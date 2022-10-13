لاجئة إيرانية تقود قطارات ألمانية

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في إيران، يقمع نظام الملالي النساء اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن. وقبل بضع سنوات، هربت سونيا الأغيبند إلى ألمانيا. وهي تحاول أن تبدأ حياة جديدة كسائقة قطار، وتسعى للتقدم أكثر في المهنة.
في بداية الأسبوع الماضي، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين رداً على سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي زعمت تيرانا أن طهران هي التي دبرتها، وهو ما تنفيه طهران.
أجمعت عدد من المنابر الإعلامية الألمانية أن اغتيال "الأب الروحي" للبرنامج النووي الإيراني، فخ هدفه تأجيج التوتر بالمنطقة في استباق لاحتمال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لعام 2015 بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
عقب فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تنفست غالبية دول الاتحاد الأوروبي الصعداء وشعرت بالارتباح والانفراج مرحبة بفوزه. لكن في بعض القضايا قد يختلف الأوروبيون مع بايدن أكثر من اختلافهم مع دونالد ترامب.
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