 لأول مرة.. ميسي يغيب عن ترشيحات الكرة الذهبية وبنزيمة الأوفر حظا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.08.2022

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رياضة

لأول مرة.. ميسي يغيب عن ترشيحات الكرة الذهبية وبنزيمة الأوفر حظا

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن ترشيحات الكرة الذهبية، والتي لأول مرة يغيب عنها ليونيل ميسي منذ عام 2005، والفائز بالجائزة سبع مرات، لكن القائمة القصيرة ضمت أسماء كبيرة من بينها كريم بنزيمة ومحمد صلاح..

ليونيل ميسي

ميسي خارج السباق لأول مرة منذ 2005

بين 30 مرشحا للكرة الذهبية، يعدّ كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، الأوفر حظا لنيلها. واستمتع الدولي الفرنسي بموسم رائع مع ريال مدريد وسجل 44 هدفا في 46 مباراة وساعد الفريق على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ولم يتم ترشيح ليونيل ميسي، الفائز بالجائزة سبع مرات، هذا العام وذلك لأول مرة منذ 2005 كما غاب البرازيلي نيمار زميله في باريس سان جيرمان أيضا عن السباق.

وكان الموسم الأول لميسي، الذي فاز بالجائزة الموسم الماضي، مع سان جيرمان محبطا بعدما انضم لفريق العاصمة الفرنسية في صفقة انتقال حر  قادما من برشلونة.

وسجل ميسي 11 هدفا فقط في 34 مباراة خاضها مع الفريق في كافة المسابقات. تسجيل ثلاثة أهداف في مباراتين مع بداية الموسم الحالي لم يكن كافيا ليتواجد ميسي في القائمة المختصرة، ولكن غريمه التقليدي كريستيانو  رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي تواجد في القائمة.

مختارات

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيوضح "أموراً كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر هذا العام مشيراً إلى أن مستقبله الدولي لما بعد المونديال "يبقى في ذهنه". فهل سيعتزل ويودع كرة القدم؟

بعد موسم مخيب للآمال ووصول طاقم تدريبي جديد، زادت التكهنات بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان نيمار. لكن المهاجم البرازيلي أكد الآن أنه يرغب بالبقاء، وأضاف: " لست بحاجة لإثبات نفسي لأي شخص"! فماذا قال المدرب الجديد؟

وتواجد ستة لاعبين من فريق ريال مدريد، كما تواجدت ستة أسماء من فريقي مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.

وجرى الإعلان عن المرشحين لنيل الجائزة الجمعة (12 أغسطس/آب 2022)، وتواجدت أسماء كبيرة من بينها ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، وكيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، الذي يتواجد بين ثلاثة مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2021 / 2022 التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث  يتنافس عليها مع كريم بنزيمة وتيبو كورتوا.

ومن بين المرشحين الآخرين إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي انضم لتوه من بروسيا دورتموند وأيضا محمد صلاح نجم ليفربول الذي تقاسم الموسم الماضي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن بين 20 لاعبة مرشحة لنيل الجائزة في نسختها النسائية تبرز آدا هيجربرج لاعبة ليون التي فازت بالنسخة الأولى في 2018 وأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة.

كما تضم قائمة المرشحات بيث ميد مهاجمة أرسنال التي فازت ببطولة أوروبا مع إنجلترا صاحبة الضيافة الشهر الماضي وأختيرت أفضل لاعبة في البطولة.

وسيتم إعلان الفائز بالجائزة في 17 أكتوبر تشرين الأول. وتمنح الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعب خلال الموسم العادي من أغسطس/ آب إلى يوليو/تموز بدلا من الفترة خلال عام ميلادي.

ع.ا /ع.ج.م ( د ب أ، رويترز)

  • ميسي في حفل الكرة الذهبية 2021 بباريس

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    كرة ذهبية.. سابعة!

    رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

  • سواريز يسلم رفيق دربه لونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة

    أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

  • ميسي يحمل الكرة الذهبية السابعة في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    منافسة شرسة

    تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

  • لونيل ميسي بقميص الأرجنتين عام 2006

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    ضربة البداية

    "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

  • ليونيل ميسي مع مدربه الأسبق فرانك ريكارد

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول مباراة مع الكبار

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب كامب نو.

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب شاب في العالم

    في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

  • تتويج ميسي بأول كرة ذهبية في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب في العالم

    شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أرقام خارقة

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Frankreich | Golden Ball

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    "سأواصل القتال"

    ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".


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Paris Saint-Germain's Argentine forward Lionel Messi reacts after being awarded the the Ballon d'Or award during the 2021 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on November 29, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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توج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وحصل ميسي على الجائزة للمرة السابعة خلال مسيرته. فيما حصل هداف بايرن ميونيخ ليفاندوفسكي على جائزة مهاجم العام.

Liverpool's Egyptian midfielder Mohamed Salah celebrates after scoring their fifth goal, his third during the English Premier League football match between Manchester United and Liverpool at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 24, 2021. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. (Photo by OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

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