لاعب أفضل من فريق بأكمله.. لماذا أحرج هالاند فريق شالكه؟

منذ السبت الماضي (21 تشرين الثاني/ نوفمبر)، لم يعد أحد في فريق شالكه الألماني يرغب سماع اسم المهاجم الشاب إيرلند هالاند المتوج للتوّ بجائزة "الفتى الذهبي" التي تمنحها كبريات الصحف الأوروبية.
يأتي ذلك رغم أن هالاند لم تكن له مواجهة مباشرة مع فريق شالكه نهاية الأسبوع ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المحلي، لأن المهاجم النرويجي الحامل لقميص دورتموند لعب أمام هرتا برلين الذي خسر المباراة بخمسة أهداف مقابل هدفين. بينما واجه شالكه فريق فولسبورغ وخرج خاسرا بدوره بهدفين يتيمين.
فما السبب إذاً؟ ببساطة، لأنّ رصيد هالاند من الأهداف يتجاوز الآن رصيد شالكه المتذيل لقائمة الترتيب العام. فهذا الفريق العريق لم يسجل منذ انطلاق الدوري سوى خمسة أهداف مقابل 24 هدفا دخلت مرماه، بينما سجل إيرلند هالاند في مباراة السبت لوحدها سوبر هاتريك، رافعا رصيده إلى عشرة أهداف من مجموع خمس مباريات في الدوري المحلي أيّ ثلاث مباريات أقل من شالكه.
ولم ترحم الصحف الألمانية "عزيز قوم ذُل"، وأبرزت إمكانيات هالاند (20 عاما) الخيالية عبر مقارنته بفريق كامل يعاني الأمرّين منذ انطلاق الدوري على جميع المستويات، حتى بات هالاند وجه "فشل" شالكه.
أما ما يتعلق بهالاند فلا شك أنه دخل في الأسابيع الأخيرة مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية. وقد منحته صحيفة "كيكر" الألمانية الدرجة الأولى على قائمة التصنيف الخاص باللاعبين لهذا الأسبوع.
بينما قالت عنه صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" أنه تحول إلى "ظاهرة"، فيما أدرجت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة الأحد عنوانا رئيسيا في الصفحة الرياضية قائلة: "هالاند ... موكوكو ...التاريخ"، "هالاند فرش السجادة الحمراء لموكوكو".
يأتي ذلك في إشارة إلى أنه وبعد ضمانه لقب "سوبر هاتريك" لأصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا، غادر النرويجي الملعب في الدقيقة 85 ليمنح فرصة تاريخية لموكوكو، الذي يصغره بأربع سنوات، ليصبح الأخير أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في مسابقات الدوري الألماني لكرة القدم.
وسارع موكوكو إلى تقديم شكره على حسابه على شبكة "إنستغرام" قائلا "يالها من ليلة... سعيد للغاية بتسجيل ظهوري الأول، لكن سعيد أكثر بالنقاط الثلاث، لا يوجد أي شيء يمكنه وصف هذا الشعور.. شكرا شكرا".
و.ب/إ.ع
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو
رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لروي ساني ـ 50 مليون يورو
لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو
" إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو
في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو
ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو
إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كايتا ـ 70 مليون يورو
بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م