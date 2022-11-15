لاجئ إيراني في لبنان

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منذ أكثر من أسبوعين ينفذ اللاجئ الإيراني العالق في لبنان، بيمان كريمي اعتصاما وإضراباً عن الطعام أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في بيروت للمطالبة بإعادة توطينه خارج لبنان.
يشكل الصراع على السلطة في العراق بين رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه المتحالفين مع إيران اختبارا لقدرة طهران على درء نزاع قد يضر بمصالحها ويزعزع استقرار المشهد السياسي العراقي برمته.
قضى الناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم برصاص غادر في جنوب لبنان. نبذة عن مسيرة وأبرز محطات حياة، الرجل الذي كان قد حمّل سابقاً حسن نصرالله وحليفه نبيه بري مسؤولية "ما قد يجري" له ولعائلته ومنزله.
شرح صحفي ألماني، مختص بشؤون الشرق الأوسط، لمسائية DW تعقيدات الموقف الألماني وحساسيته بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا إلى وجود "ورطة" تعاني منها الحكومة الألمانية في ظل التصعيد الجاري الآن.
مع تدهور الوضع في أفغانستان، يعود ملف اللجوء إلى النقاش داخل ألمانيا بقوة. وزير الداخلية يتوقع 5 ملايين أفغاني يغادرون بلادهم. فيما ميركل والمرشح لخلافتها عن المعسكر المسيحي يراهنان على "بقاء آمن في محيط أفغانستان".
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