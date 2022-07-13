لاتفيا: ازدهار تصنيع الطائرات المسيّرة

هل يعرقل النفط تنامي العلاقات والتعاون بين روسيا وإيران؟

تدل زيارة الرئيس الروسي لطهران على تنامي العلاقات بين روسيا وإيران، خاصة بعد حرب أوكرانيا. وصحيح أن مواجهة العقوبات الغربية وكراهية أمريكا تجمع البلدين، إلا أن هناك ما يكبح جماح هذا التقارب، ويؤجج المنافسة بينهما.