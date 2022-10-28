لاعبة ألمانية في الخامسة عشرة تنضم لفريق كولونيا النسائي

مدينة ألمانية تستغني عن اللحوم والأسماك في رياض الأطفال!

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قررت مدارس ورياض للأطفال في مدينة ألمانية الاستغناء عن أطباق اللحوم والأسماك من العام الدراسي المقبل. فهل السبب تقشفي أم صحي؟ وهل تتعارض هذه الخطوة مع توصيات الأطباء و خبراء التغذية؟