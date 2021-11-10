لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات

ألمانيا- مدربات يبحثن عن المساواة في مجال يهيمن عليه الذكور

كلما ارتفع المستوى الرياضي، قل عدد النساء في المناصب العليا في التدريب. وعندما يتعلق الحديث بالمساواة بين الجنسين، فإنه لا تزال هناك مشاكل هيكلية في رياضات المحترفين في ألمانيا. فما العمل لدعم النساء في وظائف التدريب؟