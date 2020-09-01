 لاجئون سوريون في بيروت..″أفضل شيء هو المغادرة من هنا″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 12.09.2020

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ثقافة ومجتمع

لاجئون سوريون في بيروت.."أفضل شيء هو المغادرة من هنا"

أزمة اقتصادية واحتجاجات ثم انفجار بيروت الكارثي في بداية أغسطس/آب. الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع وقلقون على حياتهم، كما ترصد زينة شفايكله في هذا التقرير من بيروت.

Libanon Syrische Geflüchtete in Beirut (DW/S. Schweikle)

فقد اللاجئ السوري محمد شقته سبب انفجار مرفأ بيروت ويخطط للهرب إلى تركيا

على وجه الرجل الشاب تبدو علامات الجهد واليأس. "هربنا في سوريا من الموت"، يقول محمد خوري، "والآن يطاردنا الموت هنا في لبنان". وفي كل يوم يتساءل كيف سيتمكن من البقاء في الحياة. وأخيرا المغادرة من بيروت ـ هذا هو أمله الكبير.

يجلس السوري البالغ من العمر 18 عاما في شقة يتقاسمها مع شقيقه وعائلته، في القبو بحي جميزة في بيروت. بيته السابق دُمر في بداية أغسطس/آب إثر الانفجار الهائل في بيروت. وهو مصير يتقاسمه مع الكثير من الناس هنا: سكان محليون يعانون أيضا من التشرد مثل اللاجئين.

وينحدر محمد من قرية صغيرة في شمال شرق سوريا. و خاض رحلة مليئة بالمخاطر ولم يكن عمره يتجاوز 14 عاما، هربا من الحرب والتهجير ووصل إلى لبنان. فقد مشى في الطريق عدة أيام قبل أن يصل إلى الحدود حيث تم اختطافه واحتجازه في قبو. "إما أن تدفع وإما تموت"، هذا هو الإنذار الأخير للمختطفين غير المعروفين. وعلى الأقل وصل في النهاية إلى تلك النقطة.

الحياة في خوف مستمر

مختارات

يُعد تعليم الأطفال اللاجئين بنداً أولَ في جدول منظمات دولية والسلطات في لبنان. كثير من الأموال أنفقت تحصيناً لجيل عايش مرارة الحرب وتداعيات اللجوء، لكن ثمة ما يستحق التنبه إليه: آلاف التلاميذ اللاجئين غير معترف بتعليمهم!

مع قدوم اللاجئين إلى ألمانيا عام 2015، صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بكلمتها المعهودة مخاطبة الألمان واللاجئين" نعم، يمكننا أن ننجز ذلك". هذه الكلمة أصبحت المحرك الحقيقي والدافع للنجاح لعائلة جعفر السورية.

قبل خمس سنوات وصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا بعد أن فتحت حدودها أمامهم. ولايزال الألمان منقسمين حول "سياسة الأبواب المفتوحة" للمستشارة أنغيلا ميركل، التي قالت حينها "سننجح في المهمة"، فهل كسبت ميركل التحدي؟

ومنذ أربع سنوات يعيش محمد الآن في بيروت ـ بدون وثائق إقامة قانونية وفي خوف مستمر من التعرض للاعتداء أو الترحيل إلى وطنه. وتعرض من حين لآخر في السنوات الماضية للايقاف من جانب السلطات المحلية التي استجوبته واعتقلته.

ويعد محمد خوري هو واحد من قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان ـ البلد الذي يحتضن أكبر نسبة من اللاجئين في العالم، عند احتساب عدد اللاجئين العلاقة النسبية لمجموع عدد السكان عالميا غالبية حسب نسبتهم لعدد السكان.

لكن الوضع في لبنان لم يعد سيئا للاجئين فقط، ولاسيما ابتداء من الانفجار الهائل في بيروت بداية أغسطس:

فمنذ تفجر الأزمة الاقتصادية في خريف 2019 خسرت العملة المحلية الكثير من قيمتها وأُجبرت محلات على الإغلاق وفقد آلاف اللبنانيين مواطن عملهم.

وفي ظل حالة الفقر المتزايد بين السكان المحليين والاحتجاجات المستمرة ضد سياسيين ومؤسسات فاسدة، قلما يجد أحد الوقت للاهتمام بمصير اللاجئين وحتى الوسائل الضرورية لحياتهم.

العديد من السكان المحليين وحتى اللاجئين تعرضوا للتشرد بسبب انفجار مرفأ بيروت في مطلع أغسطس

العديد من السكان المحليين وحتى اللاجئين تعرضوا للتشرد بسبب انفجار مرفأ بيروت في مطلع أغسطس

"البقاء في الحياة أكبر تحدٍّ"

وحسب وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم تعد اليوم عمليا في لبنان موارد لمساعدة اللاجئين. ونسبة اللاجئين المجبرين على العيش في فقر مدقع تصل في الأثناء إلى أكثر من 75 في المائة. "التحدي الأكبر للاجئين يتمثل حاليا ببساطة في البقاء على قيد الحياة"، كما تستخلص دلال حرب من وكالة إغاثة اللاجئين في بيروت.

وحتى محمد يرغب في العيش. "لكن إذا بقيت في لبنان، سأموت يوما ما بالجوع"، يقول محمد الذي يضيف:" وإذا عدت إلى سوريا، فإنني أخشى أن يعتقلني الجيش السوري". لذلك فهو يبحث عن مستقبل جديد بعيدا عن لبنان وسوريا، ويخطط منذ أسابيع للهرب إلى تركيا.

ومن أجل ذلك وجب على محمد عبور الأراضي السورية، لكن الخوف ينتابه من ذلك، لأنه سيخاطر بحياته كما علم من تجارب لاجئين آخرين ظلوا عقب عودتهم مختفين ويَجهل مصيرهم. "بعض أصدقائي اختفوا أثناء الهرب، وآخرون لا. آمل أن أكون من بين أولئك الذين لم يختفوا"، كما يقول بابتسامة مريرة.

"أريد التعلم وليس التسوّل"

لا يرغب محمد في الكشف عن اسمه الحقيقي ويستخدم بالتالي اسما مستعارا، خوفا على حياته، كما يقول. ويزداد الشعور بالخوف لدى محمد منذ الانفجار الهائل في مرفأ بيروت حيث تعرض هو للصدمة وأصيب ببعض الجروح. لكنه فقد إلى جانب شقته موطن عمله وهو الآن بدون دخل.

يتوق محمد إلى حياة كريمة وعلى الأقل في مستوى حياة متوسط نسبيا. "أنا شاب"، يقول محمد الذي يؤكد:"أريد التعلم وليس التسول". إنه يشعر وهو في لبنان بأنه عاجز ووحيد. وهنالك أكثر من 200.000 لاجئ يعيشون حسب وكالة إغاثة اللاجئين في بيروت وحدها. وليس فقط محمد بل آخرون يخططون للهرب مثل السوري غسان الربيع مع عائلته المكونة من ستة أفراد.

ومنذ 2013 تعيش عائلة الربيع في ظروف صعبة في شقة مكونة من غرفة واحدة في بيروت. والبنت باتول البالغة من العمر 12 عاما تعاني من السكري، كما يقول أبوها، مضيفا"لم يكن لها آفاق مستقبلية في سوريا"، حيث نفتقد الكهرباء والرعاية الطبية والأمن، ولذلك هربنا.

لكن حتى في لبنان ليس في استطاعة العائلة البقاء بدون مساعدة، ولذلك تتلقى العائلة الدعم من قبل منظمة كنسية من ايطاليا التي يعمل لديها هاني العقبة، والذي يلاحظ بأن عددا متزايدا من العائلات السورية يعيش تحت عتبة الفقر. ويقول هاني: "الوضع تدهور منذ العام الماضي، والمنظمات غير الحكومية لها صعوبات كبيرة في تقديم المساعدة للاجئين". وحتى سهير الغالي، موظفة لدى وزارة الاجتماع اللبنانية وأستاذة بالجامعة اللبنانية تتحدث عن " وضع جد مرهق" بالنسبة إلى اللاجئين:"لم يعد لهم وطن ولا أحد يساعدهم".

الأمل في مستقبل أفضل: عائلة الربيع تتأهب للمغادرة إلى فرنسا

الأمل في مستقبل أفضل: عائلة الربيع تتأهب للمغادرة إلى فرنسا

 أمل يلوح باللجوء في أوروبا

إضافة إلى ذلك هناك المنافسة المتزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية في سوق العمل. فرغم كل أشكال الضيافة، فإن العمال السوريين وجب عليهم في الغالب العمل في ظروف غير انسانية ويتعرضون في الغالب للتمييز والكراهية.فالعلاقة بين السكان المحليين واللاجئين ساءت للأسف منذ مدة طويلة حتى قبل الانفجار، كما يشتكي رب العائلة غسان الربيع الذي كان محظوظا مع عائلته. فهيئة الإغاثة الايطالية التي ترعى العائلة دبًرت لهم بمساعدة منظمة شريكة فرنسية تأشيرة سفر إلى فرنسا.
وبخلاف محمد الخوري الذي وجب عليه توفير بعض المال حتى يتمكن من الهرب إلى تركيا، تنظر عائلة الربيع بنوع من التفاؤل إلى مستقبل أفضل في أوروبا وأفرادها يتعلمون الآن بعض المفردات الفرنسية.


زينة شفايكله/ م.أ.م

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أطفال جمعتهم المعاناة

    من الرقة ودير الزور وعين عيسى ومنبج قدمت عائلاتهم إلى بلدة الطَيْبِة البقاعية. بعض الأطفال من وُلد في المخيم، ومنهم من سار مع عائلته على درب رحلة الحزن الطويلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "عمالة" مبكرة

    قبل التعليم واللهو، وقبل "الخربشات" الطفولية المُفتَرَض أنها بديهية... قبل كل شيء، يعمل الصغار مع عائلاتهم على جمع العبوات البلاستيكية، وأغصان الأشجار بهدف التدفئة. ففي خلفية المشهد جبال مكللة بالثلوج، و"الجنرال الأبيض" ضيف شبه دائم أيام الشتاء والعواصف.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    وحل الشتاء يزيد المعاناة

    يُشكل الأطفال الفئة الأكبر عددا في مخيم الطَيْبة كغيره من المخيمات. وكيفما جلت بناظريك تجدهم يتنقلون استجابة لنداءات عائلاتهم. يُحطيون بالآباء والأمهات، أو يُطلّون من نوافذ خيمهم المهددة بالسقوط في أي لحظة تحت وطأة الثلوج أو الرياح العاصفة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    أحذية مهترئة

    أرضية المخيمات تُرابية مُوحِلَة. وعلى الرغم من ذلك، ينتعل الأطفال أحذية مهترئة ممزقة. وإن وُجد من يملك منهم زوجين آخرين من الأحذية فإنه يحفظها للذهاب إلى المدرسة، إن كان ممن يحظون بالتعليم، فهنا ليس الكل يتعلمون أو متعلمين.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    الحلم بأبسط الحقوق

    مَلَك (10 سنوات)، وداد (12 سنة)، فادي (10 سنوات) وغيرهم من الصغار، يحلمون بأبسط الحقوق: "نُريد مدرسة في مخيّمنا إن طال بقاؤنا. مدرستنا بعيدة، ونريد أن نتعلم. نريد معلمات ومعملين متفهمين لمأساتنا".

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مسؤولية أكبر من العمر

    الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    مساعدات قليلة

    تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    ألعاب مهترئة

    يحدُث أن يجد الأطفال لعبة مهترئة مرمية في مكان ما... فيستحضرونها إلى مخيمهم ويلهون بها على "علاتها"، بل وتغدو مادة للتجاذبات لتبادل الأدوار باللهو بها، كما لو أنها جديدة!

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    "مصلحو دراجات" صغار

    دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    يعيشون في بقايا خيم!

    في المخيم 002 كما في غيره، لا تستغرب إن وجدت بقايا خيمة، جدرانها من الأقمشة وسقوفها من الخشب التعِب أو الحديد الصدئ. ولكي تقي خيمتك من الثلوج أمامك مهمات لا مجال للتخلف عنها في عز العواصف. من المهمات: رش الملح الخشن للمساعدة بذوبان الثلوج ومنع تراكمها... وهي عملية لا تقبل الكسل.

  • Libanon - Flüchtlinge in Taybeh (Infomigrants/K. Zeineddine)

    أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة

    معاناة وأمل بتلقي المساعدة

    يأمل الأطفال وذويهم أن يُوصل الإعلام صوتهم وصورتهم. لعلّ ذلك يأتي عليهم بالخير وبالمزيد من المساعدات. مهاجر نيوز- إعداد: خلدون زين الدين


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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