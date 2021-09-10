 لاعبات كرة أفغانيات يصلن إلى باكستان هربا من حكومة طالبان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.09.2021

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أخبار

لاعبات كرة أفغانيات يصلن إلى باكستان هربا من حكومة طالبان

وصل أكثر من ثلاثين لاعبة كرة قدم مصحوبات بذويهنمن أفغانستان إلى باكستان هربا من حكومة طالبان، حسبما أعلن مسؤولون باكستانيون.

صورة من الأرشيف: لاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم

وصل أكثر من ثلاثين لاعبة كرة قدم من أفغانستان إلى باكستان هربا من حكومة طالبان

أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء (15 سبتمبر/ أيلول 2021) وصول 32 لاعبة كرة قدم من أفغانستان مع أفراد عائلاتهن إلى باكستان عبر طريق بري، ضمن استمرار عملية نزوح الشخصيات العامة الأفغانية بعد سيطرة طالبان على حكم البلاد في آب/ أغسطس الماضي.

مختارات

كلما ارتفع المستوى الرياضي، قل عدد النساء في المناصب العليا في التدريب. وعندما يتعلق الحديث بالمساواة بين الجنسين، فإنه لا تزال هناك مشاكل هيكلية في رياضات المحترفين في ألمانيا. فما العمل لدعم النساء في وظائف التدريب؟

سلسلة تحديات تواجهها الأمهات العاملات، لاسيما الرياضيات. حارسة مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات والأم الوحيدة في بوندسليغا حاليا تكشف لـ DW مصاعب الجمع بين الأمومة وكرة القدم بعد ثمانية أشهر من وضع طفلين توأم.

وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري إن اللاعبات عبرن الحدود عبر معبر تورخام شمال غرب باكستان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بوثائق سفر وتأشيرات سليمة. وقطع الرحلة 100 شخص من بينهم اللاعبات الـ32، وذلك بداعي أنهم كانوا مهددين في ظل سيطرة حكومة طالبان.

وتعهدت حركة طالبان، المغالية في اتجاهها المحافظ، باحترام حقوق المرأة في إطار حدود تفسيرها للإسلام، لكن لا يزال الغموض يحيط بكيفية تعامل السيدات والفتيات مع الوضع الجديد. ولم تتضح الصورة بشكل كبير حول ما إذا كانت السيدات في أفغانستان سيستطعن الاستمرار في وظائفهن، وقد صدرت بيانات تدعم المرأة فقط في قطاعي الصحة والتعليم. وتحدثت تقارير عن منع طالبان السيدات من ممارسة الرياضات التي يمكن أن تشهد ظهور أجسادهن.

ع.ش/ (د ب أ)

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    الكاتب: دالين صلاحية


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