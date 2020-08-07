 لاجئون سوريون في تركيا... بين رفض الأتراك وصدّ الأوروبيين | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 17.08.2020

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ثقافة ومجتمع

لاجئون سوريون في تركيا... بين رفض الأتراك وصدّ الأوروبيين

أفاد تقرير أوروبي بانخفاض واضح في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر تركيا، بينما تراجعت ثقافة الترحيب التركية في وجه الكثير من اللاجئين السوريين. تقريرعن معاناة عائلة تخشى مستقبلا قاتما لأطفالها في اسطنبول.

Türkei Syrische Flüchtlinge in Istanbul (DW/C. Roman)

صورة من الارشيف ( شاب سوري لاجئ في تركيا سنة 2015)

يسعى الكثير من المهاجرين إلى الوصول للفردوس الأوروبي عبر تركيا، بيد أن تقريرا صدر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي أظهر انخفاضا واضحا في أعداد المهاجرين غير القانونيين من تركيا إلى اليونان. وبحسب للتقرير الذي نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الأحد (09 آب/ أغسطس 2020) فقد وصل 10257 مهاجرا إلى الاتحاد الأوروبي، معظمهم إلى اليونان، مقابل 19812 مهاجرا تم تسجيلهم في الفترة ذاتها من العام الماضي 2019.

ووفقا للتقرير، فإن ألمانيا لم تعد الوجهة الأساسية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ففي النصف الأول من هذا العام 2020 سجلت إسبانيا حوالي 45736 طلب لجوء، تليها ألمانيا 41158 طلب لجوء ومن ثم فرنسا 36817 طلبا.

ثقافة الترحيب التركية انقلبت!

في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، وبسبب نزاعه مع الاتحاد الأوروبي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الأبواب للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا. ليتدفق الكثير من اللاجئين على الحدود التركية اليونانية. علما أن اتفاقا بين تركيا والاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2016،  يُلزم أنقرة بتأمين حدودها ضد الهجرة غير النظامية نحو الاتحاد الأوروبي.

ورغم إعلان أردوغان فتحه للحدود، إلا أن جائحة كورونا والقيود التي تم فرضها على السفر، كان  لها الدور الكبير في تراجع عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي. لتعمّق أزمة كورونا أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا. وخاصة أن ثقافة الترحيب باللاجئين السوريين والتي عُرفت بها تركيا في بداية الأزمة قد تغيرت تماما، حسبما يؤكد تقرير نشره موقع "تاغسشاو" التابع للمحطة الألمانية الأولى.

NGOs protestieren gegen die türkische Migrationspolitik (imago images/Depo Photos/H. Akgun)

لاجئون ونشطاء من منظمات غير حكومية يحتجون في اسطنبول ضد سياسة الهجرة التركية

خوف من الخروج

"لعبت مرة بالدراجة لكن الجارة أخبرتني أنها ستضربني لو اصطدمت دراجتي بدراجة الأطفال الآخرين. وقالت إنه من الأفضل ألا أعود إلى هنا للعب". هذه ما قاله الطفل وسيم، الذي ينظر من نافذة بيته برفقة أخواته الأربعة إلى الأطفال الآخرين الذين يلعبون في أحد شوارع اسطنبول. فوسيم (10 سنوات) لم يعد يجرؤ على الخروج إلى الشارع بعد تهديد جارته التركية له حسبما أكد في حديث خاص لموقع "تاغسشاو".

مختارات

هناك ما يقرب من 80 مليون نازح في العالم في مؤشر صارخ على فشل السياسات العالمية المتبعة بهذا الصدد، كما يرى ماتياس فون هاين.

سياسات تركيا الخارجية والداخلية لها انعكاسات على السوريين المقيمين هناك، ما يتسبب في "ضغوط نفسية وإحراج" لهم، حسب تعبيرهم. مهاجر نيوز حاور سوريين مقيمين في تركيا للتعرف على موقفهم من التدخلات التركية في الدول العربية.

بعد توترات استمرت لنحو شهر، يسود الهدوء النسبي على الحدود التركية اليونانية. لكن يبدو أن تركيا بدأت مجدداً بإرسال اللاجئين إلى الحدود على دفعات، في حين تؤكد اليونان أن "المعركة مستمرة".

منذ خمسة أشهر تعيش عائلة وسيم في هذه المنطقة، خلال هذه الفترة لم يتجرأ على الخروج للعب مع الأطفال الآخرين سوى مرتين. فإلى جانب كورونا يخشى وسيم وإخوته من التعامل السيء معه من قبل الأطفال الآخرين والجيران أيضا، حسبما يؤكد محمد والد وسيم: "لقد فقدوا ثقتهم بأنفسهم. بدا ذلك قبل كورونا، وتطور الأمر أكثر بعد كورونا، فهم يشعرون بالخوف ويقولون إنهم لا يريدون الذهاب إلى الشارع للعب مع الأطفال الآخرين لوجود أطفال أتراك".

يقول محمد، إن حوالي 80 بالمئة من سكان الحي الذي يقطن فيه مع عائلته هم عنصريون في تعاملهم مع اللاجئين السوريين. وهو ما لا يستعبده أرزو كاراكانلار من منظمة "مافي كالم" الإغاثية وهي منظمة شريكة للجمعية الألمانية للتعاون الدولي" في عام 2015 كان المجتمع التركي على استعداد تام لقبول اللاجئين السوريين كضيوف. ولكن بعد عام، وبعد أن اتضح أن أغلب السوريين سيبقون هنا ولن يعودوا إلى بلادهم، تحولت ثقافة الترحيب إلى سخط يتزايد تجاههم".

BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

أبواب أوروبا (عبر اليونان) مغلقة في وجه اللاجئين السوريين (أرشيف)

"الأبواب مغلقة في وجهنا"

هذا ما جعل الكثير من السوريين يرغبون في مغادرة تركيا نحو أوروبا حسبما تؤكد أم مروان زوجة محمد التي تفضل العودة إلى سوريا: "لو تحسن الوضع في سوريا ورحل الأسد فسأعود. لكن الأوضاع على حالها. وزوجي لا يريد العودة. ومن أوروبا ستتم إعادتنا لو فكرنا بالذهاب إلى هناك. كل الأبواب مغلقة في وجهنا".

وفقا للأرقام الرسمية لا يزال 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا. وغالبيتهم في ظروف سيئة جدا رغم أن بعضهم وجد عملا كحال محمد الذي يعمل، وبشكل غير منتظم، في ورشة تصليح دراجات نارية. لكن كوورنا فاقمت أوضاع الكثير من اللاجئين حسبما يؤكد أرزو كاراكانلار من منظمة الإغاثة "مافي كالم"، ويقول عن ذلك: "يعمل أغلب اللاجئين كمصففي شعر أو في المطاعم والمقاهي، وهذه القطاعات تماما شهدت إغلاقا بسبب كورونا وكانت من آخر القطاعات التي أعيد فتحها".

صحيح أن الاتحاد الأوروبي قام بتقديم مبالغ مالية لتركيا من أجل اللاجئين السوريين، لكن هذه المساعدات لم يستفد منها كل اللاجئين كحال عائلة محمد.

أطفال بانتظارهم مستقبل قاتم

ليس ذلك فحسب، بل إن العائلة السورية لا تحصل على رعاية طبية أيضا، وأطفالها لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة في اسطنبول، لأن العائلة قامت بتسجيل نفسها في البداية في مرسين قبل انتقالها إلى اسطنبول حسبما يؤكد محمد "لا أعتقد أن الأطفال سيتمكنون من الذهاب إلى المدرسة في هذا العام، حاولت تسجيلهم في المدارس لكن تم رفضهم".

يشار إلى أن العديد من الأطفال اللاجئين حُرموا من التعلم عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا. فعدم إتقانه اللغة التركية فضلا عن عدم توفر الأجهزة اللازمة للمشاركة في التعليم عن البعد، كل ذلك يجعل أم مروان تشعر بالقلق على المستقبل القاتم الذي ينتظر أولادها في اسطنبول: "بانتظار أطفالنا مستقبلا صعبا، وأسوأ مما نعيشه الآن".

توقعات يُخشى أن تكون مُحقة.

دالين صلاحية

مهاجر نيوز

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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