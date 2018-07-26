 لاجئان يساعدان فتاة ألمانية تعرضت لمحاولة اغتصاب | معلومات للاجئين | DW | 26.07.2018

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معلومات للاجئين

لاجئان يساعدان فتاة ألمانية تعرضت لمحاولة اغتصاب

أوضحت تقارير صحفية أن لاجئين اثنين من إثيوبيا قدما يد العون إلى طالبة ألمانية تعرضت لمحاولة اغتصاب في مدينة كولونيا، فيما تجري حالياً أطوار محاكمة الجاني الذي اعترف بمحاولة اغتصابه للفتاة التي تعرضت لإصابات بليغة.

Symbolbild Gewalt Frauen Schutz (picture-alliance/PIXSELL/Puklavec)

صورة رمزية.

ذكر موقع صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" أن لاجئين اثنين من إثيوبيا، تدخلا لمساعدة فتاة ألمانية، تعرضت لمحاولة اغتصاب في مدينة كولونيا، والتي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وأضاف موقع الصحيفة الألمانية أن اللاجئين حمدي (25 عاما) ومحمد (19 عاما)، قدما يد العون للفتاة التي كانت في وضعية صعبة.

مختارات

منذ حالات الاعتداء الجنسي في كولونيا عام 2015 واللاجئون باتوا في دائرة الاشتباه. وفي ولاية بافاريا سُجل ارتفاع في حالات الجرائم الجنسية التي نسبت لمهاجرين في النصف الأول من عام 2017 . لكن هل هذه الأرقام صحيحة؟ (21.09.2017)

مخدرات جلبت له أموالا ليعيش حياة باذخة، كما كشف تحقيق أعده موقع شبيغل الألماني، وكشف فيه بعض أسرار حياة المشتبه به في مقتل الفتاة سوزانا، بعد حديث أجراه الموقع مع معارفه الذين يقيمون معه في نزل اللاجئين. (09.06.2018)

وأوضح موقع "كولنر شتات أنتسايغر" أن حمدي ومحمد، كانا الوحيدين اللذين استجابا عقب سماعهما صرخات الطالبة الألمانية، التي كانت تطلب المساعدة، وأردف أن اللاجئين انتشلا الفتاة الجريحة من بين شجيرات في طريق مظلم واعتينا بها، حيث طلبا المساعدة وانتظرا حتى قدوم الشرطة إلى عين المكان.

وأشار موقع "rp-online" أن الفتاة الألمانية (21 عاما) التي كانت في حالة سكر، كانت في طريقها إلى المنزل بعد مشاركتها في حفل كرنفالي بمدينة كولونيا، وتابع الموقع الألماني أن الفتاة اتصلت بصديقها من أجل إخباره بقرب وصولها إلى المنزل.

وتابع نفس المصدر أن الجاني الذي يدعى براين ب. (22 عاما) اقترب من الفتاة، التي بمجرد ما انتهت من حديثها مع صديقها، حتى أخذ هاتفها المحمول من يدها ورماه بعيدا، وأضاف أن جون سحب الفتاة إلى منطقة خضراء مظلمة وبدأ في محاولة اغتصابها.

 وأكد موقع "فوكس" أن المشتبه به أخذ في ضرب الفتاة في وجهها (30 لكمة) كلما حاولت الدفاع عن نفسها، وأضاف الموقع الألماني أن الضحية تعرضت إلى إصابات بليغة في وجها، الذي تورم إلى درجة جعلتها غير قادرة على الرؤية، كما أكد الأطباء تعرض الضحية إلى كسور في منطقة الفك والأنف، علاوة على كدمة عنيفة في الجمجمة.

ر.م/ع.ش

  • Saad Lamjarred (Getty Images/AFP/F.Belaid)

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  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

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  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

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  • Greta Gerwig und Woody Allen (Getty Images/J. Merritt)

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  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

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  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

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  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

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