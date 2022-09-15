لاعبة ألمانية في الخامسة عشرة تنضم لفريق كولونيا النسائي

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إيما لاتوس هي أصغر لاعبة في فريق كولونيا النسائي لكرة القدم. لم يتجاوز عمرها 15 عاما ورغم ذلك وقعت عقدا احترافيا مع النادي. موهبتها سمحت لها من قبل للعب ضمن فرق الصبيان.
بعد رصد أربع إصابات بسرطان الخصية في الدوري الألماني (بوندسليغا)، أثيرت تساؤلات عما إذا كان هناك ارتباط بين احتراف كرة القدم والإصابة بهذا المرض الخطير أم أن الأمر مجرد صدفة؟ ولتوضيح الأمر، تحدثت DW مع أطباء متخصصين.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عدد وفيات العمال خلال بناء الملاعب الرياضية التي ستحتضن مونديال كرة القدم في قطر. ويذكر أن الأخيرة تواجه انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية بشأن حقوق العمال وحقوق الإنسان بشكل عام.
تحطمت طائرة خاصة تقل ستة أشخاص قبالة سواحل كوستاريكا. السلطات المحلية هناك أكدت ما بقي تكهنات حتى الساعة: رجل الأعمال الألماني ومؤسس أندية "McFit" راينر شالر كان وأفراد من عائلته على متن الطائرة.
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قررت مدارس ورياض للأطفال في مدينة ألمانية الاستغناء عن أطباق اللحوم والأسماك من العام الدراسي المقبل. فهل السبب تقشفي أم صحي؟ وهل تتعارض هذه الخطوة مع توصيات الأطباء و خبراء التغذية؟
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