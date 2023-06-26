 لاجئون و نازحون .. سودانيون في أزمة! | معلومات وخدمات | DW | 26.06.2023

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معلومات وخدمات

لاجئون و نازحون .. سودانيون في أزمة!

بين النزوح داخل السودان واللجوء إلى بلدان مجاورة يعاني سودانيون من نتائج الاقتتال الداخلي. والبعض منهم يتعرض للقتل في طريق الهروب.

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