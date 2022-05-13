لاتفيا: السكان الروس منقسمون

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جمهورية لاتفيا تحتضن جالية كبيرة من الناطقين بالروسية، حيث تنقسم الآراء حول الحرب الأوكرانية والرئيس الروسي بوتين. تقرير من مراسل دي دبليو يوري ريشيتو من داوغافبيلس، ثاني أكبر مدينة في لاتفيا.
تشهد ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مضايقات لأفراد من الجالية الروسية في مختلف مجالات الحياة اليومية. ويحذر خبراء من "تحميل جميع الروس مسؤولية أفعال موسكو"، مشيرين إلى أن المجتمع الروسي أيضاً ضحية للصراع.
تتزايد الهجمات على الجالية الروسية في ألمانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، من تلطيخ واجهات متاجر روسية بالطلاء إلى إساءات في الشوارع، ما جعل السلطات الألمانية تخشى أن تمتد تداعيات هذا النزاع إلى أراضيها.
حذر المستشار الألماني أولاف شولتس بعد هجوم روسيا على أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "عدم الاستخفاف بتصميم حلف الأطلسي على الدفاع عن كل أعضائه" وعن أوكرانيا، متهماً بوتين بمحاولة إعادة الزمن إلى الوراء.
استبقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، جولتها في دول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، بالتأكيد على وقوف برلين إلى جانب حلفائها في المنطقة. وأكدت دعم بلادها "الحازم" لأوكرانيا بالمال والسلاح ضد الغزو الروسي.
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