لاتفيا: ملجأ للهاربين الروس

شولتس: لسنا طرفاً في الحرب وسأواصل الحديث إلى بوتين

ردت الخارجية الروسية سريعا على تصريحات للمستشار الألماني بأنه سيواصل الحديث مباشرة مع الرئيس الروسي من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد شولتس أنه لن يسمح بتصعيد يحول حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو.