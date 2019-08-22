 لاجئون سوريون يزورون وطنهم.. هل تسحب منهم ألمانيا حق اللجوء؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.08.2019

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سياسة واقتصاد

لاجئون سوريون يزورون وطنهم.. هل تسحب منهم ألمانيا حق اللجوء؟

هل ما زال اللاجئون بحاجة إلى الحماية إذا كانوا يسافرون مؤقتًا إلى البلد الذي فروا منه؟ سؤال مثير حتى للاجئين أنفسهم. وفي هذا السياق تعترف السلطات الألمانية ببعض من أسباب سفر اللاجئ إلى بلده.

Syrien junge Frau auf einem Friedhof (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

شابة سورية في إحدى المقابر

هذا الأسبوع انتشرت في وسائل الإعلام الألمانية عناوين مثل "زيهوفر يريد سحب اللجوء من السوريين"، حسبما كتبت صحيفة "بيلد"، الشعبية مثلاً. أو "زيهوفر يريد ترحيل السوريين الذين يذهبون لبلدهم للسياحة"، كما كتب موقع "BR24".  وشاهدنا أيضا تعليقا لموقع "فيلت" يقول إن اللاجئين "يسخرون بهذه الطريقة من الضيافة الألمانية".

يتعلق ذلك كله بتصريحات نشرتها صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية لوزير الداخلية الاتحادي المحافظ ،هورست زيهوفر، حول معلومات بشأن ذهاب لاجئين سوريين إلى وطنهم الأم، الذي فروا منه.

وقال زيهوفر "لا يمكن لأي لاجئ سوري يذهب بانتظام إلى سوريا في عطلة أن يدعي بجدية أنه تعرض للاضطهاد. وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه كلاجئ"، وأضاف الوزير الألماني: "إذا عَلِم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، فستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ، عبر بدء إجراءات سحب اللجوء"، وتابع حديثه "السلطات تراقب الوضع في سوريا بنشاط، مضيفًا: "سنعيد (طالبي اللجوء) إلى بلادهم إذا سمح الوضع بذلك".

Bild-Zeitung berichtet über Seehofer (bild.de)

عنوان صحيفة بيلد يوحي وكأن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يريد تغيير قواعد اللجوء المعتبرة في ألمانيا

أثارت تلك التصريحات انتقادات من قبل المنظمات المعارضة والاتحادات التي تقدم مساعدات اجتماعية. ويقول بيتر نيهر رئيس منظمة "كاريتاس" الخيرية: "تصريحات وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر توحي وكأن اللاجئين السوريين يعودون إلى البلد التي تعيش حربا أهلية من أجل الترفيه أو الاستجمام". وأضاف نيهر في حديثه لـDW: "من خلال عمل كاريتاس مع اللاجئين نعلم أن اللاجئين السوريين يزورون بلدهم الأصلي لفترة قصيرة، على سبيل المثال لدعم أفراد الأسرة، الذين يعانون من مرض أو الذين هم دون السن القانونية في حالات الطوارئ الحادة وكذلك أيضا عند اقتراب فرد من العائلة من الموت.

لا إحصائيات لمن يسافرون إلى بلدهم

Deutschland Reiseausweis für Flüchtlinge (Imago Images/epd)

جواز سفر اللاجئين يسمح لحامله بالسفر للخارج فيما عدا البلد الذي فر منه

الجواز الأزرق للاجئين المعترف بهم يسمح لهم بالسفر إلى الخارج ولكن ليس إلى البلد، الذي فروا منه. ويؤكد أنور عبدالقادر، وهو لاجئ سوري يعمل في كولونيا كمترجم ووسيط ثقافي: "يتم الحديث عن الموضوع كثيرا في شبكات التواصل الاجتماعي". ويتابع أن اللاجئين يحاولون السفر إلى سوريا عبر دول مجاورة مثل تركيا أو العراق أو لبنان، وأحيانًا بمساعدة المهربين، عندما يكون هناك شخص ما في العائلة يعاني من مشاكل خطيرة أو مرض.

أما اللاجئ علي ن. (تم تغيير الاسم)، والذي يعمل في بون فيتفهم، من ناحية، أن العديد من اللاجئين يفتقدون أسرهم، وخاصة أولئك الذين لا يُسمح لهم بإحضارهم إلى ألمانيا، بسبب القيود المفروضة على لم شمل الأسرة. ولكن من ناحية أخرى "يجب أن يحترم اللاجئون القوانين في ألمانيا، وإلا فسيكون ذلك استغلالا لحق اللجوء".

في السنوات الماضية فر إلى ألمانيا 780 ألف سوري، لكن لا توجد "أرقام أو تقديرات" بشأن عدد السوريين الذين يسافرون إلى وطنهم رغم حصولهم على اللجوء ولا لماذا يسافرون، علما بأن تلك الرحلات تحدث غالبا في الصيف. كما لا يعرف أيضا عدد من سحب منهم حق اللجوء بسبب زيارته لبلده، حسبما قال متحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) لـDW. وتتلقى "بامف" أغلب المعلومات عن هذه الرحلات من قبل الشرطة الإتحادية، والتي تقع تحت مسؤولية وزير الداخلية. وأيضا لا توجد أرقام حول ذلك.

"ضرر لسمعتنا نحن السوريين"

مختارات

وزير الداخلية الألماني زيهوفر يعتزم وضع حد لزيارة لاجئين سوريين لبلدهم في إجازات، عبر سحب صفة اللجوء منهم وترحيلهم إلى خارج ألمانيا. ويقول زيهوفر "من يزور بلده بانتظام بعد هروبه منه لا يمكن أن يدعي أنه تعرض للاضطهاد". (18.08.2019)

قبيل انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، استبعد وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر ترحيل اللاجئين إلى سوريا بمن فيهم الأشخاص الخطرين. ويأتي هذا التصريح في خضم احتدام الجدل حول قضايا اللجوء في ألمانيا. (23.11.2018)

حديث وزير الداخلية عن "سفر اللاجئين إلى سوريا" يأتي قبل انتخابات محلية مهمة في ثلاث ولايات بشرق ألمانيا. وتتهم السياسة بحزب اليسار "أُولَّا يلبكه" وزير الداخلية "بإذكاء الأجواء ضد اللاجئين السوريين لكي يجعل حزبه (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاجتماعي) جذابا لناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا".

السوري رامي أ، (تم تغيير الاسم) فر من سوريا إلى ألمانيا قبل خمس سنوات ويعيش في براندبورغ حيث ستجرى قريبا انتخابات. ويقول إن الجدل الحالي يقوّي موقف حزب "البديل" (الشعبوي) في الحملة الانتخابية ويضع السوريين في صورة سيئة، ويتابع: "هذا يضر بسمعتنا". فكثيرون يطالبون الآن السوريين بالعودة إلى بلادهم لإعادة بنائها. لكنه، مثل كثيرين آخرين، يخشى التعرض للاضطهاد إذا ما عاد إلى نظام الأسد. ويقول بالطبع، لن يواجه أنصار النظام هذه المشكلة.

ويحذر رامي أ. من التعميمات، بما في ذلك أثناء الحديث عن الوضع في سوريا. إذ لا يزال هناك قتال في منطقة إدلب. إنه يعرف لاجئين سافروا إلى سوريا، بعضهم أبلغ سلطات الأجانب قبل سفره، كما يقول. ومن بين هؤلاء رجل ذهب ليرى أمه التي ماتت قبل أن يتم دفنها. 

Syrien Luftangriffe in Idlib (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

الدمار في إدلب بعد التعرض لهجمات جوية. لن ترحل ألمانيا أي لاجئ سوري إلى بلده حتى نهاية عام 2019.

لا ترحيل إلى سوريا حتى نهاية العام

ويعتقد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن "رحلة عودة قصيرة (إلى الوطن) للوفاء بالتزام أخلاقي، مثل حضور جنازة، أو زيارة أحد أفراد الأسرة المصابين بمرض خطير، ليست سببا لإلغاء" حق اللجوء. وعموما فإن الحكم بخصوص النظر في وضعية الحماية من جديد يختلف من حالة لأخرى.

وزير الداخلية هورست زيهوفر أعلن في بيان "نحن نراقب عن كثب التطورات في سوريا، وإذا سمح الوضع بذلك، فسنقوم بالإعادة إلى الوطن". لكن في الوقت الحالي، حتى لو تم إلغاء وضعية اللاجئ فلن يتم ترحيل أي شخص من ألمانيا إلى سوريا. إذ أن وقف الترحيل إلى سوريا، يسري حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

أندريا غروناو/ صلاح شرارة

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    عبرت طفلة سورية عمرها نحو 10 سنوات، خلال تواجدها في مخيم للاجئين في اليونان، عن قصص الخوف والحزن التي عاشتها. بالرسم وبكلمات بسيطة عكست الأوضاع المأساوية للسوريين. رسمت قبرا لوالديها ولسوريين آخرين، ودبابات وطائرات تدك منازل سطعت فوقها "شمس الموت" حسب تعبيرها.

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    قبور على شكل جبال تعلوها شواهد على شكل صلبان، يرقد فيها سوريون. ورغم أن والدي الطفلة يعيشان معها في المخيم اليوناني إلا أنها كثيرا ما عاشت لحظات بكى فيها أطفال وهم يودعون أهلهم في قبور منفردة حفرت على عجل أثناء رحلة الهروب بحثا عن الحياة والأمن.

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    رسمت صورة لجسد الطفل السوري أيلان كردي، الذي جرفته الأمواج إلى سواحل تركيا على بحر إيجة، فهو باق في كوابيس الطفلة الصغيرة. لقد انتشرت صورة أيلان منبهة إلى مأساة اللاجئين، وأصبح رمزا لمعاناة الأطفال الذين يعبرون البحر أملا في حياة جديدة.

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    الأزرق هو مياه البحر. ومن معاني البحر في لغة الرموز: رحلة إلى مستقبل أفضل، وإلى عالم مجهول. لكنه عند الطفلة الصغيرة مقبرة للسورين الهاربين من جحيم الحرب والحرمان. الصورة تروي قصة أسرة لم يبق منها سوى طفل صغير يمسك بذراع أمه الغريقة.

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    داخل خيام اللاجئين توقفت أحلام الأطفال. كثيرون منهم كانوا يحلمون بلقاء أبائهم، الذين عبروا البحر قبلهم، أملا في الوصول إلى أوروبا ثم استقدام عائلاتهم. الطفلة الصغيرة لم يبق في ذاكرتها سوى الخيام وبوابة المخيم التي يحرسها عسكري لا يتحدث لغتها غالبا، أما الأحلام فكان مصيرها سلة المهملات.

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    في هذه الصورة تتحدث الطفلة عن ضياع الحلم. الأطفال في المخيم اليوناني يحلمون في العيش بسلام في أوروبا. بعضهم قال لـ DW إنهم يريدون أن يصبحوا أطباء أو مهندسين. لكن اللاجئين يقضون أحيانا سنوات في المخيمات ولا يصلون إلى أوروبا، وكل ما على الأطفال الآن هو الانتظار.

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    هنا مجتمع المخيمات، الذي يكبر الأطفال فيه وتتشكل شخصياتهم وسط "ظروف صعبه" كما كتبت الطفلة السورية في هذه الصورة، التي رسمتها تسجل فيها اجتماعا لبعض اللاجئين داخل المخيم، وهم يلتقون بين الخيام ويشكون لبعضهم هموما متشابهة.

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    كومة عالية من أجساد بشرية، تتربع فوقها علامة الموت، ومعسكرات إيواء وأسلاك شائكة. هذه المشاهد رسمتها الطفلة الصغيرة هنا لتقول لنا إنها شاهدة على ذلك كله. وكتبت في أعلى الصورة إنها "حقيقة في تاريخ أوربا".

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    كثير من اللاجئين باعوا متعلقاتهم الشخصية من أجل عبور الحدود إلى أوروبا. امرأة تبكي وسط أطفالها، ورجل يخرج جيوب سرواله الفارغة، وعلى الأرض تزحف أفعى ويسير فأر، للدلالة على غياب النظافة عن مخيمات اللاجئين. صورة الحارس خلف القضبان حاضرة دائما في رسومات الطفلة الصغيرة.

  • A refugee girl holding a painting (photo: Marianna Karakoulaki)

    طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

    الطفلة السورية، هي واحدة من أطفال كثيرين يعيشون في مخيمات اللاجئين. ينظرون للمستقبل بحيرة وبلا يقين ولا ضمانات. لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث بعد ساعة. وأسرة الطفلة لم تعد تملك فلسا واحدا، وما زالت تنتظر نتيجة طلب اللجوء. فأي مستقبل ينتظر هذه الطفولة؟

    الكاتب: ماريانه كاراكولاك / ملهم الملائكة


مختارات

طفلة سورية تجسد برسوماتها معاناة وآلام اللاجئين

رحلات اللاجئين قصص عذاب وألم لا نهاية لها. البالغون يكبتون مشاعرهم بالتكيف مع الحياة في أماكن اللجوء، أما الأطفال فتمسي أحلامهم كوابيس عن الحرب والأحبة الغائبين ومن ابتلعهم البحر. طفلة سورية وثّقت كل ذلك في رسومها. (23.05.2016)  

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بعد أن انتشرت أنباء عن قضاء عدد من اللاجئين السوريين إجازة في بلدهم، حذر المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بألمانيا من أن إجراء كهذا قد يتسبب في سحب الحماية الممنوحة للاجئ. لكن المكتب أكد أن هناك استثناءات لذلك.

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