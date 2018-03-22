لاعب نرويجي يدخل التاريخ بعدد قياسي غير مسبوق من الأهداف!

لم تكن ولن تكون ليلة الخميس (30 مايو/أيار 2019)، ليلة عادية في المسيرة الكروية لمهاجم المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي استطاع في مباراة واحدة فقط أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ويضرب أكثر من رقم قياسي في عالم الساحرة المستديرة.

ففي مباراة بين المنتخب النرويجي ونظيره الهندوراس، برسم كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، خطف مهاجم النرويج إيرلينغ هالاند الأضواء من الجميع وكان نجم اللقاء الأول، حيث سجل تسعة أهداف كاملة في شباك منتخب هندوراس، حسب ما أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

وكانت المباراة، التي انتهت بفوز النرويج على هندوراس بـ 12-0، فرصة سانحة للهداف النرويجي الواعد من أجل أن يضرب أكثر من رقم قياسي، إذ أصبح إيرلينغ هالاند أول لاعب في مونديال الشباب يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة فقط.

أهداف المهاجم النرويجي ساعدته أيضاً في التربع على قائمة هدافي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، إذ من المتوقع أن يحسم إيرلينغ هالاند لقب الهداف بنسبة كبيرة في هذه البطولة، التي تُقام فوق الأراضي البولندية.

وسجل إيرلينغ هالاند أربعة سوبر هاتريك في الشوط الأولى، ثم أضاف خمسة أهداف أخرى في الشوط الثاني، مستفيداً من لعب هندوراس بتسعة لاعبين فقط بعد طرد كل من جيرسون شافيز ( الدقيقة 57) وإيفرسون لوبيز (الدقيقة 90).

يُشار إلى أن إيرلينغ هالاند (18 عاماً) يلعب في صفوف فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، فيما يتوقع أن تجذب أهداف المهاجم النرويجي اهتمام الأندية، التي تُدعم صفوفها بلاعبين شباب من دوريات كروية مختلفة.