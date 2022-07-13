لاتفيا: ازدهار تصنيع الطائرات المسيّرة

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كانت شركة أطلس اللاتفية تبيع عشر طائرات مسيرة في الشهر، والآن ينبغي عليها تصنيع مئة منها أسبوعيا، بوجود الجيش الأوكراني كعميل لها. يساعدها في الإنتاج نساء أوكرانيات هربن من الحرب في بلادهن.
تستكشف مواقع العدو وقد تستهدفه بقنابل! إنها الطائرات المسيرة التي تعد من أهم الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي. DW تسلط الضوء على إنتاج تلك الطائرات المسيرة في لاتفيا.
أعلن البيت الأبيض أنّ معلوماته الاستخبارية تفيد بأنّ طهران ستزوّد موسكو بـ"مئات الطائرات المسيّرة بما في ذلك طائرات قتالية.. وأنها تستعدّ لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات" في الحرب الجارية في أوكرانيا.
تدل زيارة الرئيس الروسي لطهران على تنامي العلاقات بين روسيا وإيران، خاصة بعد حرب أوكرانيا. وصحيح أن مواجهة العقوبات الغربية وكراهية أمريكا تجمع البلدين، إلا أن هناك ما يكبح جماح هذا التقارب، ويؤجج المنافسة بينهما.
قررت دول الناتو تعزيز وجودها العسكري على أبواب روسيا وأعلنت أن روسيا هي التهديد الأهم والمباشر لأمن الحلفاء. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وخصوصا في دول البلطيق.
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