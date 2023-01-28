لاتفيا: ملجأ للهاربين الروس

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أغلقت دولة البلطيق لاتفيا حدودها أمام المواطنين الروس. ومع ذلك، لا يزال يتوافد مواطنون روس إلى دولة الاتحاد الأوروبي المجاورة خوفا من تجنيدهم في الحرب الأوكرانية.
الفرار من القنابل المتفجرة والمعاناة وأهوال الحرب. بينما تهز الحرب الأوكرانية أركان العالم، تواصل روسيا في نشر دعاية تقول بأن هذه الحرب تهدف إلى اجتثاث النازية في أوكرانيا.
ردت الخارجية الروسية سريعا على تصريحات للمستشار الألماني بأنه سيواصل الحديث مباشرة مع الرئيس الروسي من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأكد شولتس أنه لن يسمح بتصعيد يحول حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو.
جاءت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجنوب أفريقيا بعد إعلان بريتوريا استضافتها مناورات بحرية مع روسيا والصين الشهر المقبل. توقيت المناورات مع مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا يحمل الكثير، فما المقصود؟
أعلنت الحكومة الألمانية على لسان المستشار شولتس أن دعمها لأوكرانيا لا يعني رغبة في أي تصعيد بين روسيا وحلف الناتو. جاء ذلك بعد إعلان برلين موافقتها الرسمية على توريد دبابات ليوبارد الثقيلة للجيش الأوكراني.
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