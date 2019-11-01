 لإنقاذ حياتهم .. الشرطة تبحث عن لصوص سرقوا زجاجات عرق | عالم المنوعات | DW | 02.11.2019

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منوعات

لإنقاذ حياتهم .. الشرطة تبحث عن لصوص سرقوا زجاجات عرق

دخل لصوص أحد المنازل في ألمانيا فوجدوا "خزنة"، ففرحوا بها وأخذوها معهم. بداخل تلك الخزنة "غنيمة" عبارة عن ثلاث زجاجات عرق لأحد أشهر الشركات في ألمانيا. غير أنه في حقيقة الأمر قد يكون ما بداخلها سببا في نهاية حياتهم.

Symbolbild Einbruch (Fotolia/Gina Sanders)

تسلل لصوص إلى داخل منزل إحدى العائلات في مدينة هانوفر الألمانية، بعدما كسروا الباب المطل على حديقة المنزل. وأخذوا يبحثون داخل المنزل عن شئ يسرقونه فعثروا على "خزنة" فأخذوها معهم.

في هذه الخزنة يوجد ثلاث زجاجات صغيرة بنية اللون لمشروب "العرق"، الذي تنتجه إحدى أشهر شركات المشروبات الكحولية في ألمانيا. لكن في واقع الأمر فإنه رغم أن اسم الشركة واسم مشروب العرق مدونان على الزجاجات إلا أن ما بداخلها هو شئ مختلف تماما.

اختفى أثرهم

مختارات

يبدو أن التكنولوجيا بإمكانها حماية المنزل من اللصوص أيضاً. هذا ما حدث بالضبط مع عائلة ألمانية تمكنت من إرغام لص حاول اقتحام منزلها على الفرار، في حين كانت العائلة في عطلة في المغرب. ولكن كيف تم ذلك؟ (27.08.2019)

في عملية تظهر أن جرأة بعض اللصوص لا حدود لها، تعرضت شرطة العاصمة الألمانية برلين لعملية سرقة نهاية الأسبوع الماضي. اللصوص نهبوا عدة معدات تقنية من بينها جهاز لاسلكي حساس للغاية. فيما تتواصل عمليات البحث عن الفاعلين. (07.08.2019)

وبحسب موقع "فيلت" الألماني فإن ما بداخل تلك الزجاجات هي مادة الـ"باراثيون"، التي تستخدم كمبيد لمقاومة الحشرات والآفات الزراعية، ويطلق عليها العامة في ألمالنيا "سم الحماوات". وأقل كمية من "باراثيون" تمثل خطورة شديدة على الإنسان إذا استنشقها أو بلعها، كما يمكنها أن تصل إلى داخل الجسم عبر بشرة الإنسان.

ومنذ منتصف الأسبوع انقطع أثر هؤلاء اللصوص ولا تعلم السلطات الألمانية حتى الآن شيئا عما حدث لهم ولا ما فعلوه بزجاجات الباراثيون.

وبحسب "فيلت" فإن الشرطة حذرت من يعثر على تلك الزجاجات من السير بها وخصصت رقما هاتفيا، لكي يتصل بالشرطة ويستدعيها فورا.

ص.ش/ع.خ

  • Symbolbild Autodiebstahl

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.

  • Bildergalerie Autosalon Paris 2014

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.

  • Opel Corsa OPC 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.

  • Japan Auto Toyota ruft Autos zurück RAV4

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟

  • Präsentation des Citigo von Skoda

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.

  • BMW X6M bei der LA Auto Show

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.

  • Audi Q3

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

حوالي 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، ويحرص اللصوص على اختيار سياراتهم المفضلة بعناية. ولذلك تحظى بعض الموديلات بالاهتمام من قبل اللصوص وخاصة السيارات غالية الثمن والتي تلاقي رواجا كبيرا في السوق أو التي يسهل سرقتها. (24.06.2015)  

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