 لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني | جميع المحتويات | DW | 13.05.2022

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رياضة

لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

استقطب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" ولايزال لاعبين أجانب من مختلف الجنسيات. وقضى البعض منهم سنوات طويلة مع أندية ألمانيا حطموا في صفوفها أرقاما قياسية، سواء من حيث عدد المباريات، أو الأهداف، أو الألقاب.

  • Hasan Salihamidzic FC Bayern München

    في 1995 لعب حسن صالح أمجيتش الملقب ب"الأخ الصغير" أولى مبارياته في الدوري الألماني مع هامبورغ. فخلال حرب البوسنة أرسله والداه إلى أقاربه في هامبورغ عام 1992، وكان عمره حينها 15 عاما. بعد مرور بضع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ، ثم إلى يوفنتوس، قبل أن ينهي مسيرته الحافلة في فولفسبورغ في 2012. ولا يزال "الأخ الصغير" يعمل في الدوري الألماني كمدير رياضي في نادي بايرن. لعب في المجموع 321 مباراة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - VFB Stuttgart

    لعب الجناح الأيسر البرازيلي ليوناردو دي ديوس سانتوس (322 مباراة) في صفوف دورتموند من 1998 إلى 2011. وكان صاحب الرقم 17 يحظى بشعبية كبيرة لدى مشجعي دورتموند. وفاز مع النادي بلقب بطل ألمانيا في عامي 2002 و 2011 . ويلقب ليوناردو دي ديوس سانتوس في البرازيل ب "الألماني" بسبب حرصه على الالتزام بالمواعيد.

  • Ole Björnmose SV Werder Bremen

    التحق المهاجم الدنماركي أوليه بيورنموز (323 مباراة) بالبوندسليغا عام 1966، وقضى فيها أحد عشر عامًا. بعد خمسة مواسم في نادي بريمن، انتقل إلى هامبورغ عام 1971، وفاز معه بكأس الاتحاد الألماني عام 1976 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1977. حتى عام 2008 أي بعد عامين من وفاته، ظل بيورنموز اللاعب الأجنبي الذي شارك في أكبر عدد من في مباريات الدوري الألماني.

  • Sergej Barbarez (HSV) - Torjubel

    لعب البوسني سيرجي بارباريز (330 مباراة) بين عامي 1996 و 2008 لصالح أربعة فرق في الدوري الألماني. بعد نادي روستوك ودورتموند انتقل بارباريز عام 2000 إلى هامبورغ. ولم يمر سوى وقت قصير حتى أصبح اللاعب المفضل لدى الجماهير. في عام 2001 توجه بلقب الهداف برصيد 22 هدفا. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ، انتقل إلى ليفركوزن في عام 2006 حيث أنهى مسيرته الكروية هناك في عام 2008.

  • Marijan Cavar Eintracht Frankfurt und Rafinha FC Bayern München im Zweikampf

    أثار البرازيلي رافينا (332 مباراة) انتباه الأندية الأوروبية في كأس العالم لأقل من 20 سنة في هولندا عام 2005. ففي نفس العام انتقل إلى نادي شالكه. وبعد خمس سنوات انتقل إلى إيطاليا، لكنه عاد إلى الدوري الألماني بعد مرور عام. وتوجه مع نادي بايرن ميونخ بالبطولة سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات، وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.

  • Fußball: 1. Bundesliga, Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

    تألق اللاعب لوكاش بيشتشيك (332 مباراة) كظهير أيمن في بوروسيا دورتموند بين 2010 إلى 2021. ولعب البولندي أيضا بقميص هيرتا برلين لكنه هبط مع نادي العاصمة إلى دوري الدرجة الثانية قبل الانتقال إلى دورتموند. وفاز مع دورتموند ببطولة الدوري مرتين وبكأس الإتحاد الألماني ثلاث مرات.

  • Hamburgs Ze Roberto (weiss) gegen Hoffenheims Roberto Firmino (blau)

    التحق البرازيلي زي روبرتو (336 مباراة) عام 1998 من نادي ريال مدريد إلى باير ليفركوزن. وفي عام 2002 انتقل إلى بايرن ميونخ وحقق معه عددًا من الألقاب. في عام 2009 وكان عمرها حينها 35 عامًا، حصل على عقد لمدة عامين للعب مع نادي هامبورغ.

  • Fußball Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen SV Hamburg

    بداية البوسني وداد إبيسيفيتش (344 مباراة) في الدوري الألماني كانت عام 2006 بقميص نادي آخن. وفي وقت لاحق لعب في صفوف هوفنهايم، وشتوتغارت، وهيرتا برلين. وتمكن من إحراز 127 هدفا في الدوري الألماني. انتهى مسيرته في ألمانيا مع شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020: بعد خلاف مع مساعد المدرب.

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    لعب الجورجي ليفان كوبياشفيلي (351 مباراة) في صوف نادي فرايبورغ تحت قيادة المدرب فولكر فينك. وانتقل لاحقا للعب مع شالكه وهيرتا. ويعد لاعب البوندسليغا صاحب أطول عقوبة في تاريخ الدوري. ففي عام 2012 عوقب بالإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضرب الحكم.

  • Altintop schreibt Bundesliga-Geschichte

    ولد الدولي التركي خليل ألتينتوب (351 مباراة) عام 1982 وهو يحمل الجنسيتين التركية والألمانية. لعب بين عامي 2003 و2017 لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ، وأحرز ما مجموعه 67 هدفًا في الدوري الألماني. شقيقه حميد كان أيضا لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.

  • Fußball Bundelsiga I Makoto Hasebe I Eintracht Frankfurt - FC Giessen, Testspiel

    يعد لاعب خط الوسط الياباني ماكوتو هاسيبي (357 مباراة) أحد المحترفين القلائل الذين ما زالوا متألقين في البنودسليغا. رغم عدم لعبه في صفوف بايرن أو دورتموند، إلا أنه فاز ببطولة ألمانيا عام 2009 في موسمه الثاني مع فولفسبورغ. في عام 2014 انتقل إلى نادي نورنبيرغ، وبعد عام واحد في صفوفه غير الوجهة إلى أينتراخت فرانكفورت، حيث فاز معه بالكأس في عام 2018.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    ولد لاعب خط الوسط دانيال كاليغيوري (358 مباراة) وترعرع في جنوب ألمانيا، وهو يحمل الجنسيتين الإيطالية والألمانية. بدايته كانت مع نادي فرايبورغ حيث دخل معه عالم الاحتراف في الدوري الألماني في عام 2007. وبعد قضائه عدة مواسم مع كل من فولفسبورغ وشالكه، انتقل في 2020 للعب في صفوف نادي أوغسبورغ.

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    أمسى النجم البولندي ليفاندوفسكي (383 مباراة)، إلى جانب الهداف غيرد مولر، أحد أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني. في عام 2010 انتقل ليفاندوفسكي من نادي بوزنانيا البولندي إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات غير الوجهة نحو بايرن ميونيخ. وبسبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد أصبح ليفاندوفسكي جزءًا مهما من تاريخ البوندسليغا.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    لعب كلاوديو بيزارو، القادم من البيرو، 490 مباراة بين عامي 1999 و2020 في صفوف فيردر بريمن وبايرن ميونخ وكولونيا. وسجل 197 هدفا في الدوري الألماني. فاز بالبطولة الألمانية ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات. وفاز مع ميونيخ خمس مرات بالبطولة والكأس ومرة بالثلاثية (البطولة، الكأس، والدوري الأوربي). وأنهى مسيرته مع فيردر بريمن صيف 2020. الكاتب: أندرياس ستين تسيمونس


  • Hasan Salihamidzic FC Bayern München

    في 1995 لعب حسن صالح أمجيتش الملقب ب"الأخ الصغير" أولى مبارياته في الدوري الألماني مع هامبورغ. فخلال حرب البوسنة أرسله والداه إلى أقاربه في هامبورغ عام 1992، وكان عمره حينها 15 عاما. بعد مرور بضع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ، ثم إلى يوفنتوس، قبل أن ينهي مسيرته الحافلة في فولفسبورغ في 2012. ولا يزال "الأخ الصغير" يعمل في الدوري الألماني كمدير رياضي في نادي بايرن. لعب في المجموع 321 مباراة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - VFB Stuttgart

    لعب الجناح الأيسر البرازيلي ليوناردو دي ديوس سانتوس (322 مباراة) في صفوف دورتموند من 1998 إلى 2011. وكان صاحب الرقم 17 يحظى بشعبية كبيرة لدى مشجعي دورتموند. وفاز مع النادي بلقب بطل ألمانيا في عامي 2002 و 2011 . ويلقب ليوناردو دي ديوس سانتوس في البرازيل ب "الألماني" بسبب حرصه على الالتزام بالمواعيد.

  • Ole Björnmose SV Werder Bremen

    التحق المهاجم الدنماركي أوليه بيورنموز (323 مباراة) بالبوندسليغا عام 1966، وقضى فيها أحد عشر عامًا. بعد خمسة مواسم في نادي بريمن، انتقل إلى هامبورغ عام 1971، وفاز معه بكأس الاتحاد الألماني عام 1976 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1977. حتى عام 2008 أي بعد عامين من وفاته، ظل بيورنموز اللاعب الأجنبي الذي شارك في أكبر عدد من في مباريات الدوري الألماني.

  • Sergej Barbarez (HSV) - Torjubel

    لعب البوسني سيرجي بارباريز (330 مباراة) بين عامي 1996 و 2008 لصالح أربعة فرق في الدوري الألماني. بعد نادي روستوك ودورتموند انتقل بارباريز عام 2000 إلى هامبورغ. ولم يمر سوى وقت قصير حتى أصبح اللاعب المفضل لدى الجماهير. في عام 2001 توجه بلقب الهداف برصيد 22 هدفا. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ، انتقل إلى ليفركوزن في عام 2006 حيث أنهى مسيرته الكروية هناك في عام 2008.

  • Marijan Cavar Eintracht Frankfurt und Rafinha FC Bayern München im Zweikampf

    أثار البرازيلي رافينا (332 مباراة) انتباه الأندية الأوروبية في كأس العالم لأقل من 20 سنة في هولندا عام 2005. ففي نفس العام انتقل إلى نادي شالكه. وبعد خمس سنوات انتقل إلى إيطاليا، لكنه عاد إلى الدوري الألماني بعد مرور عام. وتوجه مع نادي بايرن ميونخ بالبطولة سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات، وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.

  • Fußball: 1. Bundesliga, Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

    تألق اللاعب لوكاش بيشتشيك (332 مباراة) كظهير أيمن في بوروسيا دورتموند بين 2010 إلى 2021. ولعب البولندي أيضا بقميص هيرتا برلين لكنه هبط مع نادي العاصمة إلى دوري الدرجة الثانية قبل الانتقال إلى دورتموند. وفاز مع دورتموند ببطولة الدوري مرتين وبكأس الإتحاد الألماني ثلاث مرات.

  • Hamburgs Ze Roberto (weiss) gegen Hoffenheims Roberto Firmino (blau)

    التحق البرازيلي زي روبرتو (336 مباراة) عام 1998 من نادي ريال مدريد إلى باير ليفركوزن. وفي عام 2002 انتقل إلى بايرن ميونخ وحقق معه عددًا من الألقاب. في عام 2009 وكان عمرها حينها 35 عامًا، حصل على عقد لمدة عامين للعب مع نادي هامبورغ.

  • Fußball Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen SV Hamburg

    بداية البوسني وداد إبيسيفيتش (344 مباراة) في الدوري الألماني كانت عام 2006 بقميص نادي آخن. وفي وقت لاحق لعب في صفوف هوفنهايم، وشتوتغارت، وهيرتا برلين. وتمكن من إحراز 127 هدفا في الدوري الألماني. انتهى مسيرته في ألمانيا مع شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020: بعد خلاف مع مساعد المدرب.

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    لعب الجورجي ليفان كوبياشفيلي (351 مباراة) في صوف نادي فرايبورغ تحت قيادة المدرب فولكر فينك. وانتقل لاحقا للعب مع شالكه وهيرتا. ويعد لاعب البوندسليغا صاحب أطول عقوبة في تاريخ الدوري. ففي عام 2012 عوقب بالإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضرب الحكم.

  • Altintop schreibt Bundesliga-Geschichte

    ولد الدولي التركي خليل ألتينتوب (351 مباراة) عام 1982 وهو يحمل الجنسيتين التركية والألمانية. لعب بين عامي 2003 و2017 لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ، وأحرز ما مجموعه 67 هدفًا في الدوري الألماني. شقيقه حميد كان أيضا لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.

  • Fußball Bundelsiga I Makoto Hasebe I Eintracht Frankfurt - FC Giessen, Testspiel

    يعد لاعب خط الوسط الياباني ماكوتو هاسيبي (357 مباراة) أحد المحترفين القلائل الذين ما زالوا متألقين في البنودسليغا. رغم عدم لعبه في صفوف بايرن أو دورتموند، إلا أنه فاز ببطولة ألمانيا عام 2009 في موسمه الثاني مع فولفسبورغ. في عام 2014 انتقل إلى نادي نورنبيرغ، وبعد عام واحد في صفوفه غير الوجهة إلى أينتراخت فرانكفورت، حيث فاز معه بالكأس في عام 2018.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    ولد لاعب خط الوسط دانيال كاليغيوري (358 مباراة) وترعرع في جنوب ألمانيا، وهو يحمل الجنسيتين الإيطالية والألمانية. بدايته كانت مع نادي فرايبورغ حيث دخل معه عالم الاحتراف في الدوري الألماني في عام 2007. وبعد قضائه عدة مواسم مع كل من فولفسبورغ وشالكه، انتقل في 2020 للعب في صفوف نادي أوغسبورغ.

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    أمسى النجم البولندي ليفاندوفسكي (383 مباراة)، إلى جانب الهداف غيرد مولر، أحد أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني. في عام 2010 انتقل ليفاندوفسكي من نادي بوزنانيا البولندي إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات غير الوجهة نحو بايرن ميونيخ. وبسبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد أصبح ليفاندوفسكي جزءًا مهما من تاريخ البوندسليغا.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    لعب كلاوديو بيزارو، القادم من البيرو، 490 مباراة بين عامي 1999 و2020 في صفوف فيردر بريمن وبايرن ميونخ وكولونيا. وسجل 197 هدفا في الدوري الألماني. فاز بالبطولة الألمانية ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات. وفاز مع ميونيخ خمس مرات بالبطولة والكأس ومرة بالثلاثية (البطولة، الكأس، والدوري الأوربي). وأنهى مسيرته مع فيردر بريمن صيف 2020. الكاتب: أندرياس ستين تسيمونس


                        

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