 لابيد في باريس لبحث الملفين الإيراني واللبناني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لابيد في باريس لبحث الملفين الإيراني واللبناني

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بزيارة إلى فرنسا، ملفها الأبرز سيكون النووي الإيراني، في وقت تطالب فيه إسرائيل القوى الغربية بممارسة "ضغط منسق" على طهران وبجدول زمني محدد للمفاوضات.

Israel | Jair Lapid

يائير لابيد يتوجه إلى فرنسا في أول زيارة سياسية له منذ توليه منصب رئيس الوزراء.

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى فرنسا صباح اليوم الثلاثاء (الخامس من يوليو/ تموز 2022)، في أول زيارة سياسية له منذ توليه منصبه الحالي.

وزيارة لابيد إلى فرنسا هي أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصب رئيس الوزراء المؤقت الأسبوع الماضي، وهي أيضا فرصة لاستعراض المهارات الدبلوماسية بينما يستعد الإسرائيليون لإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتضمن جدول مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجموعة من القضايا، في مقدمتها الملف النووي الإيراني، إلى جانب قضية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

كما يتوقع أن يتناول الجانبان أيضا قضية مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في أيار/ مايو الماضي إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.

النووي الإيراني

وبشأن الملف النووي الإيراني، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة الفرنسية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاتخاذ موقف أكثر صرامة ومحدد زمنيا للمفاوضات.

وفرنسا من بين القوى العالمية التي تحاول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة وعارضته إسرائيل معتبرة أنه غير كافٍ.

وصرح المسؤول الذي وٌصف بالكبير دون الكشف عن هويته، بأن "الفرنسيين نشيطون للغاية فيما يتعلق بالقضية الايرانية". وأضاف "من المهم بالنسبة لنا أن ندافع عن قضيتنا... إسرائيل تعارض العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015). وفي الوقت نفسه، لا نعارض التوصل لاتفاق، وإنما نسعى إلى اتفاق قوي للغاية".

وإسرائيل ليست طرفا في المفاوضات النووية. لكن العواصم الغربية تضع في الحسبان مخاوفها بشأن عدوها اللدود، وتخشى أن تتخذ إجراء عسكريا استباقيا إذا اعتبرت الدبلوماسية طريقا مسدودا.

مطالب بـ "ضغط منسق"

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأت إيران نفسها في انتهاك بنوده تدريجيا، عبر أمور منها زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم عما يسمح به الاتفاق.

وقال المسؤول الإسرائيلي "نريد إنهاء المحادثات التي لا تنتهي"، داعيا إلى "ضغط منسق" على إيران وعرض المساعدة في "صياغة إطار مناسب" لذلك.

ولإسرائيل جبهة فعلية مع إيران في لبنان، موطن حزب الله. وفي إشارة إلى إطلاق حزب الله يوم السبت ثلاث طائرات مسيرة صوب منصة غاز بحرية قبل أن تسقطها إسرائيل، اتهم المسؤول الإسرائيلي الكبير الجماعة الشيعية بأنها "تلعب بالنار".

ورفض المسؤول الإدلاء بتفاصيل عن هذا التحذير، لكنه قال إن لابيد سيطلع ماكرون على "مواد جديدة تشرح كيف يعرض حزب الله لبنان للخطر".

وخاض حزب الله وإسرائيل حرباً عبر الحدود اللبنانية عام 2006 لكن لا تصعيد يذكر بينهما منذ ذلك الحين.

وقال المسؤول إن حقل كاريش بالقرب من الساحل اللبناني سينتج الغاز ليس فقط لإسرائيل، ولكن أيضا في نهاية المطاف للاتحاد الأوروبي، وذلك في استفادة من سعي دول الاتحاد لاستبدال روسيا كمورد للطاقة منذ غزوها أوكرانيا.

و.ب/ ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

وثائقي - حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية، الجزء الأول: بدايات المواجهة  

مواضيع ذات صلة

09.06.2021 FILE PHOTO: The production platform of Leviathan natural gas field is seen in the Mediterranean Sea, off the coast of Haifa, northern Israel June 9, 2021. Picture taken June 9, 2021. REUTERS/Amir Cohen/File Photo

إسرائيل تعلن إسقاط ثلاث مسيرات متجهة لحقل غاز وحزب الله يرد 02.07.2022

قالت إسرائيل إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة متجهة من لبنان إلى إحدى منصات الغاز التابعة لها في البحر المتوسط. حزب الله أكد أنه أطلق ثلاث مسيرات غير مسلحة باتجاه حقل غاز كاريش، قائلا إنّ "المهمة أنجزت والرسالة وصلت".

BEIRUT, LEBANON - OCTOBER 17: People wave Lebanese flags and chant to mark the one-year anniversary of anti-government protests on October 17, 2020 in Beirut, Lebanon. On the one year anniversary since the unprecedented mass protests of Lebanese demanding political change as the country buckled under social and economic devastation, Beirut remains in rubble after the August 4 port blast. (Photo by Marwan Tahtah/Getty Images)

حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني 17.05.2022

الداخلية اللبنانية تعلن النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدة أن جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفاؤها فقدوا أغلبيتهم في البرلمان، في نتيجة تعكس بوضوح الغضب الشعبي من النخبة الحاكمة في لبنان.

HANDOUT - 31.03.2013, Israel, ---: ARCHIV - Eine israelische Förderplattform und zwei Spezialschiffe liegen auf dem Mittelmeer über einem Gasfeld vor der israelischen Küste (undatierte Aufnahme). (zu dpa Erdgas im Mittelmeer: Chance und Zündstoff für die Diplomatie) Foto: Albatross Aerial Photgraphy/epa/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

لبنان يدعو لاستئناف وساطة واشنطن لحل نزاع بحري مع إسرائيل 06.06.2022

دعت السلطات اللبنانية واشنطن لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للغاز في حقل كاريش، الذي يقع في منطقة يدعي كل طرف أنها تدخل ضمن سيادته.