لاعب إنجليزي سابق "صلاح يستطيع جعلك تبدو غبيا"!

بعد أسابيع قليلة من عودة عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنهالت سهام الانتقاد بشدة على نجم ليفربول محمد صلاح، بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ مع "الريدز"، وصيامه عن هز شباك الفرق المنافسة في الكثير من المباريات.

وكعادته، فضل أحسن لاعب في "البريميرليغ" في الموسم الماضي اتخاذ المستطيل الأخضر مكاناً للرد على المنتقدين، وإثبات علو كعبه كواحد من أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، إذ يبدو أن ماكينة صلاح التهديفية قد عادت للدوران من جديد، بعدما سجل هدفين من أصل أربعة في مباراة ليفربول أمام سرفينا زفيزدا الصربي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الشأن، قال اللاعب الإنجليزي السابق ديون دبلن "لاعبون مثل محمد صلاح لديهم القدرة على تسجيل 35-40 هدفاً في الموسم"، وأضاف في تصريحات صحفية لشبكة "بي بي سي" البريطانية "إذا بدأت في التقليل من (قدرات) هؤلاء اللاعبين، فإنهم يستطيعون جعلك تبدو غبياً".

وطالب ديون دبلن بـ"ترك صلاح وشأنه فأنا متأكد من أنه سيسجل في هذه الموسم أكثر من 20-25 هدفاً بكل سهولة"، وأضاف أن ليفربول لم يُقدم فقط مستوى رائعاً أمام سرفينا زفيزدا الصربي، بل نجح أيضا في الحفاظ على شباكه نظيفة.

يُشار إلى أن محمد صلاح (26 عاماً)، سجل في هذا الموسم ستة أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها، فيما تنتظر "الريدز" مباراة قوية بعد أسابيع في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال، الذي يتألق بشدة هذا الموسم مع مدربه الجديد أوناي إيمري.