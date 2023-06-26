لاجئون و نازحون .. سودانيون في أزمة!

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بين النزوح داخل السودان واللجوء إلى بلدان مجاورة يعاني سودانيون من نتائج الاقتتال الداخلي. والبعض منهم يتعرض للقتل في طريق الهروب.
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بين النزوح داخل السودان واللجوء إلى بلدان مجاورة يعاني سودانيون من نتائج الاقتتال الداخلي. والبعض منهم يتعرض للقتل في طريق الهروب.
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