لاتفيا: السكان الروس منقسمون

تزايد الجدل في ألمانيا حول تظاهرات مؤيدة لروسيا

تتزايد الهجمات على الجالية الروسية في ألمانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، من تلطيخ واجهات متاجر روسية بالطلاء إلى إساءات في الشوارع، ما جعل السلطات الألمانية تخشى أن تمتد تداعيات هذا النزاع إلى أراضيها.