 لاعبو بايرن يطالبون إدارة النادي باستعادة زميلهم من يوفينتوس | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 22.01.2020

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رياضة

لاعبو بايرن يطالبون إدارة النادي باستعادة زميلهم من يوفينتوس

يبدو أن إدارة نادي بايرن ميونيخ تستشير مع لاعبيها بخصوص تحركاتها في سوق الانتقالات. تقرير أظهر أن لاعبي الفريق البافاري أعربوا عن رغبتهم في استعادة زميلهم السابق نجم فريق يوفينتوس الإيطالي.

Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

في خطوة مفاجئة، طالب لاعبو فريق بايرن ميونيخ إدارة النادي بشراء عقد زميلهم السابق ولاعب فريق يوفينتوس الحالي دوغلاس كوستا، حسبما ذكرت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية. وذكرت المجلة الرياضية الألمانية أن المدير الفني للفريق البافاري هانزي فليك اجتمع بقائد الفريق مانويل نوير وديفيد آلابا وتوماس مولر ويوسوا كيميش بالإضافة إلى المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي. وعبر اللاعبون في هذا الاجتماع عن رغبتهم في تعزيز صفوف الفريق على مستوى خط الدفاع والهجوم.

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حاليا، لا تسير الأمور كما يريدها مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، فغريمه ليفربول في الطريق إلى انتزاع لقب الدوري منه. وهكذا تزداد الضغوط على مدرب بايرن السابق الذي وجد نفسه في مركز دفاع. (20.01.2020)

وطالب اللاعبون بشكل محدد بالتعاقد مع زميلهم السابق دوغلاس كوستا الذي انتقل لتعزيز فريق يوفينتوس عام 2017 على سبيل الإعارة قبل أن تشتري إدارة السيدة العجوز عقده بشكل نهائي عام 2018 مقابل 40 مليون دولار. لكن منذ تعاقد يوفينتوس مع النجم البرتغالي رونالدو لم يعد كوستا يجد طريقه إلى التشكيلة الأساسية، كما كان عليه الحال في السابق، حيث شارك النجم البرازيلي في 10 مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم.

وذكر تقرير "شبورت بيلد" أن نادي بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع كوستا في فترة الانتقالات الحالية، ولو على سبيل الإعارة، لدعم خط الهجوم، خاصة في ظل كثرة الإصابات التي يتعرض لها الجناحان كينغسلي كومان وسيرج غنابري.

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

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    سبعة أندية بمدرب جديد

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  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

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  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

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  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

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  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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