 لاعب لم تنسه المستشارة ميركل! | عالم الرياضة | DW | 04.11.2019

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عالم الرياضة

لاعب لم تنسه المستشارة ميركل!

المستشارة أنغيلا ميركل من أشد مشجعي المنتخب الألماني لكرة القدم. فقد واظبت على حضور مبارياته في المنافسات الدولية الكبرى. تشجيع لا يقتصر على ذلك فحسب، فهي تتابع أيضا شؤون اللاعبين، خاصة ان تعلق الأمر بلاعب من هذا الحجم..

EURO 2008 - Österreich - Deutschland Angela Merkel jubelnd (picture-alliance/dpa)

كشف باستيان شفاينشتايغر، القائد السابق للمنتخب الألماني، الحائز على بطولة العالم في مونديال البرازيل 2014، أنه حصل على رسالة هاتفية قصيرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك بعد اعلان الأخير اعتزاله اللعب نهائيا.

مختارات

أعلن سيباستيان شفاينشتايغر، أحد أبرز نجوم كرة القدم الألمانية والفائز مع المانشافت بلقب مونديال 2014، اعتزاله لكرة القدم رسميا. اعتزال نجم بايرن السابق يفتح الباب مجددا لعودته للفريق أو للمنتخب الألماني ولكن ليس كلاعب. (08.10.2019)

بحفاوة بالغة استقبلت شيكاغو النجم الألماني باستيان شفاينشتايغر، الذي انضم مؤخراً إلى نادي شيكاغو فاير. ويعد شفاينشتايغر أحدث الحلقات في سلسلة من أعظم اللاعبين الألمان الذين لعبوا لأندية في الولايات المتحدة. (30.03.2017)

يبدو أن كابتن المنتخب الألماني السابق شفاينشتايغر يمر بأوقات طيبة مع فريقه شيكاغو فاير، رغم خسارة الفريق آخر مباراة مع نادي تورنتو. فالحياة في أميركا أبعدته عن أضواء الشهرة في أوروبا ليكتشف موهبته كمصور. (22.04.2017)

وفي حوار مع "بيلد أن زونتاغ" الصادرة يوم أمس الأحد (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، قال باستي كما يلقبه محبوه: "شعرت بشعور رائع جدا، لأنها تذكرتني في تلك اللحظة. فليس واجبا على مستشارة ألمانيا القيام بذلك".

وكان شفاينشتايغر قد أعلن في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول اعتزاله الكرة، وهو في الـ35 من العمر. وكان نادي "شيكاغو فاير" محطته الأخيرة في مسيرة توزعت أساسا بين نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم (1999-2015) والمانشافت.

أما ميركل فيجب القول، إنها تحولت مع مرور السنوات إلى أشد المعجبين بالمنتخب بلادها لكرة القدم. وهي علاقة نمت مع أول زيارة لها لمانشافت، في معسكره التدريبي استعدادا حينها لمونديال 2006 في جنوب تيرول. بعد ذلك واظبت ميركل على الالتحاق بالمانشافت لمتابعة المباريات سواء في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا أو بعد ذلك في البرازيل، رغم أن استطلاعات الرأي كانت تظهر  آنذاك نفور الرأي العام الألماني من سفر المستشارة لمشاهدة المباريات. وحين فاز المنتخب بلقب العالم في مونديال البرازيل قامت بزيارة مفاجئة إلى كابينة اللاعبين، وأخذت صورة جماعية معهم.  

يذكر أنه وعودة إلى شفاينشتايغر، فإن الجمهور الرياضي ينتظر عودته كمحلل للمباريات الدولية، وذلك اعتبارا من مارس/ آذار القادم بعد توقيعه عقدا مع القناة الأولى (ARD) الألمانية.  غير أن المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم استدعاه للعمل "كمتدرب" في الاتحاد الألماني لكرة القدم، لكن في حواره أمس الأحد لم يفصح نجم بايرن السابق، عما إذا كان سيقبل العرض فعليا، مكتفيا بالقول: "أرسل لي يوغي (يواخيم لوف)  رسالة رقيقة جدا. كانت تربطنا دائما علاقة جيدة وصادقة. وبالفعل لقد قدم لي عرضا للتعرف على كواليس الاتحاد الألماني". وتابع: "إنها فرصة رائعة، وسنرى ما إذا كنت سوف أستغلها في المستقبل".

 و.ب

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  • Brasilien Rio de Janeiro Bastian Schweinsteiger und Joachim Löw

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    صورة تاريخية بعد المباراة النهائية للمونديال. دموع فرحة الفوز في عيني شفاينشتايغر والمدرب يوآخيم لوف. إصرار "النمر" الجريح على مواصلة اللعب رغم الإصابة دفع لوف للتمسك به أكثر كقائد للفريق حتى عندما كان أداؤه غير مقنع. وأصر على اصطحابه إلى يورو 2016 بفرنسا رغم اعتراض الكثيرين بسبب طول فترة إصابة اللاعب قبلها.

  • Frankreich Fußball-EM Deutschland vs. Ukraine in Lille

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    أول مباراة في يورو 2016 كانت أمام أوكرانيا ودخلها شفاينشتايغر وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة وشن المنتخب الألماني هجمة مرتدة على مرمى أوكرانيا لتصل الكرة إلى شفاينشتايغر الذي سجل منها بكل هدوء هدف ألمانيا الثاني لتفوز ألمانيا 2- صفر ويطلق الحكم صافرته مباشرة ليقطع العائد من الإصابة مسافة عدو طويلة ليفرح مع مدربه وكان بعدها بالكاد يلتقط أنفاسه أثناء مقابلة تلفزيونية بعد المباراة.

  • UEFA EURO 2016 - Halbfinale | Frankreich vs. Deutschland - Handspiel Schweinsteiger

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    لكن القائد نفسه كان هو من فتح باب الهزيمة أمام فرنسا في نصف النهائي عندما قفز رافعا ذراعه داخل منطقة جزاء ألمانيا ليحتسب الحكم الإيطالي نيكولا ريزولي ركلة جزاء ضد المانشافت سجل منها جريزمان هدف الديوك الأول وانتهت المباراة بفوز فرنسا 2- صفر لكنها خسرت النهائي من بعد أمام البرتغال بصفر لهدف.

  • UEFA EURO 2016 - Halbfinale | Frankreich vs. Deutschland

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    وربما يكون شفاينشتايغر قد أدرك في تلك اللحظة أن نهاية مسيرته مع المنتخب الألماني قد حان وقتها. فالنجاح الذي تحقق في 2014 "لن يتكرر في مسيرتي لذلك فالصواب والحكمة الآن هو أن أضع النهاية (لمسيرتي) وأتمنى كل ما هو أفضل للمنتخب (الألماني) في التصفيات المؤهلة ونهائيات كأس العالم 2018" حسب ما كتب على موقع تويتر.

  • Fußball WM 2014 Deutschland Frankreich Viertelfinale

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    كانت الفترة التي لعب فيها شفاينشتايغر مع منتخب بلاده فترة تاريخية للمنتخب الألماني في ظل قيادة يوآخيم لوف، الذي جعل ذلك المنتخب قدوة في الاندماج والعلاقات الإنسانية بين اللاعبين وكتب شفانشتايغر "باعتزالي أغادر المنتخب الوطني الذي كان دائما بمثابة عائلة نفيسة بالنسبة لي. وآمل رغم ذلك أن تستمر الصلة بشكل أو بآخر."

  • Italien Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic heiraten in Venedig

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    يغادر عائلة نفيسة، لكنه قبل الإعلان عن قرار اعتزاله كان قد كون بشكل رسمي عائلته الخاصة. فبعد الخروج من بطولة يورو 2016 حول شفاينشتايغر أحزانه إلى أفراح بأن أتم مراسم الزواج من لاعبة التنس الصربية آنا إيفانوفيتش (الثلاثاء 12 من يوليو/ تموز) في مدينة البندقية الإيطالية.

  • Fußball WM 2014 Deutsche Mannschaft nach WM-Sieg

    محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

    ولدى إعلانه الاعتزال لم ينس "النمر" شفاينشتايغر الجماهير التي أحبته وساندته طيلة مسيرته مع المنتخب الألماني وقال في رسالته على موقع تويتر: "أود أن أقول لجماهيرنا في الختام لقد كان شرفا لي أن يسمح لي باللعب من أجلكم وأشكركم على شيء عايشته معكم."

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

محطات مهمة في مسيرة قائد منتخب ألمانيا المعتزل شفاينشتايغر

بعد 120 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا لكرة القدم أعلن قائد المنتخب باستيان شفاينشتايغر على صفحته في "تويتر" الجمعة (29 يوليو/ تموز 2016) اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الألماني.ملف صور يتابع رحلة الاعوام الاثني عشر. (29.07.2016)  

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