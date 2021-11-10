 لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات | DW الأخبار | DW | 10.11.2021

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DW الأخبار

لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات

تظهر الدراسات صعوبة حصول اللاجئين وخاصة النساء على وظيفة في بلد المهجر. ولكن الاصرار على النجاح هو الطريق الأفضل لتحقيق الحلم. منى نموذج للنجاح بين اللاجئات. تعيش في هولندا ونجحت هناك.

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