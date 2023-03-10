لأول منذ ظهور كورونا..الصين ترفع القيود عن تأشيرات الأجانب

قالت وزارة الخارجية الصينية والسفارة الصينية في الولايات المتحدة الثلاثاء (14 آذار/مارس 2023) إنها ستستأنف إصدار تأشيرات الدخول بمختلف أنواعها للأجانب اعتبارا من الأربعاء 15 آذار/مارس، في الوقت الذي تواصل فيه الصين إعادة فتح حدودها بعد إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا استمرت ثلاث سنوات.

وأضافت السفارة في بيان أمس الاثنين إن الصين سترفع أيضاً قيود التأشيرات على مختلف المواقع، بما في ذلك جزيرة هاينان، والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنغهاي. وتابع البيان أنه سيجري أيضاً استئناف السماح بدخول الأجانب دون تأشيرة إلى إقليم قوانغدونغ من هونغ كونغ ومكاو.

وشهدت الصين، التي ألغت سياسة "صفر كوفيد" في كانون الأول/ ديسمبر وفتحت حدودها بعد ذلك بشهر، ارتفاعاً حاداً في رحلات السفر خلال الشهرين المنصرمين.

وأشار زعماء الصين إلى تغلب الدولة على طفرة في الإصابات بكوفيد-19 في الآونة الأخيرة والتي شهدتها على مدى شهور. وقال رئيس مجلس الدولة الجديد لي تشيانغ أمس الاثنين إن الصين استغرقت أقل من شهرين لتحقيق "تحول سلس" في تعاملها مع كوفيد-19 مضيفا أن استراتيجياتها وإجراءاتها كانت صحيحة تماماً.

وفي أعقاب انتهاء سياسة "صفر كوفيد" الصارمة في كانون الأول/ديسمبر، تتوقع الحكومة الصينية تعافي اقتصادها، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويبلغ هدف نمو الاقتصاد الصيني في العام الحالي نحو 5%، حسب بيانات رسمية.

خ.س/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)