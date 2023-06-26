لاجئون و نازحون .. سودانيون في أزمة!

تسهيل الوصول إلى موقع DW.com

تمثل الرقابة الحكومية على الإنترنت تهديدا مستمرا لحرية التعبير. منذ عام 2012 تستخدم DW أداة تجاوز الحجب والرقابة Psiphon للسماح للمستخدمين بالوصول إلى محتواها المحظور في بعض البلاد وللوصول لمنصات أخرى قد تكون محجوبة.