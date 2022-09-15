 لاعبة ألمانية في الخامسة عشرة تنضم لفريق كولونيا النسائي | DW الأخبار | DW | 28.10.2022

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DW الأخبار

لاعبة ألمانية في الخامسة عشرة تنضم لفريق كولونيا النسائي

إيما لاتوس هي أصغر لاعبة في فريق كولونيا النسائي لكرة القدم. لم يتجاوز عمرها 15 عاما ورغم ذلك وقعت عقدا احترافيا مع النادي. موهبتها سمحت لها من قبل للعب ضمن فرق الصبيان.

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