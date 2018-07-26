لاجئان يساعدان فتاة ألمانية تعرضت لمحاولة اغتصاب

ذكر موقع صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" أن لاجئين اثنين من إثيوبيا، تدخلا لمساعدة فتاة ألمانية، تعرضت لمحاولة اغتصاب في مدينة كولونيا، والتي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وأضاف موقع الصحيفة الألمانية أن اللاجئين حمدي (25 عاما) ومحمد (19 عاما)، قدما يد العون للفتاة التي كانت في وضعية صعبة.

وأوضح موقع "كولنر شتات أنتسايغر" أن حمدي ومحمد، كانا الوحيدين اللذين استجابا عقب سماعهما صرخات الطالبة الألمانية، التي كانت تطلب المساعدة، وأردف أن اللاجئين انتشلا الفتاة الجريحة من بين شجيرات في طريق مظلم واعتينا بها، حيث طلبا المساعدة وانتظرا حتى قدوم الشرطة إلى عين المكان.

وأشار موقع "rp-online" أن الفتاة الألمانية (21 عاما) التي كانت في حالة سكر، كانت في طريقها إلى المنزل بعد مشاركتها في حفل كرنفالي بمدينة كولونيا، وتابع الموقع الألماني أن الفتاة اتصلت بصديقها من أجل إخباره بقرب وصولها إلى المنزل.

وتابع نفس المصدر أن الجاني الذي يدعى براين ب. (22 عاما) اقترب من الفتاة، التي بمجرد ما انتهت من حديثها مع صديقها، حتى أخذ هاتفها المحمول من يدها ورماه بعيدا، وأضاف أن جون سحب الفتاة إلى منطقة خضراء مظلمة وبدأ في محاولة اغتصابها.

وأكد موقع "فوكس" أن المشتبه به أخذ في ضرب الفتاة في وجهها (30 لكمة) كلما حاولت الدفاع عن نفسها، وأضاف الموقع الألماني أن الضحية تعرضت إلى إصابات بليغة في وجها، الذي تورم إلى درجة جعلتها غير قادرة على الرؤية، كما أكد الأطباء تعرض الضحية إلى كسور في منطقة الفك والأنف، علاوة على كدمة عنيفة في الجمجمة.

ر.م/ع.ش