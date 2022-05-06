 لاجئو أوكرانيا وسوق العمل في ألمانيا | صنع في ألمانيا | DW | 18.05.2022

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صنع في ألمانيا

لاجئو أوكرانيا وسوق العمل في ألمانيا

فر أكثر من أربعة ملايين شخص من أوكرانيا، وصل منهم ما يقل عن ستمئة ألف شخص إلى ألمانيا. وكثير منهم يريدون العمل، فيما يوجد نقص كبير في سوق العمل. فما هي أكبر التحديات؟ وأين تكمن المشكلة؟ هنا ثلاثة نماذج.

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