 لاتفيا: ازدهار تصنيع الطائرات المسيّرة | مراسلون حول العالم | DW | 29.07.2022

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مراسلون حول العالم

لاتفيا: ازدهار تصنيع الطائرات المسيّرة

كانت شركة أطلس اللاتفية تبيع عشر طائرات مسيرة في الشهر، والآن ينبغي عليها تصنيع مئة منها أسبوعيا، بوجود الجيش الأوكراني كعميل لها. يساعدها في الإنتاج نساء أوكرانيات هربن من الحرب في بلادهن.

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