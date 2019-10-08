 لاجئ يسرق شاحنة ويصدم سيارات في مدينة ألمانية | أخبار | DW | 08.10.2019

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أخبار

لاجئ يسرق شاحنة ويصدم سيارات في مدينة ألمانية

تحقق الشرطة الألمانية مع لاجئ سوري سرق شاحنة وصدم بها عدة سيارات بمدينة ليمبورغ، متسببا بإصابة عدد من الأشخاص بجروح. الشرطة لم تعلن عن وجود أدلة على دوافع إرهابية، لكنها لم تستبعد ذلك.

Deutschland Limburg Lastwagen rammt Fahrzeuge (picture-alliance/dpa/S. Ditscher)

أكمل المحققون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) رفع الأدلة في موقع عملية الصدم بمدينة ليمبورغ بولاية هيسن بغربي وسط ألمانيا. وكان سارق شاحنة قد أقدم مساء أمس الإثنين على تجاوز إشارة ضوئيّة وصَدم سيّارات عدّة في وسط ليمبورغ، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإن سارق الشاحنة شخص سوري، وصل إلى ألمانيا كلاجئ عام 2015، وذلك نقلا عن مصادر أمنية. وأضافت الوكالة أن دوافع المشتبه به غير واضحة، ولا توجد أدلة حتى الآن على أن له علاقة بجماعات سلفية جهادية مسلحة. كما أن لا أدلة حتى الآن على أن هناك دوافع إرهابية للهجوم، لكن هذه الفرضية غير مستبعدة، حسب مصادر أمنية. 

مختارات

شهدت العاصمة الألمانية برلين حادثة دهس جماعي دوافعها غير معروفة بعد. وحسب المعلومات الأولية فإن شخصا دهس مجموعة من المارة بسيارته فأصاب خمسة بجروح. وتفيد المعلومات بأن السائق لم يكن مخمورا أو واقعا تحت تأثير مخدرات. (29.12.2018)

تتكشف تباعا معلومات عن عملية الدهس بسيارة في مدينة مونستر الألمانية، لكن الغموض ما يزال يلف دوافع العملية التي أقدم منفذها على الانتحار. (08.04.2018)

وقالت الشرطة في بيان "وفقًا للاستنتاجات الأولى ولشهادات عدّة، استولى رجل نحو الساعة 17,20 بالتوقيت المحلي (15,20 ت غ) على شاحنة، وبعد تجاوزه مسافة قصيرة، صدمَ سيّارات عدّة" قرب مبنى قصر العدالة. وأضافت أنّ السائق أُصيب بجروح طفيفة وتمّ اعتقاله، مشيرةً إلى نقل "العديد من الجرحى" إلى المستشفى.

وقال المحققون في بيان إنّهم لا يملكون في هذه المرحلة "العناصر الكافية حول سياق" عمليّة الصدم هذه، وإنّهم يُواصلون الاستماع إلى شهود. وكانت وكالة الأنباء الألمانيّة قد نقلت عن متحدّث باسم الشرطة الإقليميّة أنّ هناك 16 جريحًا وضع أحدهم "حرج".

لكن الشرطة عادت اليوم الثلاثاء لتنفي لوكالة الأنباء الفرنسية وجود جريح في حالة حرجه وتؤكد أن عدد المصابين هم تسعة أشخاص فقط بينهم السائق وأن إصاباتهم طفيفة.

وردًّا على سؤال حول إمكان أن تكون هذه الواقعة ذات طابع إرهابي في هذه المدينة التي تقطنها 35 ألف نسمة والقريبة من فرانكفورت العاصمة الماليّة لألمانيا، قال متحدّث الشرطة أمس لوكالة الأنباء الألمانيّة "لا نستبعد أيّ شيء إطلاقًا".

وأكدت الشرطة على موقع تويتر أنه تم القبض على المشتبه به وأن التحقيقات تجري، محذرة من التكهنات قائلة: "من فضلكم تحفظوا بشأن التكهنات، فالتكهنات الغريبة لا يحتاجها أحد".

وتعيش ألمانيا حالاً من التأهّب بعد اعتداءات إرهابية عدّة خلال السنوات المنصرمة، أكثرها دمويّةً يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر 2016 عندما قُتل 12 شخصًا بعمليّة دهس بسوقٍ لعيد الميلاد نفّذها التونسي أنيس عمري.

ص.ش/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


مختارات

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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