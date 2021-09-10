لاعبات كرة أفغانيات يصلن إلى باكستان هربا من حكومة طالبان

أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء (15 سبتمبر/ أيلول 2021) وصول 32 لاعبة كرة قدم من أفغانستان مع أفراد عائلاتهن إلى باكستان عبر طريق بري، ضمن استمرار عملية نزوح الشخصيات العامة الأفغانية بعد سيطرة طالبان على حكم البلاد في آب/ أغسطس الماضي.
وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري إن اللاعبات عبرن الحدود عبر معبر تورخام شمال غرب باكستان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بوثائق سفر وتأشيرات سليمة. وقطع الرحلة 100 شخص من بينهم اللاعبات الـ32، وذلك بداعي أنهم كانوا مهددين في ظل سيطرة حكومة طالبان.
وتعهدت حركة طالبان، المغالية في اتجاهها المحافظ، باحترام حقوق المرأة في إطار حدود تفسيرها للإسلام، لكن لا يزال الغموض يحيط بكيفية تعامل السيدات والفتيات مع الوضع الجديد. ولم تتضح الصورة بشكل كبير حول ما إذا كانت السيدات في أفغانستان سيستطعن الاستمرار في وظائفهن، وقد صدرت بيانات تدعم المرأة فقط في قطاعي الصحة والتعليم. وتحدثت تقارير عن منع طالبان السيدات من ممارسة الرياضات التي يمكن أن تشهد ظهور أجسادهن.
ع.ش/ (د ب أ)
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حضور في كل مكان وعلى الأكتاف
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حمى المونديال طالت الكوريات أيضا
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الكاتب: دالين صلاحية