعب بشكل غير قانوني. وأثير الكثير من الانتقادات على الإنترنت بعد أن أوقفت الشرطة المجموعة.

وكانت منظمات حقوقية دولية وجهت انتقادات للظروف التي يعمل فيها مئات آلاف الأشخاص، في مواقع بناء المنشآت التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2022. وتنفي الدوحة بشدة صحة هذه الاتهامات، وتصفها بـ"التضليل".

 وأكدت الشرطة لموقع "دويتشلاند فونك" أنه تم التعرف على بيانات جميع من رفعوا اللافتات، خصوصا أنه هناك اعتقاد بدخولهم دون تذاكر أو بتذاكر مزورة، لكنها شددت كذلك أنه لا يوجد أيّ انتهاك أو جريمة في رفع اللافتة، ولم يتم التحقيق مع أيّ مشجع، كما لن يتم اتخاذ أيّ إجراءات أخرى.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نقلت عن سجلات قطرية أن حوالي 15 ألف عامل أجنبي، توفوا في قطر في الفترة ما بين 2010 و2019، كما لم تربط أمنستي بشكل وثيق بين كل الوفيات وبين أعمال تشييد الملاعب، لكنها تحدثت عن أن التحقيق في أسباب الوفيات لم يتم بشكل موثوق من طرف السلطات، وأن حوالي سبعين بالمئة من وفيات العمال الأجانب بقيت دون تفسير.

لكن السلطات القطرية تقول إن الرقم مضلل وإن جلّ الوفيات حدثت لأسباب طبيعية أو أسباب بعيدة عن العمل، كما دافعت الفيفا عن قطر في وجه هذه الاتهامات، وذكرت اللجنة المنظمة أن فقط 37 حالة وفاة مرتبطة بشكل مباشر ببناء الملاعب، منها 34 مصنفة على أنها "غير مرتبطة بالعمل"، وهو رقم يشكك فيه خبراء وحقوقيون، خصوصا بسبب طول ساعات العمل في الحرارة المفرطة.

ع.ا / ا ف ( د ب أ)

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