لاجئو أوكرانيا وسوق العمل في ألمانيا

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فر أكثر من أربعة ملايين شخص من أوكرانيا، وصل منهم ما يقل عن ستمئة ألف شخص إلى ألمانيا. وكثير منهم يريدون العمل، فيما يوجد نقص كبير في سوق العمل. فما هي أكبر التحديات؟ وأين تكمن المشكلة؟ هنا ثلاثة نماذج.
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا يتباطأ، مشيرة إلى أن 20 ألف يعودون يوميا إلى بلادهم. ومنذ بدأ الحرب تم تسجيل أزيد من 700 ألف لاجئ أوكراني في ألمانيا، حسب تقرير صحفي.
"على الرغم من اندلاع الأعمال العسكرية في كل أنحاء البلاد، يبقى عدد غير معلوم من المهاجرين محتجزين في مراكز احتجاز في كامل أوكرانيا"، بهذه الجملة أطلقت "هيومن رايتس ووتش" تحذيرها اليوم حيال مصير هؤلاء.
قساوة الحرب في أوكرانيا أجبرتهم على الفرار وطلب الحماية في ألمانيا. لكن قوانينها و"اجتهادات" موظفيها لم تكن أقل قساوة عليهم. لاجئون من بلدان شمال أفريقيا، يواجهون صعوبات الحصول على إقامة في ألمانيا بسبب بلدانهم "الآمنة".
الكثير من الأمور تبقى غير واضحة: إلى متى سيبقون وبماذا سيعيشون؟ لكن وجودهن في المغرب يكشف أن أوروبا لم تعد هدف اللاجئين الأفارقة بل العكس. أوروبيون يبحثون عن الأمان من الحرب والدمار في أفريقيا!
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