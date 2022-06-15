لاتفيا: نجمة بوب في المنفى

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يتزايد استهداف السلطات الروسية للفنانين الذين عارضوا الحرب علناً، مما اضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد، كما فعلت المغنية الأوكرانية سفيتلانا لوبودا، والتي كانت أكبر نجمة بوب في روسيا.
منذ فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، استطاع الاقتصاد الروسي تجنب الانهيار، لكن هناك من الخبراء من يعتقد أن روسيا ستتحمل تداعيات العقوبات لنحو عامين، فيما يتوقع البعض منهم أكثر من ذلك، وفريق ثالث لا يتفق مع هذا الرأي.
أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحد الأقصى للمبلغ المسموح سحبه، فيما تواجه البلاد وضعاً ضاغطاً بفعل عوامل عدة داخلية وخارجية من ضمنها تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية وارتفاع التضخم واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي.
انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.
تصاعد التوتر بين روسيا وليتوانيا عقب فرض الأخيرة لقيود على نقل البضائع إلى جيب كالينينغراد الروسي، التزاما بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. فما هو هذا الجيب؟ وما أهميته بالنسبة للدب الروسي؟
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