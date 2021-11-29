لأول مرة.. ميسي يغيب عن ترشيحات الكرة الذهبية وبنزيمة الأوفر حظا

بين 30 مرشحا للكرة الذهبية، يعدّ كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، الأوفر حظا لنيلها. واستمتع الدولي الفرنسي بموسم رائع مع ريال مدريد وسجل 44 هدفا في 46 مباراة وساعد الفريق على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ولم يتم ترشيح ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

وكان الموسم الأول لميسي، الذي فاز بالجائزة الموسم الماضي، مع سان جيرمان محبطا بعدما انضم لفريق العاصمة الفرنسية في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

وسجل ميسي 11 هدفا فقط في 34 مباراة خاضها مع الفريق في كافة المسابقات. تسجيل ثلاثة أهداف في مباراتين مع بداية الموسم الحالي لم يكن كافيا ليتواجد ميسي في القائمة المختصرة، ولكن غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي تواجد في القائمة.

وتواجد ستة لاعبين من فريق ريال مدريد، كما تواجدت ستة أسماء من فريقي مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.

وجرى الإعلان عن المرشحين لنيل الجائزة الجمعة (12 أغسطس/آب 2022)، وتواجدت أسماء كبيرة من بينها ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، وكيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، الذي يتواجد بين ثلاثة مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2021 / 2022 التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث يتنافس عليها مع كريم بنزيمة وتيبو كورتوا.

ومن بين المرشحين الآخرين إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي انضم لتوه من بروسيا دورتموند وأيضا محمد صلاح نجم ليفربول الذي تقاسم الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن بين 20 لاعبة مرشحة لنيل الجائزة في نسختها النسائية تبرز آدا هيجربرج لاعبة ليون التي فازت بالنسخة الأولى في 2018 وأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.

كما تضم قائمة المرشحات بيث ميد مهاجمة أرسنال التي فازت ببطولة أوروبا مع إنجلترا صاحبة الضيافة الشهر الماضي وأختيرت أفضل لاعبة في البطولة.

وسيتم إعلان الفائز بالجائزة في 17 أكتوبر تشرين الأول. وتمنح الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعب خلال الموسم العادي من أغسطس/ آب إلى يوليو/تموز بدلا من الفترة خلال عام ميلادي.

ع.ا /ع.ج.م ( د ب أ، رويترز)