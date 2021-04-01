 لاتفيا تعلن حالة الطوارئ وتتوعد بإعادة أي مهاجر يعبر حدودها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لاتفيا تعلن حالة الطوارئ وتتوعد بإعادة أي مهاجر يعبر حدودها

من أجل منع تدفق مهاجرين قادمين من الشرق الأوسط، لاتفيا تعلن حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا، بعدما بدأت ليتوانيا المجاورة إعادة أولئك الواصلين إلى أراضيها، ومعظمهم عراقيون.

Migration I Belarus und Litauen

أعلنت لاتفيا، الثلاثاء (10 أغسطس/آب)، حالة الطوارئ، حيث تجمع مئات المهاجرين على طول حدودها مع بيلاروسيا، فيما يُعتقد على نطاق واسع أنه تحرك متعمد من جانب مينسك.

مختارات

"نحن نعتمد على العراق" يقول وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ويطلب من بغداد توضيحا حول سبب السماح بطيران عراقيين من بغداد إلى بيلاروسيا والعبور إلى ليتوانيا بطريقة غير قانونية. بغداد لم تعلق.

يحاول مهاجرون غير نظاميين أغلبهم من العراقيين منذ أيام العبور من بيلاروسيا إلى ليتوانيا مشيا على الأقدام. وفي مجموعات مغلقة على مواقع التواصل يحاولون تنظيم رحلتهم المحفوفة بالمخاطر. التفاصيل في هذا التقرير.

وأعلنت حكومة لاتفيا أن حالة الطوارئ تسري في عدة مناطق في الجنوب والجنوب الشرقي من البلاد  بالقرب من الحدود البيلاروسية.

وأشارت الحكومة إلى أن حالة الطوارىء تسري حتى العاشر من تشرين ثان/نوفمبر. وتسمح هذه الخطوة لحرس الحدود فى لاتفيا بإعادة المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني من بيلاروسيا  المجاورة، باستخدام القوة إذا لزم الأمر، وفقًا لوكالة أنباء البلطيق "بي إن إس".

وكان  الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد هدد علانية بإرسال المهاجرين من البلدان التي مزقتها الحرب مثل سوريا وأفغانستان والعراق، كرد انتقامى على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي.

وفي الساعات الـ24 الأخيرة، عبر نحو 200 مهاجر من بيلاروس إلى لاتفيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتي يبلغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة. وسجّلت بولندا التي تتشارك الحدود مع بيلاروسيا وصول 349 مهاجرا منذ الجمعة.

وقال رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس "يعني نظام الطوارئ أن الحدود بين لاتفيا وبيلاروس ستغلق أمام الجميع"، وذلك بعدما وافقت الحكومة على فرض الطوارئ اعتبارا من الأربعاء.

وتدعم قوات الجيش والشرطة وعناصر وكالة "فرونتكس" الأوروبية دوريات حرس الحدود اللاتفيين. وسيسمح نظام الطوارئ للعناصر اللاتفيين باستخدام القوة البدنية إذا لزم الأمر لإعادة المهاجرين عبر الحدود، ولن يكون هناك أي التزام من قبل السلطات اللاتفية لقبول أي طلبات لجوء.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الاتحاد الأوروبي محادثات أزمة عبر الفيديو الأسبوع المقبل لمناقشة تدفق المهاجرين.

وبدأت ليتوانيا، التي قدمت دعما قويا وملاذا للمعارضة البيلاروسية، العمل على منع دخول المهاجرين بعدما عبر أكثر من 4000 شخص الحدود حتى الآن خلال العام الحالي. ولم يعبر الحدود إلى ليتوانيا سوى 81 مهاجرا سنة 2020. وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الثلاثاء عن "انخفاض كبير" في عدد المهاجرين الواصلين إلى ليتوانيا بعدما علّق العراق الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا بطلب من بروكسل وفيلنيوس.

 

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

مشاهدة الفيديو 23:01

الهجرة عبر مينسك.. طريق جديد للساعين للجوء إلى أوروبا؟

مواضيع ذات صلة

14.01.2021 *** BERLIN, GERMANY - JANUARY 14: A general view on the opening day at Berlin's second vaccine center in the Erika Hess Ice Stadium during the second wave of the coronavirus pandemic on January 14, 2021 in Berlin, Germany. Germany's vaccine program is picking up pace as infection and death rates continue to reach record highs. (Photo by Kay Nietfeld - Pool/Getty Images)

"غير مقبول".. الصحة العالمية تنتقد بطء التطعيم ضد كورونا في أوروبا 01.04.2021

انتقدت منظمة الصحة العالمية بطء حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا معتبرة أنه "غير مقبول" بينما تواجه القارة وضعا وبائيا يعد "أكبر مصدر للقلق" منذ أشهر، في حين اضطرت دول أوروبية عدة إلى فرض تدابير صارمة لمناسبة عيد الفصح.

Syringes are loaded with the AstraZeneca Covid-19 Vaccine at the Skane University Hospital vaccination centre in Malmo, Sweden, on February 17, 2021. (Photo by Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT (Photo by JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images)

الوكالة الأوروبية تدافع عن سلامة التطعيم بلقاح أسترازينيكا 16.03.2021

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها "مقتنعة تماما" بمنافع لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، والذي علقت دول عدة استخدامه في حملات التلقيح على خلفية آثار جانبية محتملة له.

Ampullen der derzeit in Slowenien erhältlichen Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca werden präsentiert. +++ dpa-Bildfunk +++

ست دول أوروبية تطالب بتوزيع عادل للقاحات كورونا 13.03.2021

انتقد زعماء ست دول أوروبية توزيع لقاحات كورونا داخل التكتل داعين لمناقشة العملية، بعدما قالت النمسا إنه غير متكافئ. وقال مستشار النمسا إن بعض الدول ربما وقعت "عقودا سريّة" مع شركات اللقاحات لتلقي جرعات أكثر مما يحق لها.