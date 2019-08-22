لاعب من أصول جزائرية.. مفاجأة زيدان في الساعات الأخيرة؟

أنفق هذا نادي ريال مدريد لكرة القدم 300 مليون يورو كاملة لتجديد تشكيلة الفريق رغم ذلك، كل الصفقات التي أبرمت لم ترو عطش المدرب زين الدين الذي أعلن عن "قنبلة" إضافية يحضرها الملكي الأبيض.

وعند منتصف ليل الاثنين سوف يسدل ستار الميركاتو الصيفي، دون الاعلان عن اتمام صفقة لطالما كان يطمح لها زيدان الدين زيدان والمتمثلة في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومع مرور كل ساعة يتبدد الحلم، فمن أجل ذلك على "الميرنغي" دفع مبلغ 180 مليون كقيمة للشرط الجزائي في عقد بوغبا. والمبلغ فوق طاقة الريال على ما يبدو، إلا إذا ما تخلص في اللحظات الأخيرة من خاميس رودريغز وغريث بيل، وهذا مستبعد

وفي انتظار ما سوف تحمله اللحظات الأخيرة، يبقى ما هو مؤكد أن ريال مدريد ومدربه الفرنسي بحاجة ماسة إلى لاعب في مركز الوسط. وفي الوقت الذي تحوم الشبهات حول نجم سبورتينغ ليشبونة برونو فيرناندس، كشف موقع "أوكي دياريو" الإسباني أن اللاعب الجزائري وحسام عوار في صدارة المرشحين على قائمة مدير النادي فلورنتينو بيريس، لكن الموقع لم يحسم ما إذا كنا سوف نسمع في الساعات القادمة عن صفقة انتقال لاعب ليون الفرنسي إلى الملكي الإسباني.

وحسام عوار يعد من أفضل لاعبي خط وسط الدوري الفرنسي، وكثيرا ما يوصف بكريم بنزيمة الجديد نظرا للتشابه الكبير بين اللاعبين على المستوى الفني والبدني، والطريف أن الاثنين دخلا عالم النجوم من بوابة نادي ليون الفرنسي.

في المقابل، تسبب حسام عوار لمشجعي المنتخب الجزائري في صدمة كبيرة حين اختار اللعب لفرنسا. ولعب أول مباراته الرسمية في نوفمبر من عام 2017 مع منتخب الديوك دون 21 عاما، أمام نظيره المجري.

و.ب/ع.ج.م