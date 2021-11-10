لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تظهر الدراسات صعوبة حصول اللاجئين وخاصة النساء على وظيفة في بلد المهجر. ولكن الاصرار على النجاح هو الطريق الأفضل لتحقيق الحلم. منى نموذج للنجاح بين اللاجئات. تعيش في هولندا ونجحت هناك.
علّقت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلبت لجوئهم، كما اتخذت هولندا القرار ذاته، والسبب الوضع الأمني المتردي بعد سيطرة حركة طالبان على عدة مناطق.
كلما ارتفع المستوى الرياضي، قل عدد النساء في المناصب العليا في التدريب. وعندما يتعلق الحديث بالمساواة بين الجنسين، فإنه لا تزال هناك مشاكل هيكلية في رياضات المحترفين في ألمانيا. فما العمل لدعم النساء في وظائف التدريب؟
يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟
لجأ الكثيرون من الأفغان إلى تركيا بسبب الفقر والحرب، وأغلبهم وصل إلى هناك بطريقة غير شرعية في رحلة محفوفة بالخطر. ورغم المضايقات والظروف القاسية في تركيا، إلا أنهم يرفضون العودة خوفا من طالبان التي تزداد نفوذا وقوة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول