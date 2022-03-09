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لاجئون عرب من أوكرانيا يطلبون اللجوء في ألمانيا

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا لنحو 80 ألف لاجئ منذ انطلاق الحرب. واستقبلت برلين المئات من اللاجئين، من بينهم عمال مهاجرون وطلبة عرب.