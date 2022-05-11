لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

التحق المهاجم الدنماركي أوليه بيورنموز (323 مباراة) بالبوندسليغا عام 1966، وقضى فيها أحد عشر عامًا. بعد خمسة مواسم في نادي بريمن، انتقل إلى هامبورغ عام 1971، وفاز معه بكأس الاتحاد الألماني عام 1976 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1977. حتى عام 2008 أي بعد عامين من وفاته، ظل بيورنموز اللاعب الأجنبي الذي شارك في أكبر عدد من في مباريات الدوري الألماني.