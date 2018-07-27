لاعب كريكيت سابق يفوز بالانتخابات الباكستانية والمعارضة تحتج

حقق لاعب الكريكيت السابق عمران خان تقدماً ساحقاً في الانتخابات الباكستانية، لكن حزبه لن يتمكن من تشكيل حكومة أغلبية، وفقاً لنتائج رسمية بعد فرز الأصوات في 95 بالمئة من الدوائر الانتخابية اليوم الجمعة (27 يوليو/ تموز 2018).

وحصل حزب حركة الإنصاف الباكستانية بقيادة خان على 109 مقاعد في الجمعية الوطنية، مقارنة بـ62 مقعدا لأقرب منافسيه، حزب (الرابطة الإسلامية- جناح نواز) التابع لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، وفقاً للجنة الانتخابات الباكستانية.

وأثار التأخير غير المسبوق في إعلان النتائج الرسمية للانتخابات اتهامات بأن الجيش قام بتزوير الانتخابات لصالح خان. ورفضت كل الأحزاب السياسية تقريبا، باستثناء خان، نتائج الانتخابات وتخطط لعقد اجتماع مشترك في العاصمة إسلام اباد اليوم الجمعة لتحديد كيفية المضي قدما.

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وأعلن خان فوزه وتعهد بإجراء إصلاحات واسعة النطاق في خطاب متلفز أمس الخميس، حتى قبل بدء ظهور النتائج الرسمية. وذكر حزب "الرابطة الإسلامية-جناح نواز"، بقيادة شريف وحزب "الشعب الباكستاني"، بقيادة الرئيس السابق، آصف زرداري أنهما لن يقبلا النتائج، مستشهدين بما وصفاه بأنها مخالفات واسعة النطاق وصارخة في فرز الأصوات. وقال شهباز شريف، الشقيق الأصغر لنواز شريف، الذي يقود الآن (حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز) "إنها انتخابات مخزية. لا نقبل النتائج".

ودعا مولانا فضل الرحمن، رئيس تحالف من الأحزاب الإسلامية إلى إجراء انتخابات جديدة، قائلا إنها عملية ملوثة وتم التلاعب فيها وغير مقبولة لهم.

ورفضت لجنة الانتخابات الباكستانية الاتهامات بالتزوير، قائلة إن التأخير في إعلان النتائج، ناجم عن خلل في البرمجيات. وكان قد تم نشر أكثر من 370 ألف جندي لتوفير الأمن خلال الانتخابات، بعد أن أسفرت تفجيرات انتحارية دامية شنها متشددون إسلاميون قبل الانتخابات عن مقتل حوالي 180 شخصا.

ص.ش/ع.ج (د ب أ)