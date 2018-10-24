لأول مرة.. ميسي أكبر الخاسرين في الدوري الإسباني!

مع اقتراب "نافذة الانتقالات" الشتوية، يصدر موقع "ترانسفيرماركت" باللغة الألمانية اليوم الجمعة (21 ديسمبر/ كانون الأول 2018) أحدث أسعار الانتقالات اللاعبين. وبالنسبة للاعبي الدوري الإسباني لكرة القدم ارتفع سعر المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع اتليكتو مدريد، والذي يرغب بايرن في التعاقد معه من 50 مليون إلى 60 مليون يورو، أما الألماني توني كروز لاعب وسط الريال فلم يتغير سعره وبقي كما هو 80 مليون يورو، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، واسعة الانتشار.

وقالت الصحيفة إنه بالنظر إلى قائمة السوق الإسبانية فإن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تبلغ قيمته الآن 160 مليون يورو فقط، ما يعني أنه فقد من قيمته 20 مليون يورو مرة واحدة. وأوضحت الصحيفة أن السبب في ذلك هو تقدم سن النجم الأرجنتيني، البالغ حاليا من العمر 31 عاما.

خسارة للمرة الثانية في تاريخه

وبهذا يكون ميسي أكبر خاسر في سوق الانتقالات الجديدة بين لاعبي الدوري الإسباني. وهذه هي المرة الثانية التي يهبط فيها سعر ميسي على الإطلاق، والمرة الأولى منذ عشر سنوات. وكانت المرة الأولى التي هبط فيها سعر ميسي في فبراير/ شباط عام 2008، حيث تراجع سعره آنذاك من 60 مليون إلى 55 مليون يورو، بحسب بيلد.

وأضحى النجم الأرجنتيني، الذي يعتبره كثيرون أفضل من لمس كرة القدم، في المرتبة الثالثة لأغلى لاعب في العالم. ويحتل الفرنسي كيليان مبابى المركز الأول عالميا، بقيمة 200 مليون يورو، ثم البرازيلي نيمار في المركز الثاني وسعره 180 مليون يورو.

لكن تراجع سعر ميسي لا يخفي أنه ما يزال في أوج تألقه ففي 19 مباراة خاضها حتى الآن سجل 20 هدفا وصنع 12 هدفا. حيث سجل 14 هدفا في الليغا الإسبانية في 14 مباراة لعبها. وبهذا يكون ميسي حتى الآن هداف الدوري الإسباني هذا الموسم.

يذكر أن النجم الأرجنتيني تصارع في السنوات العشر الماضية على لقب أفضل لاعب في العالم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وفاز كل واحد منهما بالكرة الذهبية خمس مرات (ميسي: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015)، قبل أن يفوز بها هذا العام الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

ص.ش/ع.ج.م