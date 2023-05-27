لاعب دورتموند يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الاثنين (29 مايو/ أيار 2023)، تتويج جود بيلينغهام لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال الموسم. وذكرت الرابطة أنه رغم إخفاق بوروسيا دورتموند في التتويج بلقب الدوري (بوندسليغا)، وهو ما كان سيتحقق في حال فوزه على ماينز أمس الأول السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين وهي المرحلة الأخيرة من الدوري، استحقت العروض التي قدمها بيلينغهام، التقدير. وأضافت الرابطة أن "اللاعب الإنجليزي الدولي لا يزال في التاسعة عشر من عمره، لكنه يمتلك مهارات قيادية تفوق عمره".

الجدير بالذكر أن بيلينغهام لم يلعب مباراة دورتموند أمام ماينز إذ كان متواجدا على مقاعد البدلاء بسبب معاناته من مشكلات في الركبة.

وانضم بيلينغهام إلى دورتموند قادما من برمنغهام الإنجليزي عام 2019 وأصبح واحدا من أبرز العناصر الرئيسية بفريق دورتموند. وحاليا، يتم ربط اسمه بقوة بريال مدريد الإسباني، إذ تتحدث الصحافة الألمانية بلا هوادة عن "انتقال وشيك" إلى صفوف الملكي.

وتعادل بوروسيا دورتموند مع ماينز بهدفين لكلٍّ منهما، في الوقت الذي فاز فيه بايرن ميونيخ على كولون بهدفيه مقابل هدف. وبفارق الأهدافتوّج بايرن ميونيخ بطلا للدوري المحلي للمرة 32 في تاريخه.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)