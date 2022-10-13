 لاجئة إيرانية تقود قطارات ألمانية | مراسلون حول العالم | DW | 04.11.2022

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مراسلون حول العالم

لاجئة إيرانية تقود قطارات ألمانية

في إيران، يقمع نظام الملالي النساء اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن. وقبل بضع سنوات، هربت سونيا الأغيبند إلى ألمانيا. وهي تحاول أن تبدأ حياة جديدة كسائقة قطار، وتسعى للتقدم أكثر في المهنة.

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