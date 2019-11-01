لإنقاذ حياتهم .. الشرطة تبحث عن لصوص سرقوا زجاجات عرق

تسلل لصوص إلى داخل منزل إحدى العائلات في مدينة هانوفر الألمانية، بعدما كسروا الباب المطل على حديقة المنزل. وأخذوا يبحثون داخل المنزل عن شئ يسرقونه فعثروا على "خزنة" فأخذوها معهم.

في هذه الخزنة يوجد ثلاث زجاجات صغيرة بنية اللون لمشروب "العرق"، الذي تنتجه إحدى أشهر شركات المشروبات الكحولية في ألمانيا. لكن في واقع الأمر فإنه رغم أن اسم الشركة واسم مشروب العرق مدونان على الزجاجات إلا أن ما بداخلها هو شئ مختلف تماما.

اختفى أثرهم

وبحسب موقع "فيلت" الألماني فإن ما بداخل تلك الزجاجات هي مادة الـ"باراثيون"، التي تستخدم كمبيد لمقاومة الحشرات والآفات الزراعية، ويطلق عليها العامة في ألمالنيا "سم الحماوات". وأقل كمية من "باراثيون" تمثل خطورة شديدة على الإنسان إذا استنشقها أو بلعها، كما يمكنها أن تصل إلى داخل الجسم عبر بشرة الإنسان.

ومنذ منتصف الأسبوع انقطع أثر هؤلاء اللصوص ولا تعلم السلطات الألمانية حتى الآن شيئا عما حدث لهم ولا ما فعلوه بزجاجات الباراثيون.

وبحسب "فيلت" فإن الشرطة حذرت من يعثر على تلك الزجاجات من السير بها وخصصت رقما هاتفيا، لكي يتصل بالشرطة ويستدعيها فورا.

ص.ش/ع.خ