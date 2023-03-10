 لأول منذ ظهور كورونا..الصين ترفع القيود عن تأشيرات الأجانب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.03.2023

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أخبار

لأول منذ ظهور كورونا..الصين ترفع القيود عن تأشيرات الأجانب

بعد رفع الإجراءات الصارمة لاحتواء فيروس كورونا التي استمرت ثلاث سنوات، سيتم رفع القيود منح التأشيرات للأجانب، حسب ما أعلنت الإدارة المسؤولة في وزارة الخارجية والسفارة الصينية في واشنطن.

أضرت سياسة صفر كوفيد الصارمة بشدة بثاني أكبر اقتصاد في العالم

أضرت سياسة "صفر كوفيد" الصارمة بشدة بثاني أكبر اقتصاد في العالم

قالت وزارة الخارجية الصينية والسفارة الصينية في الولايات المتحدة الثلاثاء (14 آذار/مارس 2023) إنها ستستأنف إصدار تأشيرات الدخول بمختلف أنواعها للأجانب اعتبارا من الأربعاء 15 آذار/مارس، في الوقت الذي تواصل فيه الصين إعادة فتح حدودها بعد إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا استمرت ثلاث سنوات.

مختارات

مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، بدأت سوق سوداء للأدوية في النشاط رغم حدوث عمليات احتيال واستغلال. يأتي ذلك في الوقت الذي نصحت فيه عدة دول رعايا بتجنب السفر للصين وشددت من إجراءاتها بحق القادمين منها.

نقاط خلافية عديدة شكلت خصومة بين واشنطن وبكين وصلت ذروتها باتهام الرئيس الصيني لواشنطن بقيادة "حملة لتطويق وقمع الصين"، وبين شد وجذب يرى خبراء أن بكين لن تسمح بتطور نقاط الخلاف كما أن واشنطن لا تريد حربا باردة جديدة.

وأضافت السفارة في بيان أمس الاثنين إن الصين سترفع أيضاً قيود التأشيرات على مختلف المواقع، بما في ذلك جزيرة هاينان، والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنغهاي. وتابع البيان أنه سيجري أيضاً استئناف السماح بدخول الأجانب دون تأشيرة إلى إقليم قوانغدونغ من هونغ كونغ ومكاو.

وشهدت الصين، التي ألغت سياسة "صفر كوفيد" في كانون الأول/ ديسمبر وفتحت حدودها بعد ذلك بشهر، ارتفاعاً حاداً في رحلات السفر خلال الشهرين المنصرمين.

وأشار زعماء الصين إلى تغلب الدولة على طفرة في الإصابات بكوفيد-19 في الآونة الأخيرة والتي شهدتها على مدى شهور. وقال رئيس مجلس الدولة الجديد لي تشيانغ أمس الاثنين إن الصين استغرقت أقل من شهرين لتحقيق "تحول سلس" في تعاملها مع كوفيد-19 مضيفا أن استراتيجياتها وإجراءاتها كانت صحيحة تماماً.

وفي أعقاب انتهاء سياسة "صفر كوفيد" الصارمة في كانون الأول/ديسمبر، تتوقع الحكومة الصينية تعافي اقتصادها، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويبلغ هدف نمو الاقتصاد الصيني في العام الحالي نحو 5%، حسب بيانات رسمية.

خ.س/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


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