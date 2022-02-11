لاتفيا تقر قانوناً لتعويض اليهود عن فترة الهولوكوست

بعد مرور أكثر من 75 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية سوف تدفع لاتفيا تعويضات للمجتمع اليهودي عن مئات المباني التي تم مصادرتها خلال فترة الهولوكوست.



ومرر البرلمان في ريغا قانوناً يوم الخميس (العاشر من شباط/ فبراير 2022) ينص على دفع تعويضات تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو (7,45 مليون دولار). ويهدف هذا إلى معالجة "التبعات التاريخية غير العادلة" الناتجة عن الهولوكوست والأنشطة تحت فترة الحكم السوفياتي، وفقاً لبيان البرلمان.

وسيجري دفع الأموال في صورة أقساط سنوية قيمة كل منها 4 ملايين يورو على مدار 10 سنوات بدءاً من عام 2023 لصندوق تعويضات المجتمع اليهودي.

ورحبت الجالية اليهودية في لاتفيا ومنظمة التعويض اليهودية العالمية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإقرار القانون. وجاء في تغريدة لبلينكن، بأن مشروع القانون الذي أقره برلمان لاتفيا يُظهرالتزاما حقيقيا بالتصدي لسرقة الممتلكات في عهد الهولوكوست.

واحتل الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية مناطق مختلفة من لاتفيا خلال الحرب العالمية الثانية. وخلال فترة الاحتلال الألماني بين عامي 1941 و1944، تعرض أكثر من 70 ألف يهودي للقتل.وإن تعويض الملاك اليهود في لاتفيا ظل دون حل لفترة طويلة، مع فشل قوانين التعويضات بشكل متكرر.

يشار إلى أنه وبعد نهاية الحرب، كانت لاتفيا جزءاً من الاتحاد السوفياتي بشكل لا إرادي حتى عام 1991. وأصبحت لاتفيا منذ عام 2004 عضواً في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)