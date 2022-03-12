 لاتفيا: أغنيات ضد حرب بوتين | مراسلون حول العالم | DW | 02.07.2022

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مراسلون حول العالم

لاتفيا: أغنيات ضد حرب بوتين

يعتبر المغني اللاتفي إنتارس بوسوليس نجما مشهورا في روسيا. إنه ينشر حقيقة الحرب في أوكرانيا لقاعدة المعجبين الضخمة الخاصة به، والآن يهاجمه بعض المعجبين.

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