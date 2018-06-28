 لاجئات يتخذن من رياضة اليوغا علاجاً نفسياً لهن | ثقافة ومجتمع | DW | 01.07.2018

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ثقافة ومجتمع

لاجئات يتخذن من رياضة اليوغا علاجاً نفسياً لهن

مجموعة من اللاجئات السوريات اتخذن رياضة اليوغا علاجا نفسيا لتضميد جراحهن النفسية الناتجة عن الحرب في بلادهن. DW عربية تحاورت مع المشاركات في هذا البرنامج وتعرفت على تجاربهن في استخدام اليوغا كوسيلة من أجل نسيان مشاكلهن.

Syrische Frauen beim Yogatraining in Berlin (DW/C. Chebbi)

العديد من اللاجئين إلى ألمانيا من نساء ورجال يعانون من صدمات نفسية عايشوها إبان فترات الحرب من دمار وعنف وتشريد، ناهيك عن لحظات الموت التي عرفها الكثيرون المتمثلة بقوارب الموت التي أقلتهم إلى أوروبا.

هنا في هذه القاعة أقوم بتدريب نسوة من الوافدين الجدد بتدريب رياضة اليوغا." هكذا تكلمت إلينا الشابة السورية سعاد الربيعي. سعاد الثلاثينية رحبت بزيارتنا وقد بدت ملامح  الفرحة على محياها. إختارت السيدة السورية مكانا في طرف قاعة تمارين اليوغا ثم شرعت تقص علينا سبب مجيئها إلى ألمانيا: "الوضع الأمني في سوريا من قتل وتشريد جعلني أفر كبقية السوريين الى تركيا، ثم واصلت طريقي برا وبعدها بحرا  مع المئات من اللاجئين إلى ألمانيا." تعيش سعاد القادمة من مدينة حلب في العاصمة برلين منذ ما يقارب ثلاث سنوات.  حيث عاشت أوقاتاً عسيرة أثناء الثورة السورية، كما تقول إذ دمر بيتها  وعنفت هي وزوجها  من قبل مجموعات مسلحة.

Syrische Frauen beim Yogatraining in Berlin (DW/C. Chebbi)

إحدى اللاجئات المشاركات في رياضة اليوغا في برلين.

 هكذا وصفت لنا سعاد ما عاشته من ألام نفسية وجسدية جراء الحرب  التي ظلت ذكراها عالقة في ذهنها وتمثلت عوارضها  في البكاء وقلة النوم والاكتئاب.  وحتى تتغلب على الصدمات النفسية التي تركت جروحا عميقة في نفسها اختارت الدخول في نادي اليوغا من أجل العمل على استرجاع شخصيتها القوية ومحو ما يمكن محوه من آلام نفسية لا تفارقها.

اليوغا كطريقة علاج

وحول تعرفها على عالم اليوغا الذي لا تعرف عنه سوى القليل  تقول اللاجئة سعاد: " رأيت في المبيت الجماعي الذي أقطنه  يافطة معلقة  على جدار في مدخل المبيت رسمت عليها امرأة في وضعية رياضية وقد كُتب أسفلها عبارة "اليوغا أفضل علاج نفسي." وتضيف سعاد بأنها أسرعت بالاتصال بالنسوة القائمات على هذا المشروع عساها تتغلب على ما تركته الحرب من جروح نفسية عميقة في داخلها.  وتؤكد أن اتصالها بالقائمين على المشروع لقي ترحيبا ودعما  كبيرين منهم.

لقد كانت سعاد منبهرة بهذا النوع من الرياضة النفسية ، كما تقول، والتي كانت بالنسبة لها أحسن معين للخروج من أزمتها والتغلب على الصدمات النفسية التي تؤرقها  وتقول عن هذا: " أشعر في حصص اليوغا أني لوحدي أشعر بذاتي وأغوص في أعماقي، أشعر بهدوء عميق لامثيل له لم أعرفه قط"  الراحة النفسية والشعور بالذات في عالم مرتبط بالحركات الرياضية الروحانية، كما تقول، خفف عليها آلامها ومنحها طاقة جديدة. ترددها المتواصل وبدون انقطاع زهاء سنتين على الحصص جعلتها تتمكن من تقنيات اليوغا التي باتت اليوم جزءاً من حياتها اليومية.

علاج النفس دون طبيب

ساهمت رامونا شونفالد التي تضاهي سعاد عمرا بقسط وافر في إدماج  سعاد الحلبية في عالم اليوغا من خلال التدريبات والتمارين التي واظبت عليها في القاعة. وبدت السيدة شونفالد وهي مبتسمة أثناء حديثها معنا وكأنها فخورة بما قدمته لسعاد كي تتعلم أبجديات فن اليوغا لتتمكن من  الخروج من أزمتها النفسية التي تعاني منها على غرار نسوة كثر من بني وطنها تعرضن أيضا  لأبشع أعمال العنف من ضرب واغتصاب وتشريد.

 وتضيف المدربة الألمانية شونفالد :" هنالك نسوة وشابات في عمر الورد يعانين من صعوبات نفسية لكنهن يرفضن رفضا قاطعا العلاج النفسي تحسبا للقيل والقال في المبيت الجماعي". هذا ما جعل  شونفالد بمساعدة سعاد السورية  تقوم بتعريف رياضة اليوغا وما لها من فوائد على نفسية المرء لدى نسوة المبيت الجماعي حيث تسكن سعاد وتضيف المدربة بأن سبب اختيار سعاد  كمدربة للنساء السوريات المشاركات يعود بالدرجة الأولى إلى حماس وانضباط وشغف  هذه المرأة ثم تواصل :" لا شك أن عامل اللغة لعب دورا هاما أيضا، إن تمكن سعاد من اللغة الألمانية التي تعلمتها بسرعة  كانت بلا شك عاملاً إضافيا  في اختيارنا لها كمدربة لبنات وطنها."

Syrische Frauen beim Yogatraining in Berlin (DW/C. Chebbi)

تحاول المشاركات التنفيس عن الضغوط بداخلهن عبر اليوغا.

وإن كانت مهمة استقبال النسوة السوريات ليست بالأمر الهين نظرا لعدم معرفة الكثيرات من المشاركات بفنون وفلسفة رياضة اليوغا إلا أن سعاد  تمكنت بأسلوبها اللين وبشاشتها من التعريف بهذه الرياضة الروحية.  عن هذا تقول سعاد إنها كانت تؤكد في حواراتها مع المشاركات أن اليوغا رياضة تربط الروح بالجسد وأنها علاج نفسي لا يتنافى بالمرة  مع الديانة الإسلامية  ثم استرسلت:" لقد كنت دوما أذكر لهن  تجربتي الخاصة من خلال رياضة اليوغا التي ساعدتني كثيرا على الخروج من أغوار الماضي وما له من تداعيات كبيرة على نفسيتي ." ثم تضيف أنها تمارس اليوم هذه الرياضة كمسلمة فخورة بدينها دون أن تبتعد قيد أنملة عن مبادئها ومعتقدها الإسلامي.

فلسفة اليوغا

" كنت أعتقد سابقا أن اليوغا معتقد ديني هندي  ولذلك كنت من اللواتي يرفضن التفاعل مع هذا المشروع  إلا أنني تمكنت من كسب ثقة سعاد التي  قدمت لنا صورة واضحة وشاملة عن هذه الرياضة والفلسفة الهندية." هذا ما قالته لنا الشابة أسماء العشرينية والتي عايشت بدورها أحداثا ووقائع صعبة في سوريا، بحسب قولها.

وإن كانت هذه الأخيرة تتردد على عيادة نفسانية منذ شهور من أجل  توازن نفسي ومحو ما تركته الحرب السورية من جروح عميقة في نفسها، فإنها عقدت العزم أيضا على أن تنخرط في هذه التجربة الجديدة ، في حصص تمارين اليوغا التي تقدمها سعاد باللغة العربية.

وحول تجربتها أفادت الشابة القادمة من ريف حلب: "تجربتي هنا مع سعاد إيجابية للغاية، تعلمت أمراً هاما ألا وهو السيطرة على النفس والخلود إلى السكينة و القدرة على الغوص في أعماقي من أجل التغلب على التوتر".

شكري الشابي

  • Yoga

    اليوغا.. تنقية للعقل وتمرين للجسد

    نشأت اليوغا في الهند. وكلمة يوغا تعني في اللغة السنسكريتية القديمة "التحكم" أو "التوحيد". جمع تعاليم "اليوغا سوترا" الحكيم الهندي باتانجالي في القرن الثاني الميلادي.

  • Yoga

    اليوغا.. تنقية للعقل وتمرين للجسد

    الناحية الفكرية تتمثل بالإيمان بالتحرر الروحي. والناحية العملية متمثلة بالتمارين البدنية وتمارين التحكم بالتنفس وممارسات مثل الفنون الجميلة والفنون القتالية.

  • Frau im Yogastudio

    اليوغا.. تنقية للعقل وتمرين للجسد

    هدف اليوغا هو تنقية الجسم والعقل في "رحلته تجاه الاستنارة" وتتضمن ثماني قواعد أو خطوات. تربط بين العمل الجسدي لتقوية الجسم، والعمل العقلي للوصول إلى الذروة النهائية للسيطرة على العقل والجسم.

  • 06.03.2015 DW Doku Leben Was bringt mir Yoga

    اليوغا.. تنقية للعقل وتمرين للجسد

    من المعروف أن جسد المرأة أكثر مرونة من جسد الرجل، لكن أغلب ممارسي اليوغا من السيدات، رغم أن مؤسسي اليوغا من الرجال. انتشرت اليوغا في كل مكان حول العالم. وفي أوروبا يمارسها الناس بشغف كبير.

  • Wassersportmesse Boot 2015 in Düsseldorf

    اليوغا.. تنقية للعقل وتمرين للجسد

    تسمى الحركات في اليوغا "بالاسانا". في مسبح بمدينة دوسلورف تمارس هذه الفتاة حركة "فيرابدهادرسانا". حركة بسيطة مقارنة بحركات اليوغا الأخرى.

  • Türkei Taksim Platz Gezi Park Demonstranten Yoga

    اليوغا.. تنقية للعقل وتمرين للجسد

    يوغا في ساحة تقسيم، بعد راحة من التظاهرات. متظاهرون يتأملون في حديقة تقسيم خلال التظاهرات التي اندلعت احتاجا على نية الحكومة تغيير شكل الحديقة التاريخية في اسطنبول، في مايو/ آيار 2013.

  • Yoga Kopfstand

    اليوغا.. تنقية للعقل وتمرين للجسد

    البقاء لفترة طويلة وقوفا على الرأس. البعض بدأ يغير من الحركات ويطورها وصولا إلى حركات صعبة. أغلب من يمارس اليوغا في البداية يشعر بصعوبة الحركات، لكن مع مرور الوقت يصبح الجسد أكثر مرونة.

    الكاتب: عباس الخشالي


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