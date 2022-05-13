 لاتفيا: السكان الروس منقسمون | مراسلون حول العالم | DW | 20.05.2022

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مراسلون حول العالم

لاتفيا: السكان الروس منقسمون

جمهورية لاتفيا تحتضن جالية كبيرة من الناطقين بالروسية، حيث تنقسم الآراء حول الحرب الأوكرانية والرئيس الروسي بوتين. تقرير من مراسل دي دبليو يوري ريشيتو من داوغافبيلس، ثاني أكبر مدينة في لاتفيا.

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