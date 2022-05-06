لاجئو أوكرانيا وسوق العمل في ألمانيا

صحيفة: أكثر من 700 ألف لاجيء أوكراني دخلوا ألمانيا

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا يتباطأ، مشيرة إلى أن 20 ألف يعودون يوميا إلى بلادهم. ومنذ بدأ الحرب تم تسجيل أزيد من 700 ألف لاجئ أوكراني في ألمانيا، حسب تقرير صحفي.