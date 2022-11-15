 لاجئ إيراني في لبنان | DW الأخبار | DW | 16.11.2022

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DW الأخبار

لاجئ إيراني في لبنان

منذ أكثر من أسبوعين ينفذ اللاجئ الإيراني العالق في لبنان، بيمان كريمي اعتصاما وإضراباً عن الطعام أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في بيروت للمطالبة بإعادة توطينه خارج لبنان.

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