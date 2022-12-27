 لاتفيا وأزمة الثقة مع روسيا | مراسلون حول العالم | DW | 22.01.2023

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مراسلون حول العالم

لاتفيا وأزمة الثقة مع روسيا

يجمع بين لاتفيا وروسيا تاريخ طويل. فإلى نهاية الاتحاد السوفيتي، بقيا مرتبطين اقتصاديًا ارتباطًا وثيقًا. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا أعاد ذكريات مؤلمة للواجهة.

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