لاعب ألماني سابق يخطط لتكوين حملة لدعم المثليين في كرة القدم

ذكر لاعب منتخب ألمانيا الشرقية السابق للشباب ماركوس أوربان أنه يرغب في تكوين حملة لدعم اللاعبين المثليين في إعلان مثليتهم بشكل علني في ألمانيا. وأشار اللاعب إلى الصعوبات التي تواجه اللاعبين المثليين في كرة القدم.

يرغب ماركوس أوربان، لاعب منتخب ألمانيا الشرقية السابق للشباب، في تكوين مجموعة من اللاعبين المثليين لدعم اللاعبين المثليين في إعلان مثليتهم بشكل علني في ألمانيا. وقال أوربان (52 عاما) لموقع "تي أون لاين" الإخباري الألماني اليوم الجمعة (29 كانون الأول/ديسمبر 2023) "لقد عملت على هذا الأمر منذ عدة سنوات. نتعامل مع الموقف بالصبر اللازم. هناك شيء واحد واضح هو أن هذا الأمر سيحدث".

ولم يكن هناك حتى الآن لاعب كرة قدم محترف نشط في ألمانيا يعلن عن مثليته بشكل علني. وقال أوربان إنه كانت هناك بالفعل عدة محاولات، لكن اللاعبين يشعرون بالقلق من التنفيذ بسبب رد فعل الجماهير في الملاعب وعوامل أخرى.

وذكر أوربان أن أحد أسباب خوف اللاعبين من إعلان مثليتهم هو تأثيره المحتمل على انتقال وبيع اللاعب من النادي، وغالبا ما يعاني اللاعبين من نقص الدعم.

ومع حملة "Sports Free" أو "رياضة حرة"، يريد أوربان وزملاؤه الاستعداد للإعلان عن مثليتهم. ويضيف: "نحن نقوم حاليًا ببناء منصة رقمية للاعبين حيث يمكن لكل منهم أن يعلن مثليته بشكل فردي. وفي النهاية، ما زلنا نريد القيام بالأمر برمته كمجموعة من أجل توزيع الاهتمام على عدة أشخاص".

ويجري بالفعل إنتاج فيلم وثائقي عن المثلية الجنسية في كرة القدم مع الأندية واللاعبين ورؤساء الأندية والكشافين. وقال أوربان إن العديد من أندية الدوري الألماني تبرعت بالفعل أو تعهدت بمبالغ كبيرة لحملة "Sports Free"، بما في ذلك بوروسيا دورتموند، وشتوتغارت، وإس سي فرايبورغ، وإف سي سانت باولي.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ)