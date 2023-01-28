 لاتفيا: ملجأ للهاربين الروس | مراسلون حول العالم | DW | 29.01.2023

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مراسلون حول العالم

لاتفيا: ملجأ للهاربين الروس

أغلقت دولة البلطيق لاتفيا حدودها أمام المواطنين الروس. ومع ذلك، لا يزال يتوافد مواطنون روس إلى دولة الاتحاد الأوروبي المجاورة خوفا من تجنيدهم في الحرب الأوكرانية.

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مراسلون حول العالم - لاتفيا ملجأ الهاربين من روسيا، ومواضيع أخرى 29.01.2023

November 2, 2022, Kyiv, Ukraine: People walking past a store in the dark as Kyiv has been darkened following government measures to control power demands. Many facilities such as street lights and elevators have been suspended while schedule blackouts are implemented to conduct electricity control, as Russian attacks on Ukraine have caused shortages in both water and electricity. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

أوكرانيا: شوارع كييف الخطيرة في الليل 29.01.2023

Es ist aus einem Eigendreh, die Autorin ist Phoebe Kong. Tags: Hongkong, COVID-19, Impfung, Impfskepsis, Nebenwirkung, Senioren, ältere Menschen

هونغ كونغ: كبار السن يُشككون في لقاح كوفيد 29.01.2023

DW-Eigendreh - Titel: Fokus Europa Norwegen Fischerinnen DW Fokus Europa Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben. © DW

النرويج: نساء يمتهن الصيد 29.01.2023

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الفرار من القنابل المتفجرة والمعاناة وأهوال الحرب. بينما تهز الحرب الأوكرانية أركان العالم، تواصل روسيا في نشر دعاية تقول بأن هذه الحرب تهدف إلى اجتثاث النازية في أوكرانيا.

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شولتس: لسنا طرفاً في الحرب وسأواصل الحديث إلى بوتين 29.01.2023

ردت الخارجية الروسية سريعا على تصريحات للمستشار الألماني بأنه سيواصل الحديث مباشرة مع الرئيس الروسي من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد شولتس أنه لن يسمح بتصعيد يحول حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو.

In this photo released by the Russian Foreign Ministry Press Service, Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov, left, and his South Africa's counterpart Naledi Pandor pose for a photo prior to their talks in Pretoria, South Africa, Monday, Jan. 23, 2023. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

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جاءت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجنوب أفريقيا بعد إعلان بريتوريا استضافتها مناورات بحرية مع روسيا والصين الشهر المقبل. توقيت المناورات مع مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا يحمل الكثير، فما المقصود؟

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أعلنت الحكومة الألمانية على لسان المستشار شولتس أن دعمها لأوكرانيا لا يعني رغبة في أي تصعيد بين روسيا وحلف الناتو. جاء ذلك بعد إعلان برلين موافقتها الرسمية على توريد دبابات ليوبارد الثقيلة للجيش الأوكراني.