 لاجئون سوريون يتحدثون عن قواعد لم الشمل الجديدة بألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 02.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

لاجئون سوريون يتحدثون عن قواعد لم الشمل الجديدة بألمانيا

بعد يوم من سريان القواعد الجديدة للمّ شمل عائلات لاجئي الحماية الثانوية في ألمانيا. DW عربية نزلت إلى الشارع لتستقي آراء البعض منهم. فهل يكون هذا القانون الجديد حلا لمعاناة طالت سنوات أم أن آمالهم ستبقى معلقة؟

مشاهدة الفيديو 02:56
بث مباشر الآن
02:56 دقيقة

كيف ينظر لاجئون سوريون بألمانيا لقانون لم الشمل الجديد؟

"بفضل ابني أنا في ألمانيا"، تقول إيمان، إحدى السوريات اللاجئات في مدينة بون، لـDWعربية. إيمان، التي قدمت إلى هذا البلد الأوروبي منذ سنتين رفقة أبنائها الثلاثة الآخرين وزوجها، وافقت السفارة على التحاقها بابنها الرابع عبد الله لأنه لا يتجاوز عمره 15 عاما، وهم الآن يعيشون معا في مدينة بون.

لا يمكن أن تتجول في شوارع بون الألمانية دون أن يلفت نظرك وجه أو صوت شخص سوري. السحنات هنا تتغير حسب الوضع العائلي لهؤلاء الأشخاص. بعضهم سعيد لأنه استطاع كسب رهان لم شمل عائلته والمجيء بها إلى ألمانيا بعيدا عن الحرب والخراب، والبعض الآخرون "ذابلة" وجوههم لأنهم عاجزون عن فعل أي شيء يمَكن أسرهم من اللحاق بهم والعيش إلى جانبهم.

Imane und Abdou Geflüchtete in Bonn (DW/M. Marghich)

السعادة على وجه اللاجئة السورية إيمان وابنها عبد الله بعد لمّ شمل العائلة في مدينة بون الألمانية

الأمور لا تسري على الجميع بنفس الوتيرة، التي جعلت عبد الله الصغير مبتسما اليوم بوجود أسرته معه. فأمام مكتب الأجانب ببون أيضا، التقت DW عربية أحد السوريين اللاجئين. الشاب الثلاثيني حكى بنبرة حزينة مأساة إحدى أفراد عائلته. "قبلوا ملف الأم ورفضوا ملفات أبنائها وزوجها" وأضاف "هي الآن حائرة، هل تلتحق بابنها هنا أم تبقى مع الآخرين هناك؟"، يقول الشاب السوري.

وبالرغم من أن البارحة (أول أغسطس/ آب 2018) كان أول يوم تم فيه رفع الحظر المؤقت على لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، والذي بدأ منذ مارس/ آذار 2016، إلا أن كثيرين ما يزالون خائفين من تأخر قبول ملفات لم شمل أسرهم، التي قدموها للسفارات الألمانية في كل من عمّان وبيروت وأربيل.

معايير معقدة؟

"لم أتمكن من إحضار والدتي"، يتحدث شاب سوري لاجئ لـDW عربية. وأمام مدرسة يتعلم فيها اللغة الألمانية بمدينة بون، سألناه عن رأيه في القواعد الجديدة للم شمل أسر لاجئي الحماية الثانوية، فقال إن من أمنياته أن لا تكون "قواعد معقدة"، لأنه يريد أن تلتحق به والدته في ألمانيا، غير أن عمره يناهز 33 عاماً، ولذلك يبدو الأمر صعبا في تحقيق مراده.

مختارات

دافع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر عن القواعد الجديدة للم شمل عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية، فيما لقيت انتقادات حادة من أحزاب المعارضة والمنظمات الإنسانية، بعد مناقشتها في البرلمان الألماني. (07.06.2018)

تعقد اليوم قمة الاندماج العاشرة في ألمانيا والتي تناقش كيفية تحسين "قواعد العيش المشترك" في البلاد. ويغيب وزير الداخلية الاتحادي عن القمة وسط خلافات بينه وبين ميركل حول خطته الجديدة للجوء. (13.06.2018)

فحسب القواعد الجديدة، التي انطلقت بداية من الشهر الجاري فإنه لا يوجد ضمان قانوني لأصحاب الحماية الثانوية في لمّ شمل الأسرة. وتتكلف السلطات الألمانية بدراسة كل حالة على حدة؛ آخذة بعين الاعتبار الأسباب الإنسانية مثل المدة التي انفصلت فيها الأسرة عن بعضها.

وقد حددت السلطات الألمانية عدد أفراد العائلة الذين يمكنهم القدوم إلى البلاد بـ 1000 شخص في الشهر، بينما يوجد حوالي 34 ألف استفسار لدى السلطات الألمانية لتحديد موعد لم شمل الأسرة. ووفق القواعد الجديدة للاجئين أصحاب الحماية الثانوية يمكن إحضار أفراد الأسرة المباشرين إلى ألمانيا مثل الأزواج، والأطفال القصر، كما يمكن للاجئ أيضا إحضار والديه إذا كان قاصرا.

وفي المقابل توجد حالات يتم فيها رفض ملفات لم الشمل، كارتكاب لاجئ الحماية الثانوية لجريمة أو إذا كان لديه فرصة ضئيلة للبقاء على المدى الطويل في ألمانيا. وعلى العكس من ذلك فإذا كان لدى الشخص الحاصل على الحماية الثانوية سكن أو وظيفة في ألمانيا، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على طلبه للم شمل أسرته وإحضارها إلى ألمانيا.

Deutschland Frau Muslimische Frau holt Kinder von Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

الألوية لأصحاب الحماية الثانوية من اللاجئين هي استقدام الأزواج والأولاد القصر

مأساة مستمرة!

طبقا لمعلومات الحكومة الاتحادية فإنه حتى نهاية عام 2017 كان يوجد في ألمانيا 192 ألف لاجئ من أصحاب الحماية الثانوية، بينهم 133 ألفا من سوريا وحدها. وبسبب منع لحاق أهلهم بهم في السابق بقي هؤلاء وحيدين. ومن الواضح أنه بعد القواعد الجديدة سيتواصل الأمر لكثيرين منهم. وقد قال بعض الذين التقتهم DW عربية في بون إن ذلك سيزيد من معاناة الفراق، التي يعيشونها منذ سنوات. وعبر بعض من تحدثوا معنا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا. لكن كان هناك أيضا جزء آخر بدا مترددا في حسم قرار العودة.

الآراء تباينت لكنها أيضا فتحت باب التساؤل عما إذا كانت هذه الإجراءات الجديدة ستدفع اللاجئين ذوي الحماية الثانوية إلى العودة لبلدهم أو البحث عن طريق آخر؟

مريم مرغيش

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    صدمة الدمار خلال ثوان قليلة

    "التقيت بهذه الفتاة الصغيرة، القادمة من مدينة درعا السورية، في مستشفى الرمثا بالأردن التابع لمنظمة "أطباء بلا حدود". تحطم بيتها بعد قصفه بالبراميل المتفجرة، كما قتل معظم أفراد عائلتها. أمها نجت واضطرت للفرار معها عبر الحدود، حيث لم يعد هناك أطباء جراحون لعلاجها في سوريا. جسدها مليء بشظايا القنابل، وفي رأسها جرح كبير".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    إرهاب لا حدود لفظاعته

    "يزرع العديد من السوريين خضروات في حقولهم لمواجهة الجوع. أُصيب هذا المزارع ببرميل متفجرات عندما كان يساعد أحد جيرانه الذي كان هو أيضا ضحية قصف في وقت سابق. وقال المزارع إن نظام الأسد يسعى من خلال مثل هذه الهجمات إلى زيادة عدد الضحايا إلى أقصى حد. كما يحاول إجبار الناس على مشاهدة مأساة الآخرين دون أن يستطيعوا فعل أي شيء".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    عاصفة صحراوية

    "أصبح مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، والذي يقيم فيه ثمانين ألف لاجئ، عبارة عن مدينة صغيرة ولكن بدون ماء وكهرباء أو مراحيض. نقص في كل شيء، حيث لا تود الحكومة الأردنية أن يقيم الناس هنا بشكل دائم. مناخ الصحراء القاحل يزيد من صعوبة عيش اللاجئين السوريين في المخيم".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    آفاق قاتمة

    "فاليريو وكيفين ورثا وضع "بدون جنسية" عن والديهما ولا يستطيعان تقديم وثائق ثبوتية للسلطات الإدارية. فهما يسكنان في سيارة متنقلة لشعب السينتي والروما خارج العاصمة الإيطالية. ولا يسمح لوالدهما بالتحرك أو مرافقتهما للمدرسة وإلا فإنه سيكون مهددا بالسجن والإبعاد خارج إيطاليا".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    الصدمة النفسية الدائمة

    "خلال زيارتي لمستشفى الرمثا في الأردن كانت هذه الطفلة تنظر باتجاه النافذة. أصيب رأسها بجرح كبير، حيث ذكر الأطباء أنها تعيش من حين لآخر فترات الصدمات التي عايشتها والتي تسببت بجروحها. إنها لن تستطيع الحياة دون مساعدة الآخرين".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    أطفال دارفور

    "بدأ نزاع دارفور عام 2003. ولازالت آثار الحرب بادية على ما حدث آنذاك في البلدان المجاورة. هؤلاء الأطفال يزورون مدرسة اليسوعيين للاجئين في الصحراء شرق تشاد. فهم ولدوا هناك وترعرعوا في بلد فقير غير مستعد أيضا لإدماجهم فيه".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    الجيل الضائع

    "وفق وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يقضي اللاجؤون بالمتوسط 17 عاما في المخيمات، أي كل فترة شبابهم. في شرق تشاد يجب على العديد من هؤلاء الأطفال تحمل مسؤولية إعالتهم وهم في السادسة من العمر. الجوع والنقص في المياه بالمخيمات في كل العالم يساهمان في نشأة جيل بدون تعليم وغير قادر على تطوير نفسه".

  • The everyday reality of refugees around the world (Denis Bosnic)

    اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

    نظرة إلى الوراء

    "شيماء لها ثلاثة أطفال، وتتخوف من أن لا تستطيع أسرتها العيش أبدا حياة طبيعية. في السابق كانت ربة بيت، حيث ساعدت زوجها في المزرعة. وتقول إنها لا تعلم لماذا بدأت الحرب، حيث كان هناك طعام وماء وكان بإمكان الأطفال زيارة المدرسة. أما الآن فإنهم يسكنون جميعا في بيوت مسبقة الصنع، ويعانون من الجوع".


مختارات

اللاجئون: حياة معلقة بين السماء والأرض

في عام 1992 هرب دونيس بوسنتش، الذي كان عمره آنذاك 6 أعوام، مع أسرته من البوسنة إلى تشيكوسلوفاكيا، حيث قدمت الأسرة طلبا للجوء هناك. حاليا يجول بوسنتش حول العالم ويحكي عن أوضاع اللاجئين وقصصهم من خلال الصور. (16.12.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كيف ينظر لاجئون سوريون بألمانيا لقانون لم الشمل الجديد؟  

مواضيع ذات صلة

Libanon - Syrische Flüchtlinge

ألمانيا - القواعد الجديدة للمّ شمل أسر لاجئي الحماية الثانوية 02.08.2018

قواعد جديدة في ألمانيا تخص لمّ شمل عائلات لاجئي الحماية الثانوية، دخلت حيز التنفيذ في بداية أغسطس/آب ما سيسمح للاجئي الحماية الثانوية إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا. مهاجر نيوز يلقي الضوء على آلية تطبيق هذه القواعد

مسائيةDW : ما جديد تشديد سياسية اللجوء في ألمانيا؟ 01.08.2018

المانيا تفتح اليوم باب لمّ شمل العوائل للاشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية وتفتتح أول مراكز استقبال وتجميع للاجئين في بافاريا. فما حجج المؤيدين للاجرائين ، وما هي مآخذ المنتقدين؟

Deutschland Flüchtlinge Familiennachzug

هل تراجعت حظوظ اللاجئين السوريين بالبقاء طويلا في ألمانيا؟ 02.08.2018

عاد موضوع لم شمل أسر اللاجئين السوريين في ألمانيا ليطرح من جديد مسألة آفاق بقاء دائم لهؤلاء في ظل عدد من المتغيرات يتعلق جزء منها بالسياسة الداخلية الألمانية والآخر بالتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السوري.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  