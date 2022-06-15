لاتفيا: نجمة بوب في المنفى

كم يستطيع الاقتصاد الروسي الصمود تحت مطرقة العقوبات الغربية؟

منذ فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، استطاع الاقتصاد الروسي تجنب الانهيار، لكن هناك من الخبراء من يعتقد أن روسيا ستتحمل تداعيات العقوبات لنحو عامين، فيما يتوقع البعض منهم أكثر من ذلك، وفريق ثالث لا يتفق مع هذا الرأي.