لاتفيا: أغنيات ضد حرب بوتين

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يعتبر المغني اللاتفي إنتارس بوسوليس نجما مشهورا في روسيا. إنه ينشر حقيقة الحرب في أوكرانيا لقاعدة المعجبين الضخمة الخاصة به، والآن يهاجمه بعض المعجبين.
سيرجي شيركس موسيقي ومصور من ميليتوبول، وهي مدينة اجتاحتها قوات الاحتلال الروسي وبسطت سيطرتها عليها. يحكي الفنان الأوكراني، كيف تغيرت حياته بعد الحرب، وكيف يقضي يومه رفقة والدته وجدته داخل غرفة في نزل بعد نزوحهم.
"سأجد طريق المنزل حتى لو كانت كل الطرق مدمرة"، من كلمات أغنية الفرقة الأوكرانية التي فازن بمسابقة "يوروفيجن"، وسط أجواء مؤثرة. كلمات الأغنية كتبت قبل الحرب التي تغرق فيها أوكرانيا، لكنها ألهبت أجواء المسابقة الأوروبية.
يقول العجوز الأوكراني فلاديمير إن "المقبرة ربما تكون أفضل لي من العيش على هذا النحو". أما أليكساندرا الروسية التي تعيش في أوكرانيا فكانت "طوال الوقت مختبئة في الحمّام وتبكي". نموذجان لمعاناة كبار السن في أوكرانيا.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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