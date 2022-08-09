لإنهاء معاناتهم داخل الخيم... شقق للنازحين

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بعض النازحين في شمال سوريا حالفهم الحظ هذا الصيف، ويبدو أن معاناتهم ستنتهي نسبيا. لن يكونوا مجبرين على تحمل ارتفاع درجات الحرارة تحت الخيم، بعد أن استلموا مؤخرا أول دفعة شقق صغيرة، أنشأتها منظمات محلية مستقلة.
نفذت طائرات تابعة للتحالف الدولي عملية إنزال جوي في ريف حلب واعتقلت قياديا بارزا بـ "داعش" في سوريا. وسبق لقوات التحالف أن نفذت عمليات مماثلة في الماضي أدت لاعتقال أو قتل قادة التنظيم من بينهم أبو بكر البغدادي عام 2019.
عندما قرر الشاب نصرة الله الهرب من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم، كان يأمل بالوصول إلى القارة الأوروبية. وخاض الشاب رحلة العبور من ولاية ننكرهار إلى إيران، مرورا بباكتسان، ومنها إلى تركيا بهدف العبور إلى اليونان.
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