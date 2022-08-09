 لإنهاء معاناتهم داخل الخيم... شقق للنازحين | DW الأخبار | DW | 09.08.2022

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DW الأخبار

لإنهاء معاناتهم داخل الخيم... شقق للنازحين

بعض النازحين في شمال سوريا حالفهم الحظ هذا الصيف، ويبدو أن معاناتهم ستنتهي نسبيا. لن يكونوا مجبرين على تحمل ارتفاع درجات الحرارة تحت الخيم، بعد أن استلموا مؤخرا أول دفعة شقق صغيرة، أنشأتها منظمات محلية مستقلة.

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