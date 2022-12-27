لاتفيا وأزمة الثقة مع روسيا

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يجمع بين لاتفيا وروسيا تاريخ طويل. فإلى نهاية الاتحاد السوفيتي، بقيا مرتبطين اقتصاديًا ارتباطًا وثيقًا. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا أعاد ذكريات مؤلمة للواجهة.
"هو بالضبط الشخص المناسب لقيادة الجيش خلال نقطة التحول هذه" يقول عنه المستشار شولتس، بينما تعتبره المعارضة لا يتمتع بالمؤهلات اللازمة. إنه بوريس بيستوريوس الذي جاء تسميته وزيرا للدفاع مفاجئا، في ظل تحديات كبيرة تنتظره.
قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا. وفيما شدد الوزير على ضرورة "محاسبة من بدأ هذه الحرب"، إلا أنه أقر بصعوبة ذلك على المدى القصير.
من المتوقع مشاركة عدد قياسي من رؤساء الدول أو الحكومات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث من المتوقع أن تطغى الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي على أشغال المنتدى.
سيقوم يقوم وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس بزيارة لأكرانيا وسط احتدام الجدل بشأن توريد دبابات ألمانية لكييف، فيما دعت دول البلطيق الثلاثة لاتفيا واستونيا وليتوانيا، برلين للإسراع بالإقدام على هذه الخطوة.
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